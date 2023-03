على المسرح وأمام جمهوره.. وفاة صادمة لمطرب الراب الأفريقي كوستا تيتش

في حادث مأساوي، توفى مطرب الراب الأفريقي كوستا تيتش على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي على خشبة مسرح جوهانسبورغ، وذلك ضمن مهرجان "ألترا ميوزيك"، والذي يقام في جنوب أفريقيا.

وكان المطرب الجنوب أفريقي قد سقط مغشيا عليه، ليقوم مرافقوه بمساعدته على النهوض مرة أخرى، ويقرر مواصلة الغناء بعدها قبل أن يسقط مغشيا عليه للمرة الثانية، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، حيث أعلنت وفاته دون الكشف عن السبب حتى الآن.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ

— Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023