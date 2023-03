لا يقتصر دور المهرجانات والجوائز السينمائية الكبرى -مثل الأوسكار وغولدن غلوب وبافتا وغيرها- على تقديم اعتراف بتميز أعمال سينمائية محددة، وتفوق ممثلين كبار على غيرهم فقط، ولكنها تعلن عن ميلاد نجوم جدد سوف يحلقون قريبا في سماء النجومية لسنوات طوال.

وقد أدى الإغلاق العام في هوليود بسبب جائحة كورونا إلى خفوت الأضواء عن الفعاليات السينمائية الكبرى، نظرا لإقامتها عبر شبكة الإنترنت العامين الماضيين، لكن ما إن سُمح بالتحول إلى إقامتها بين الجماهير حتى عادت إلى أداء دورها في تكريم المتميز، وتقديم الجديد من الأعمال والوجوه الجديدة.

وأظهرت الفعاليات والأعمال -التي عرضت خلال الأشهر الماضية- أن هوليود قد أخفت تحت رماد الجائحة العالمية أسلحتها السينمائية الفتاكة، وأعدت نجوما ونجمات جددا تنتظرهم السجادة الحمراء بعد أن أضفى وجودهم الحيوية على صناعة السينما والترفيه في هوليود. وفي ما يلي أهم نجوم 2023 مع نظرة على أعمالهم الشهيرة:

جيرمي بوب

يبلغ بوب 30 عاما وترشح بالفعل لجوائز إيمي وغرامي وغولدن غلوب، وحصل على المرتبة الخامسة لأفضل ممثل درامي في جائزة غولدن غلوب هذا العام عن دوره في فيلم "التفتيش" (The Inspection) عام 2022. وبوب ليس ممثلا جيدا فقط، بل هو مغن وراقص بارع أظهر موهبته في مسرحيته التي عرضت على مسارح برودواي "لست فخورا جدا" (Ain’t too Proud).

أما في مسرحية "التعاون" (The Collaboration) التي عرضت أيضا على مسارح برودواي، فقد جسّد بوب دور الفنان التشكيلي الراحل جان ميشال باسكيات، مؤديا الدور ببراعة أعادت باسكيات الحقيقي إلى مخيلة الجمهور.

نعومي آكي

ولدت نعومي آكي عام 1991 في لندن، واشتهرت بدورها في الجزء التاسع من سلسلة أفلام حرب النجوم وهو "صعود سكاي ووكر" (The Rise Of Skywalker) عام 2021، كما حصلت على إشادة من النقاد بدورها عن فيلم السيرة الذاتية الذي يمثل سيرة أيقونة الغناء الأميركية ويتني هيوستن "أريد أن أرقص مع شخص ما" (I Wanna Dance With Somebody) الذي عرض لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

من المتوقع أن تظهر آكي في دور البطولة في فيلم "صباح" (Morning) للمخرج جاستين كورزال.

جينا أورتيغا

جينا أورتيغا أميركية تبلغ من العمر 20 عاما. بدأت التمثيل في سن التاسعة كما اشتهرت بدور الفتاة هارلي في مسلسل ديزني الشهير "عالق في المنتصف" (Stuck In The Middle) عام 2016، وفازت بجائزة "إيماجن" (IMAGINE) عن دورها فيه، وأدت صوتيا دور الأميرة إيزابيل في مسلسل ديزني الشهير "إيلينا من أفالور" (Elena of Avalor).

وانطلقت شهرة أورتيغا عالميا في مسلسل "وينزداي" (Wednesday) من إنتاج نتفليكس عام 2022، والذي جسدت فيه شخصية وينزداي آدامز الفتاة الغامضة التي تحب العزلة، وهو يعد من أكثر المسلسلات مشاهدة على هذه الشبكة.

أوستن بتلر

سيكون أوستن بتلر من النجوم الذين سنشاهدهم في حفل جوائز أوسكار 2023. يبلغ من العمر 31 عاما، وقد لعب مؤخرا دور إلفيس بريسلي في فيلم المخرج باز لورمان، وحصل على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في يناير/كانون الثاني 2023. بدأ بتلر التمثيل في عمر 14 عاما، ونمت شهرته بعد تقديمه دور الممثل جيمس غاريت في مسلسل "Zoey 101" عام 2009.

بيلا رامزي

تبلغ الممثلة البريطانية بيلا رمزي 19 عاما، وقد أدت أدوارا مميزة في سن مبكرة، وأحبها جمهور مسلسل "لعبة العروش" في دور ليانا مورمون مدبرة المنزل الصغيرة ذات الشخصية القوية بعد وفاة والدتها ماغي مورمون في حرب الملوك الخمسة، كما لعبت أيضا دور جين غراي في سلسلة "التحول إلى إليزابيث" (Becoming Elizabeth) عام 2022.

ولعبت رمزي الدور الرئيسي في الفيلم الكوميدي "كاثرين الملقبة ببيردي" (Catherine Called Birdy) وقدمت بصوتها العديد من الشخصيات، منها الشخصية الرئيسية في حلقات "هيلدا" الكرتونية على نتفليكس.

شيلا أتيم

ممثلة ومغنية وكاتبة مسرحية ولدت عام 1991. ظهرت بقوة على الشاشة الكبيرة بدورها المتميز في فيلم "المرأة الملك" (The Woman King) عام 2022 جنبا إلى جنب مع فيولا ديفيس والفائزين السابقين بجائزة النجوم الصاعدة (EE Rising Star) لاشانا لينش وجون بوييغا.

وبعد أن حصلت على شهادة في العلوم الطبية الحيوية، لم يتوقف حبها للتمثيل، ووجدت نفسها على خشبة مسرح غلوب بلندن، ولم تتوقف عن التمثيل منذ ذلك الوقت. فازت أتيم بجائزتي "أوليفييه" و"إم بي إي" (MBE) عن دورها في مسرحية عطيل.

كوبر رايف

عرف الجمهور الممثل الشاب كوبر ريف من الفيلم الكوميدي "تشا تشا رييل سموث" (Cha Cha Real Smooth) الذي عرض على منصة "آبل" بعد أن اشترته بمبلغ 15مليون دولار. وقد لفت أنظار الجمهور منذ ذلك الحين، حيث حقق الفيلم نجاحا كبيرا في مهرجان "صندانس" السينمائي لعام 2022.

ومن المنتظر أن نرى ريف هذا العام مخرجا لفيلم "جامع القمامة" (The Trashers) بطولة ديفيد هاربر وأوليفيا دي جونغ. ويملك رايف مهارات متعددة تمكنه من تنفيذ مشاريعه الخاصة كنجم هوليودي، فهو يمثل ويكتب ويخرج، مما يجعله مطلوبا بقوة.