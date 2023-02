أحدها بطولة حمار.. تعرف على الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2023

السينما الأميركية على شهرتها الكبيرة وانتشارها الواسع ليست الوحيدة في العالم، فقد رافقتها منذ البداية نظيرتها الأوروبية، ومع مرور السنين دخلت على الخط السينما الآسيوية واللاتينية والأفريقية، وقد أدركت الجوائز الكبرى التي تحتفي بإنتاجات هوليود أهمية رصد أبرز الأفلام العالمية غير الناطقة بالإنجليزية.

وقُدمت أول جائزة أوسكار في فئة الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية عام 1947، وبين تلك السنة وعام 1955 قدمت الأكاديمية جوائز خاصة/فخرية لأفضل الأفلام بلغة أجنبية ومع ذلك لم تُسلّم هذه الجوائز على أساس منتظم (لم تُمنح جائزة في عام 1953).

وحديثا تغير الوضع وأصبحت هذه الفئة التي تم تغيير اسمها إلى "أفضل فيلم دولي" هي الأهم في بعض الأحيان بعد جائزة أفضل فيلم، كما غدت معيارا حقيقيا لأفلام العام.

هنا نلقي نظرة على الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2023.

في أعلى هذه القائمة واحد من أكثر الأفلام قوة هذا العام في الأوسكار بـ9 ترشيحات مختلفة من بينها أفضل فيلم، وأفضل فيلم دولي، وأفضل نص مقتبس.

فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" (All Quiet on the Western Front) مقتبس من رواية بالاسم ذاته للكاتب إريك ماريا ريمارك مُنعت من النشر في ألمانيا النازية بسبب نبرتها المعادية للحروب، وتحولت من قبل إلى فيلم أميركي عام 1930 فاز بأوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج.

تدور أحداث الفيلم في الحرب العالمية الأولى، وفيه نتعرف على قصة مجموعة من الجنود الشباب المتحمسين للحرب بعد تشجيع المجتمع ومعلميهم واتهام المتخلفين عنها بأنهم معادون للقومية، لكن ما إن يصلوا إلى أتون المعركة حتى يكتشفوا الوجه الآخر للشعارات البراقة، وزيف تشجيع أشخاص لم يزوروا حتى الجبهة.

