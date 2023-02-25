أعلن المنتج أحمد السبكي خبر تعاقده مع الممثل أحمد فهمي لتقديم شخصية "الرجل العناب" التي سبق وقدمها الأخير في مسلسل تلفزيوني عام 2012، ليصبح أول بطل خارق "سوبر هيرو" مصري بالسينما المعاصرة، وهو الخبر الذي حصد ردود أفعال متفاوتة.

ومن جهته، أكد السبكي رصد ميزانية ضخمة للعمل، بالإضافة إلى نية التعاقد مع مخرج أميركي ليتولى إخراج كل مشاهد الغرافيكس والمؤثرات البصرية والصوتية التي من المفترض تقديمها على أعلى مستوى، وبشكل غير مسبوق في السينما العربية.

والخبر نفسه شاركه فهمي مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام" من خلال فيديو قدمه بصوت "عصفور" صاحب شخصية "الرجل العناب" وإن كان من المفترض أن يبدأ العمل بالفيلم بعد الانتهاء من السيناريو الذي تُعقد جلسات بخصوصه الوقت الحالي.

وقد انتهى فهمي من تصوير فيلم "مستر إكس" الذي يتعاون فيه مع السبكي أيضا، ويشاركه بطولته كل من هنا الزاهد وأوس أوس ومحمود حافظ، ومن المُقرر طرحه في دور العرض قريبا.

المسلسل الوحيد للثلاثي

"الرجل العناب" هو المسلسل الدرامي الوحيد الذي شارك بكتابته وتمثيله الثلاثي "شيكو وهشام ماجد وفهمي" قبل انفصالهم. العمل جاء من إخراج شادي علي، وبطولة ميريت، انتصار، أحمد فتحي، إنجي وجدان، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، يوسف عيد.

وقد جمعت أحداث المسلسل بين الدراما والفانتازيا، ودارت حول بيرم الذي يُجري الكثير من التجارب العلمية، وخلال إحداها يكتشف عقارا غريبا من شأنه تحويل كل من يتعاطاه إلى بطل خارق.

وهنا يُقرر استغلال الشاب الساذج "عصفور" لتجربة التركيبة، ومن ثمّ يستطيع تطويرها ومعرفة آثارها العملية بالكامل، وسرعان ما يستغل الثنائي تلك القوى لمحاربة الجريمة والفساد قبل أن تتعقد الأمور بينهما، وهو ما يجري بالتزامن مع وجود الشرطي "تيسير فهمي" الذي يتقاطع طريقه مع الاثنين على نحو طريف، وتتوالى الأحداث.

السر في الإنتاج الفقير

حظى المسلسل وقت صناعته بإنتاج فقير جدا وتصاميم فنية (غرافيكس) شديدة البدائية ظهرت على الشاشة طوال المسلسل، خاصة في ما يتعلّق بالجزء الاستعراضي (الفانتازي) سواء استعراض القوى الخارقة "للسوبر هيرو" أو حتى الآثار الجانبية الكارثية للتجارب العلمية التي يقوم بها حيدر.

وبالرغم من أن ذلك لا يتماشى مع طبيعة الأعمال التي تدور حول الأبطال الخارقين وتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا وما تملكه اليوم من مؤثرات قوية، إلا أنه كان أحد أهم عوامل نجاح المسلسل وتفرّده بطابع خاص من الكوميديا لم يأت بها أي عمل آخر.

ولذا، وبمجرد أن تم الإعلان عن فكرة الفيلم، شرع الكثيرون من عشاق المسلسل للإعراب عن قلقهم -بالرغم من سعادتهم وحماسهم وهم الذين طالبوا مرارا بجزء ثان من "الرجل العنّاب"- وتوقعهم فشل الفيلم طالما سيتم اللجوء خلاله إلى "غرافيكس" وتكنولوجيا حقيقية وبارعة، إذ لن يلبث العمل أن يفقد طابعه الاستعراضي الساذج، ومن ثم حسه الكوميدي غير التقليدي.

وهذا بالإضافة إلى التخوّف من ألا تكون الكتابة بالمستوى ذاته، لأن المسلسل كان من تأليف الثلاثي مجتمعا. لكن الآن، وبعد أن انفضّ شملهم، سيكون الأمر مختلفا، خاصة وأن المتابع لمصير الثلاثي سيجد أن شيكو وماجد قدما معا تجارب درامية وسينمائية موفقة وذات شعبية أكثر مما قدمه فهمي منفردا، الأمر الذي يُهدد نجاح العمل ويُعرقله من البداية.

وهذا مما يزيد من ثقل المهمة على كاهل فريق عمل الفيلم، ويُحتّم عليه أن يكون حذرا وذكيا في الطريقة التي سوف يتناول بها الحبكة، إذا كان يريد ألا يخسر قطاع الجمهور العريض للمسلسل ويضمن تحقيق أرباح مرتفعة، خاصة إذا كان المنتج ينوي تقديم أجزاء متعددة مستقبلا وتحويل "الرجل العناب" إلى سلسلة أفلام لا تقل إمتاعا عن "سبايدر مان".

سره الباتع

يُذكر أن الممثل فهمي سيخوض السباق الرمضاني عبر مسلسل "سره الباتع" الذي يعود به المخرج خالد يوسف للفن بعد غياب، علما بأن ذلك أول إخراج له بمجال الدراما التلفزيونية.

والعمل مقتبس عن قصة "سره الباتع" للكاتب الراحل يوسف إدريس، وهو ينتمي لفئة الدراما التاريخية، حيث تعود أحداثه إلى عصر الحملة الفرنسية وروح الثورة والتمرد لدى المصريين في ذلك الوقت.

أما البطولة فيشارك فيها مجموعة متنوعة من الفنانين العرب مختلفي الجنسيات، من بينهم حسين فهمي وأحمد عبد العزيز وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني وخالد أنور وهالة صدقي ونجلاء بدر وندى موسى وشمس الكويتية والممثل الأردني نضال نجم وغيرهم.

وكذلك يواصل فهمي تصوير مسلسل "بدم بارد" وهو دراما قصيرة من 8 حلقات أنتجتها منصة "شاهد" وأخرجها هادي الباجوري وألفها محمد صلاح العزب، ويلعب بطولتها باسم سمرة وركين سعد وصلاح عبد الله.