شحاتة العرابي اسم ألفه مستمعو إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 35 عاما، ربما لو شاهدوه في الشارع لما عرفوا وجهه ولكن لو تلفظ ببضع كلمات فلن يحتاج الأمر لثوان حتى يتيقنوا أنه الإذاعي الذي تعلقوا به لسنوات عبر صوته في برامجه الإذاعية المختلفة.

ربما كانت هذه الصلة الوثيقة بين الإذاعي شحاتة العرابي ومحبيه ستظل طي الكتمان لو لم يثر الجدل مؤخرا بسبب خبر تقاعده، الأمر الذي أحزن قاعدة كبيرة من محبيه، مما دفع المسؤولين في النهاية للتراجع عن خروجه للتقاعد، ويعود العرابي خلف الميكرفون مرة أخرى، وهذه المرة بقرار من الجمهور.

وداع شحاتة العرابي وعودة مفاجأة

بدأت القصة في 22 فبراير/شباط الجاري عندما أعلن الإذاعي شحاتة العرابي عن تقاعده عبر حسابه على موقع فيسبوك، وقال في المنشور "بمشيئة الله تعالى أسعد بحضراتكم غدا الخميس في آخر فترة لي على هواء إذاعة القرآن الكريم، تبدأ من الـ11 صباحا وتستمر حتى الثانية مساء، نشكر جميع المحبين المخلصين الذين يحملون لنا كل الحب والخير حتى يختم الله لنا قبل الموت".

بدأت ردود الأفعال الحزينة من الجمهور العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الذي رأى أنه بفقدانه تفقد إذاعة القرآن الكريم واحدا من أهم أركانها، وبالفعل عرضت الإذاعة آخر فقرة إذاعية لشحاتة العرابي بعد 35 عاما من العمل الدؤوب والمستمر، مع الكثير من مظاهر الوداع المؤثرة للغاية.

استمر الوداع لشحاتة العرابي الذي ظهر عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، وأعرب خلاله عن أمنيته في الاستمرار بالإذاعة حتى مماته حبا في العمل الإذاعي، وخلال نفس المداخلة كشف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أخبره خلاله أنه لن يتخلى عنه، وأعلن أيضا أن تجديد عقده مسألة صعبة بسبب القواعد والقوانين الحكومية الصارمة في هذا الشأن.

لكن الجمهور استيقظ على خبر سعيد وهو عودة الإعلامي شحاتة العرابي إلى إذاعة القرآن الكريم، الأمر الذي أسعد المستمعين من كل الأطياف، ولكن حتى الآن لم تحدد الإذاعة الطريقة التي سيستمر فيها بالظهور، هل سيعود إلى البرامج القديمة التي دأب على تقديمها مثل "تسابيح"، و"قطوف من حدائق الإيمان"، أم في برنامج جديد قصير كما تمنى شحاتة العرابي بنفسه حتى لو كان عمله هذا مجانا وبلا مقابل؟

من هو شحاتة العرابي؟

شحاتة العرابي الطفل كان قارئا من الدرجة الأولى، قرأ كتب أخويه الأكبرين، خاصة كتب اللغة العربية والشعر، مما صقل لغته العربية واستفاد من ذلك خلال عمله لاحقا، وقع في حب هذه اللغة منذ الطفولة، وفي المرحلة الثانوية قدم الإذاعة المدرسية مع زملائه.

يعتبر شحاتة العرابي أن أول من اكتشف صوته هو مدرس مادة التاريخ، فبعد انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية أخبر الأستاذ تلميذه المراهق أن صوته الرخيم يصلح للعمل في الإذاعة، وشبّه صوته بصوت الإذاعي أحمد سمير، ظلت الفكرة في ذهن شحاتة العرابي الشاب حتى شجعه أيضا عمه، وكان وقتها يعمل في دار نشر بالمراجعة والتدقيق اللغوي.

لاحقا، وبسبب هذا التشجيع قدم في اختبارات الإذاعة وتمكن من اجتيازها والالتحاق بالعمل، واختاروا له إذاعة القرآن الكريم بعد قراءته القرآن أمام اللجنة، كان وقتها يرى أنه من المستحيل دخول هذه الإذاعة لصعوبات القبول، وأعلن لاحقا أنه كان يرى في مقدم البرامج الدينية جابر الشال مثلا أعلى.

خلال عمله في إذاعة القرآن الكريم ظهر تفوقه سريعا، واستعاض عن الوضع الأول عندما كان قلقا من القراءة وأخطائها بثقة شديدة في النفس جعلته يصحح للأقدم منه.

من أشهر برامج شحاتة العرابي في إذاعة القرآن الكريم "الإسلام والإدارة"، و"في رحاب السنة"، و"مواقف إسلامية"، و"قطوف من حدائق الإيمان" الذي ظل يذاع لمدة 20 عاما، وشارك في التمثيل كذلك بأحد مشاهد مسلسل "إمام الدعاة" عام 2003.

وخارج الإذاعة عمل في التدريب على اللغة العربية، وألقى محاضرات عن الإلقاء والأداء، بالإضافة إلى أنه كان مراجعا لغويا للمسلسلات التاريخية والدينية، ومنها "الحسن البصري"، و"الشيخ الشعراوي"، و"عمر بن عبد العزيز"، و"الإمام الغزالي".

وأثبتت عودة شحاتة العرابي مرة أخرى قوة مواقع التواصل الاجتماعي، مما أبهر الإذاعي نفسه، موضحا أن المحبة الكبيرة التي جمعت بينه وبين مستمعيه هي السبب في عودته مرة أخرى إلى الإذاعة، وعبر عن أمنيته في المستقبل تسجيل "صحيح مسلم"، سواء على قناته على يوتيوب أو لإذاعة القرآن الكريم.