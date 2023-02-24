عودة بعد حل الأزمات.. الإعلان عن موعد الدورة السادسة لمهرجان الجونة

بعد توقف لمدة عام، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في بيان عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، عن موعد الدورة السادسة المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أثار الخبر صدى واسعا بين الأوساط السينمائية، احتفاء بعودة المهرجان المصري الذي توقف بصورة مفاجئة بعد سنوات من النجاح من دون توضيح الأسباب.

تغيير إداري

وكشف البيان تغيير إدارة للمهرجان، حيث تولى عمرو منسي مهمة المدير التنفيذي خلفا لأمل المصري التي شغلت المنصب على مدار عامين، بينما يظل السينمائي العراقي انتشال التميمي مديرا المهرجان.

وجاء في البيان، أن اختيار عمرو منسي "يأتي بالتزامن مع إرساء المهرجان رؤيته للسنوات المقبلة لتوفير تجربة مثمرة إبداعيا، ولدعم تطوير صناعة السينما في المنطقة".

وأضاف البيان "سمح التوقف القصير لإدارة المهرجان بإعادة النظر في الجوانب الفنية والتنظيمية للمهرجان، والتركيز على محورية دور المهرجان التي لعبها في دوراته السابقة بمساهمته في تطوير صناعة السينما إقليميا وعالميا".

وقال التميمي في البيان "بعد 5 دورات ناجحة، أردنا بعض الوقت لإعادة تقييم البرنامج واستكشاف كل الخيارات الممكنة والتفكير في ما يدفع المهرجان للأمام. الآن نعود ممتلئين بالطاقة والإلهام للعب دورنا في تطوير صناعة السينما".

ويأتي التغيير الإداري بعد الخلافات التي شهدها المهرجان وتم الكشف عنها في العام الأخير بعد انسحاب المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، ثم انسحاب الممثلة بشرة رزة وهى أحد مؤسسي المهرجان ومديرة العمليات أيضا، وذلك على خلفية مشادات وخلافات مع مدير المهرجان انتشال التميمي.

سنوات من الهجوم وتوقف مفاجئ

وكان مهرجان الجونة قد بدأ منذ دورته الأولى في 2017 بداية قوية، لينافس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سواء على مستوى الأفلام المعروضة، التي يتم اختيارها من مهرجانات عالمية مثل كان وبرلين وفينيسيا، وأيضا بجذب النجوم على المستوى المحلي والعالمي أيضا، حيث شهدت دوراته وجود نجوم كبار مثل عادل إمام الذي تم تكريمه في افتتاح الدورة الأولى، في أول ظهور له في فعاليات مهرجان سينمائي بعد غيابه لسنوات عن حضور الفعاليات الفنية والاكتفاء بأعماله في ذلك الوقت، كما تم تكريم المخرج داود عبد السيد ومصمم المناظر أنسي أبو سيف.

كما شهد المهرجان أيضا حضور نجوم عالميين، حيث حضر النجم الأميركي الشهير جيرارد باتلر الدورة الأولى، ومن الأسماء العالمية أيضا سلفستر ستالوني والممثل الأميركي أوين ويلسون، والنجم الهوليودي الشهير فورست ويتكر.

غير أن الدورة الخامسة التي عقدت في عام 2021 شهدت العديد من الأزمات، أولها نشوب حريق في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة قبل ساعات من حفل الافتتاح، إلى جانب استقالة المدير الفني أمير رمسيس قبل ساعات من حفل الختام، والانتقادات الواسعة التي طالت عرض الفيلم المصري "ريش" ضمن مسابقة الأفلام الطويلة.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلنت إدارة المهرجان عن توقفه من دون الإعلان عن موعد الدورة المقبلة، وهو ما أدى إلى تكهنات عن انتهاء مصير المهرجان على غرار تجارب مهرجانات عربية أخرى مثل دبي وأبو ظبى.