دليلك الشامل لمشاهدة المسلسلات المصرية في رمضان 2023/1444

خلال أيام يبدأ شهر رمضان الكريم، وكالعادة يتتبع الغالبية من محبي التلفزيون أخبار الدراما الرمضانية القادمة، خاصة المسلسلات المصرية التي عادة ما تأتي متنوعة وجديرة بالمشاهدة والأهم عامرة بنجوم الصف الأول.

وعبر هذا التقرير نصحبكم في جولة نستعرض خلالها أبرز المسلسلات المصرية التي ينتظرها الجمهور في رمضان 2023/1444.

تفوق للكوميديا

بالنظر إلى الأعمال التلفزيونية التي سيتم عرضها خلال رمضان 2023، يمكننا القول إن هذا العام يأتي برعاية المسلسلات الكوميدية التي ستجمع العديد من الأجيال من النجوم الشباب والكبار، وهذه أهمها:

مسلسل "الكبير 7"

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الكبير 6" رمضان 2022، طالب الكثيرون بموسم جديد، وهو ما أعلنه النجم أحمد مكي بطل العمل فور نهاية رمضان الماضي. وعلى الرغم من كل هذا القدر من الانتظار والشغف، فإن هناك بعض المتخوفين من إهدار مكي الفرصة، معلنين تفضيلهم خروجه من جلباب "الكبير" وتقديم شخصيات أخرى جديدة.

المسلسل من إخراج أحمد الجندي، ويلعب بطولته نجوم العمل المعتادون من بينهم رحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وسماء إبراهيم، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا ونور وكمال أبو رية وعلاء مرسي ومحمد محمود.

وكان مكي قد طرح مؤخرا الأغنية الدعائية للعمل التي تنتمي لفئة "الراب" التي يشتهر بها، حملت الأغنية اسم "ولعانة"، وسرعان ما تصدرت الأكثر تداولا (الترند) على غوغل ويوتيوب، إذ تخطت نسبة مشاهدتها حتى الآن 5.7 ملايين مشاهدة.

قنوات العرض: قناة "أون إي"، ومنصة "شاهد".

مسلسل "اللعبة 4"

أحد أكثر المسلسلات المنتظرة سواء من الكبار أو الأطفال، الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة 4: دوري الأبطال" وهو الجزء الأول الذي يُعرض داخل الموسم الرمضاني، إذ كان من المقرر عرضه في فبراير/شباط الماضي قبل أن يتأجل بسبب عدم انتهاء التصوير، مما يضعه هذه المرة في منافسة شرسة أمام عشرات الأعمال الدرامية الأخرى.

المسلسل من بطولة هشام ماجد وشيكو وعارفة عبد الرسول ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامي مغاوري، ومن المقرر أن يتضمن مجموعة جديدة من التحديات بين الفريقين، فهل يتفوق هذا الموسم على الجزء السابق الذي خيّب آمال محبي المسلسل؟

قنوات العرض: قناة "إم بي سي مصر".

مسلسلات مكونة من 15 حلقة

عام بعد آخر تزداد دراما الـ15 حلقة، خاصة بعد أن لاقت قبولا جماهيريا ونقديا، بل إننا هذا العام سنشهد دراما من 10 حلقات كذلك، وهذه أهم المسلسلات التي ستعرض خلال نصف الشهر فقط:

مسلسل "جت سليمة"

بعد غياب 4 سنوات، تعود النجمة دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية التي حققت خلالها نجاحات عديدة، هذه المرة تقدم عملا يجمع بين الكوميديا والفانتازيا تظهر خلاله بإطلالة مختلفة حيث الشعور المموج والنظارة الطبية.

مسلسل "جت سليمة" تدور أحداثه في إطار يجمع بين الواقع والخيال، وهو ما شاهدناه خلال الإعلان الدعائي حيث قدرة البطلة على السفر بالزمن إلى عالم حكايات كتاب سحري تقرأه. العمل أخرجه إسلام خيري وأنتجه أحمد السبكي، ويشارك في بطولته محمد سلام، وسلوى خطاب، وبيومي فؤاد، وبعض ضيوف الشرف.

قنوات العرض: قناة "سي بي سي"، منصتا "واتش إت" و"شاهد".

مسلسل "الصفارة"

"الصفارة" مسلسل كوميدي آخر من بطولة أحمد أمين بعد عدة بطولات جماعية، يشاركه البطولة هذه المرة طه دسوقي، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وآية سماحة، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان.

العمل كذلك من فئة الفانتازيا والسفر عبر الزمن، إذ يستطيع البطل فعل ذلك باستخدام صفارة أثرية تُمكّنه من العودة لماضيه لمدة 3 دقائق وتغيير ما يريد تغييره ومن ثمّ العودة للحاضر ليرى أثر فعلته، فهل نشهد اختلافا بينه وبين مسلسل "جت سليمة"؟ أم إن تشابه الحبكة سيؤدي إلى فشل العملين؟

قنوات العرض: قناة "دي إم سي"، ومنصتا "واتش إت" و"شاهد".

