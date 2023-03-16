الدراما السورية في رمضان 2023.. كثير من السياسة وقليل من الرومانسية

رغم ظروف الحرب والوباء والكوارث الطبيعية، ما زالت الدراما السورية قادرة على حجز مقعد متقدم في سباق الدراما الرمضانية التي تستحق المشاهدة، مع أعمال قادرة ومرشحة للحصول على إعجاب الجمهور بسبب محتواها القوي والملهم.

إليك أهم المسلسلات الشامية التي ننصحكم بمتابعتها في رمضان 2023.

الزند: ذئب العاصي

يمكن القول إن المسلسل السوري الأكثر انتظارا في رمضان 2023 هو مسلسل "الزند: ذئب العاصي". يدور العمل في إطار اجتماعي سياسي خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، مُسلطا الضوء على عائلة عاصي الزند الذي يعود من الخدمة العسكرية فإذا به قد تورّط في مكيدة تحيكها مجموعة من أهم الشخصيات ذات السطوة في الشام، الأمر الذي يضعه أمام تحديات شديدة الصعوبة.

العمل من بطولة تيم حسن ومنى واصف ودانا مارديني وأنس طيارة وفايز قزق وطارق عبده ويحيى مهايني، ومن تأليف عمر أبو سعدة، وهو تعاون جديد يُضاف إلى الشراكة الفنية الناجحة بين تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي.

مربى العز

من بين المسلسلات السورية الأهم هذا الموسم مسلسل "مربى العز"، ليس فقط لأنه يضم مجموعة من أقوى النجوم السوريين مثل عباس النوري ومحمود نصر وأمل عرفة وخالد القيش ونادين تحسين بيك، بينما جاء من تأليف معين الصالح وإخراج رشا شربتجي، ولكن لأن الحبكة تدور داخل 3 حارات دمشقية وتحديدا بين عامي 1900 و1919.

نشهد خلال العمل الصراعات والخلافات التي كانت تُحاك في سبيل الحصول على زعامة الحارات، وما يترتب على ذلك من أحداث درامية ثقيلة تُرصد خلالها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها الحارة الدمشقية حينذاك.

العربجي

في مسلسل "العربجي" يؤدي النجم باسم ياخور دور عربجي يعمل في نقل البضائع على عربة تجرّها الأحصنة، وهي إحدى المهن المعروفة قديما في دمشق. ولكن حياته تنقلب تماما حين يقع في حب امرأه تعمل بتغسيل الموتى لكنها لا تبادله المشاعر نفسها، فيُقرر فعل المستحيل للوصول إلى قلبها، ليترتب على ذلك كثير من التعقيدات والصراعات الوحشية.

العمل من تأليف عثمان جحا وإخراج سيف الدين سبيعي، ويشارك في بطولته سلوم حداد وديمة قندلفت وطارق مرعشلي وميلاد يوسف ونادين خوري وفارس ياغي ووائل زيدان.

زقاق الجن

"زقاق الجن" مسلسل درامي اجتماعي، من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق، أما البطولة فلكل من أيمن زيدان وشكران مرتجى وأمل عرفة وعبد المنعم عمايري. تدور أحداث العمل في العاصمة دمشق وتستعرض مجموعة من الصراعات الاجتماعية بين أبطال العمل الذين يسكنون أحد الأزقة القديمة، في إطار درامي يعكس شرور النفس البشرية ودواخلها.

مال القبان

بسام كوسا وسلاف فواخرجي وخالد القيش وحلا رجب هم أبطال مسلسل "مال القبان" الذي كتبه يامن الحجلي وعلي وجيه، وأخرجه سيف الدين السبيعي. وهو أحد الأعمال المنتظرة بشدة بسبب موضوعه الدرامي، إذ يستعرض المشكلات الواقعية واليومية التي يعيشها المجتمع السوري حاليا، ومن المتوقع نجاح العمل خاصة أنه تعاون جديد بين المؤلفين والمخرج بعد مسلسلي "مع وقف التنفيذ" ومسلسل "على صفيح ساخن".

دوار شمالي

"دوار شمالي" أو "مسار إجباري" هو أحد المسلسلات الجريئة في هذا الموسم، إذ يتطرق العمل من منظور درامي اجتماعي إلى قضايا التطرف الديني ومسألة التعايش بين الأديان وتبعاتها على المواطنين والسياسة، خاصة في حقبة التسعينيات في سوريا. قام بالتأليف حازم سليمان والإخراج عامر فهد، أما البطولة فيتقاسمها عبد المنعم عمايري وفايز قزق وأحمد الأحمد ونانسي خوري وأمل بوشوشة.

مواسم جديدة من مسلسلات سورية ناجحة

جدير بالذكر أن بعض المسلسلات السورية المهمة تعود هذا العام بأجزاء جديدة، أشهرها "باب الحارة 13″، و"كسر عضم 2: السراديب"، و"حارة القبة 3" الذي يستكمل القصص القديمة، إلا أن بعض الخطوط الدرامية الجديدة قد أُضيفت إلى الحبكة بينما ألغيت أخرى ومن ثم سنلاحظ اختفاء نجوم وانضمام ممثلين جدد.

المسلسل الرابع هو "مقابلة مع السيد آدم 2" من إخراج وتأليف فادي سليم، وفيه تُستكمل أحداث الجزء الأول التي دارت في إطار تشويقي يجمع بين الجريمة والإثارة، لنشهد محاولات الدكتور آدم لكشف المتسبب الحقيقي في خطف ابنته ووفاتها ومن ثمّ اﻻنتقام منه، والمسلسل الخامس هو "صبايا 6" وهو الجزء السادس من الدراما الاجتماعية الكوميدية التي تتمحور حول 5 فتيات يعشن في منزل واحد، لكن هذه المرة نراهن بعد أن خضن تجربة الزواج وصرن أمهات.