مسلسل "مذكرات زوج"

مسلسل "مذكرات زوج" هو تجربة النجم طارق لطفي الأولى في الدراما العائلية ذات الطابع "اللايت-كوميدي"، وكذلك بدراما الـ15 حلقة، ويتوقّع عشاق طارق لطفي نجاح العمل، خاصة مع ما عُرف عنه من حُسن اختيار أدواره.

المسلسل مقتبس عن رواية بالاسم نفسه لأحمد بهجت، أما التأليف فقام به محمد سليمان عبد المالك، وبطولة كل من عائشة بن أحمد وخالد الصاوي وهناء الشوربجي ونور النبوي وسماء إبراهيم ونهى عابدين وغيرهم.

قنوات العرض: قناة "سي بي سي" ومنصة و"واتش إت".

مسلسل "تحت الوصاية"

بعد غيابها العام الماضي، تعود الفنانة منى زكي من خلال مسلسل قصير بعنوان "تحت الوصاية"، يشاركها بطولته دياب ونسرين أمين ورشدي الشامي، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

ويتوقّع أن يُثير العمل الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب طبيعة موضوعه، وعلى الأغلب قد يُثير الجدل كذلك في ما يخص بعض القوانين مثلما حدث العام الماضي مع مسلسل "فاتن أمل حربي".

يُذكر أن العمل مُستوحى من قصة حقيقية بطلتها "الحاجة صيصة" التي انتحلت صفة رجل من أجل العمل لإعالة أولادها. ويذكر أن النجمة روجينا تقوم ببطولة مسلسل "ستهم" المقتبس عن القصة نفسها، وبالتالي لن نلبث أن نشهد الكثير من المقارنات خلال الفترة القادمة.

قنوات العرض: قناة "دي إم سي"، ومنصتا "شاهد" و"واتش إت".

مسلسل "رسالة الإمام"

العمل ذو الصبغة التاريخية الدينية الوحيد ضمن دراما رمضان المصرية هذا العام، هو مسلسل "رسالة الإمام" لخالد النبوي، وخلاله يقدم شخصية الإمام الشافعي والفترة التي عاشها في مصر.

وقد لاقت فكرة العمل ردودا متناقضة بين من يرون خالد النبوي نجما مثقفا يليق بهذا الدور، وآخرين وجدوه لا يتناسب مع طبيعة العمل الدينية مطلقا، تُرى أي منهما سيكون الأصوب؟ المسلسل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو، وبطولة كل من خالد أنور وخالد القيش وحمزة العيلي وأروى جودة.

قنوات العرض: قناة "سي بي سي"، قناة "الحياة"، وقناة "دي إم سي".

مسلسل "الهرشة السابعة"

مسلسل "الهرشة السابعة" أحد أكثر المسلسلات الدرامية المنتظرة في رمضان 2023 بسبب طاقم صانعيه صاحب الدراما الناجحة والمختلفة، فهو تأليف ورشة "سرد" تحت إشراف مريم نعوم وإخراج طارق الشناوي، مخرج "خلي بالك من زيزي" و"عهد الدم" و"قابيل"، أما البطولة فلأمينة خليل وعلي قاسم وأسماء جلال ومحمد شاهين.

قنوات العرض: قناة "إم بي سي مصر"، ومنصة "شاهد".

مسلسلات أخرى

من دراما الـ15 حلقة نذكر، على سبيل المثال وليس الحصر، مسلسلات درامية مثل مسلسل "رشيد" بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، ومسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومي عمر، ومسلسل "تغيير جو" بطولة منه شلبي وإياد نصار وميرفت أمين، ومسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي وسميحة أيوب وأحمد رزق وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

وتضم القائمة أيضا مسلسل "الصندوق" بطولة علي قاسم وهدى المفتي وأحمد داش، ومسلسل "تلت التلاتة" بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري، بجانب بعض المسلسلات الكوميدية مثل مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وإخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنى.

مسلسلات رمضان 2023 والبطولات النسائية

كالعادة، الدراما النسائية تكتسح المسلسلات الرمضانية لعدة أسباب، أهمها كثرة عدد نجمات الصف الأول من الممثلات، والثاني أن المواضيع الاجتماعية التي تتناول قضايا المرأة صارت رائجة في السنوات الأخيرة وتحتل مرتبة متقدمة ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة سنويا.

مسلسل "1000 حمد لله على السلامة"

عملا بمبدأ البحث بين الدفاتر القديمة، ومثلما فعلت النجمة يسرا العام الماضي حين اختارت تقديم دراما كوميدية خفيفة لكسب رضا الجمهور الذي يحبها بهذه الأعمال، حيث لعبت بطولة مسلسل "أحلام سعيدة" مع غادة عادل وشيماء سيف ومي كساب، قررت يسرا خوض التجربة نفسها ودراما لايت-كوميدي جديدة.

يشاركها بطولة مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" مجموعة من الممثلين الذين نجحت معهم وجمعتها بهم كيمياء واضحة وآخرين نجحوا هم أنفسهم ونالوا شهرة وجماهيرية مؤخرا، من بين هؤلاء: شيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومحمد ثروت، وسماء إبراهيم.

قنوات العرض: قناة "سي بي سي"، قناة "الحياة"، ومنصة "واتش إت".

مسلسل "عملة نادرة"

على الرغم من نسب المشاهدة المرتفعة التي حظي بها مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي طوال الشهر، فإنه على الصعيد الفني كان محبطا ونال العديد من التقييمات السلبية، مما يضع نيللي كريم في مأزق للعام الثالث على التوالي.

تعود نيللي كريم في هذا العام بمسلسل "عملة نادرة" في أول تجربة لها بالدراما الصعيدية، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، يشاركها البطولة النجم أحمد عيد، الذي يُغيّر جلده تماما فيبتعد عن الكوميديا ويُقدم دور شرير لأول مرة، يُرافقهما أسماء ثقيلة مثل جمال سليمان وكمال أبو رية وجومانا مراد وفريدة سيف النصر.

قنوات العرض: قناة "إم بي سي مصر"، قناة "سي بي سي"، ومنصة "واتش إت".

توقعات المسلسلات الأعلى مشاهدة

مسلسل "سوق الكانتو"

في رمضان 2022 شاهدنا مسلسل "جزيرة غمام" الذي كان الأكثر نجاحا فنيا من جهة بسبب الصورة والإخراج والحبكة، ومن جهة أخرى بسبب الأداء الرائع لأبطاله. لهذا يراهن الجميع على مسلسل "سوق الكانتو" كونه إخراج حسين المنياوي وتأليف هاني سرحان، ومدير التصوير العبقري وصاحب العين الشديدة الحساسية إسلام عبد السميع.

بطولة العمل لأمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وعبد العزيز مخيون وشيرين وكمال أبو رية وثراء جبيل ومها نصار. وتدور الأحداث في فترة زمنية قديمة، إذ تجمع الحبكة بين التاريخ والثورة على الظلم وتحديدا الاحتلال الإنجليزي مع الكثير من الدراما الاجتماعية.

قنوات العرض: قناة "إم بي سي مصر"، قناة "دي إم سي"، ومنصتا "واتش إت" و"شاهد".

مسلسل "سره الباتع"

في تجربته التلفزيونية الأولى، يقدم المخرج خالد يوسف مسلسل "سره الباتع" عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة جماعية ضخمة تضم أحمد فهمي وحسين فهمي وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني وأحمد عبد العزيز ومحمود قابيل وشمس الكويتية ونضال نجم.

حبكة العمل تجمع بين حقبتين، الأولى بالماضي وقت الحملة الفرنسية، أما الثانية ففي الحاضر، لنشهد خطين متوازيين وملحميين بين ثورة المصريين ودفاعهم عن وطنهم قديما، وما يحدث الآن.

قنوات العرض: قناة "الحياة"، قناة "أون"، ومنصة "واتش إت".

مسلسل "الكتيبة 101"

بعد سنوات متتالية من مسلسل "الاختيار" وغيره من المسلسلات الوطنية، هذا العام لن نشهد بالفئة نفسها سوى مسلسل "الكتيبة 101" الذي يلعب بطولته اثنان من نجوم الصف الأول هما عمرو يوسف وآسر ياسين.

تدور أحداث المسلسل حول كتيبة من الجيش المصري تُكلّف بالتصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، في حين يستعرض العمل بطولات القوات المسلحة وتضحياتهم بحياتهم بصدر رحب من أجل سلامة وأمن الوطن.

قنوات العرض: قناة "أون إي"، ومنصة "واتش إت".

مسلسل "المداح 3"

نتفق أو نختلف مع موهبة النجم محمد هلال التمثيلية، لا يُمكن إنكار نسب المشاهدة المرتفعة التي حظي بها الجزء الأول والثاني من مسلسل "المداح". ويُتوقّع حدوث المثل مع "المداح 3: أسطورة العشق"، بل إن الجمهور يُبشّر بالعمل ويراهن على أنه سيكون أقوى من سابقيه.

هذا الجزء بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان وحنان سليمان ودنيا عبد العزيز، وانضم للطاقم القديم لوسي وأحمد ماهر وسلمى أبو ضيف، ويسرا اللوزي ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي.

قنوات العرض: قناة "إم بي سي مصر"، ومنصة "شاهد".