موازنة هائلة وخلافات تجبر دوين جونسون على الرحيل.. المشاكل تلاحق أحدث أفلام "فاست آند فيوريوس"

بدأت سلسلة أفلام "فاست آند فيوريوس" (Fast & Furious) عام 2001 بفيلم الإثارة الأول، الذي ركز على حرب العصابات والعلاقة المعقدة بين دومينيك توريتو (الممثل فين ديزل) والشرطي السري بول ووكر. ومنذ ذلك الوقت، حققت السلسلة إيرادات كبرى وأصبحت من أكثر سلاسل الأفلام جماهيرية طوال نحو 20 عاما، على الرغم من كونه مجرّد فيلم حركة يظهر فيه أشخاص ذوو مظهر باذخ وسيارات فارهة.

مضمون الفيلم ليس فريدا، إذ أنتجت هوليود أفلاما لا حصر لها مليئة بالمطاردات والسيارات الفارهة. لكن يبقى فريق العمل والكيمياء الكبيرة بين أفراده، كما يسميها فان ديزل، سببا أساسيا لنجاح الفيلم، بالإضافة إلى وجود روابط وعلاقات عائلية في خلفية القصة الرئيسة، مثل أخت دومينيك ميا التي تقوم بدورها جوردانا بروستر والأصدقاء المقربين، والعائلة البعيدة التي يعود إليها البطل بين حين وآخر.

هذه العوامل ربطت الفيلم بشرائح جماهيرية مختلفة، وليس فقط بمحبي أفلام الإثارة والمطاردات. وقبل مشاهدة الجزء الحادي عشر "فاست إكس" (Fast X)، المُتَوَقّع عرضه في مايو/أيار المقبل، يمكن لمحبي السلسلة مشاهدتها وفق الترتيب الزمني التالي:

"فاست آند فيوريوس" (The Fast and The Furious (2001. "فاست آند فيوريوس 2" (Fast & Furious 2 (2003. "فاست آند فيوريوس طوكيو درفت" (The Fast & Furious Tokyo Drift (2006. "فاست آند فيوريوس" (Fast & Furious (2009. "فاست فايف" (Fast Five (2011. "فاست آند فيوريوس 6" (Fast & Furious 6 (2013. "فيوريوس 7" (Furious 7 (2015. "فاست 8" (Fast 8 (2017. "فاست آند فيوريوس هوبز آند شو" (Fast & Furious: Hobbs &Shaw (2019. "ذا فاست ساغا إف 9" (2021) The Fast Saga F9.

"فاست إكس" ينهي علاقات قديمة

تأخر بالفعل إصدار الجزء الأخير من السلسلة بسبب جائحة كورونا، فضلا عن قرار المخرج جاستن لين عدم إخراج الجزء الأخير بسبب خلافات بينه وبين فين ديزل، وتم استبدال المخرج الفرنسي لويس ليترييه به، والذي أخرج سلسلة أفلام "ترانسبورتر". وتفيد تقارير بأن سلوك فين ديزل أسهم في إحباط لين لأنه لا يلتزم بمواعيده، ولا بحدوده، بالإضافة إلى سلوكيات مزعجة أخرى.

ووفقًا لمجلة "هوليود ريبورتر"، انهارت العلاقة بين لين وديزل خلال اجتماعهما و4 أشخاص آخرين في 23 أبريل/نيسان الماضي، بسبب ملاحظات فين ديزل على طريقة عمل لين، ما أدى إلى تصعيد الخلاف الذي انتهى بمغادرة لين العمل، قائلا "هذا الفيلم لا يستحق صحتي العقلية". وعلى الرغم من أن لين وديزل كانا من العناصر الأساسية للفيلم، فإن الخلافات كانت كافية لفك الارتباط نهائيا.

واحد من أغلى الأفلام على الإطلاق

يُعد فيلم "فاست إكس" من أغلى الأفلام التي أنتجت في تاريخ هوليود، إذ تقدَّر موازنته بنحو 340 مليون دولار، بفارق 140 مليون دولار عن الجزء السابق الذي كانت موازنته تقدر بـ200 مليون دولار. ويعود ذلك إلى قائمة النجوم والتكاليف الأخرى وراء الكواليس، خصوصًا في ظل التضخم العالمي ورسوم متطلبات السلامة التي فرضتها جائحة "كوفيد 19".

وعلى الرغم من الموازنة الضخمة للفيلم، تحظى السلسلة بشعبية كبرى، ودائما ما تحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، فمثلا حقق "ذا فاست ساغا إف 9" إيرادات بنحو 726 مليون دولار، وحققت السلسلة بالكامل إجمالي أرباح تزيد على 6 مليارات دولار خلال عقدين. لذلك، يُتوقع أن يحقق هذا الجزء أرباحا تغطي التكاليف الباهظة.

دوين جونسون يغادر بسبب الخلافات

لم يتسبب فين ديزل بمغادرة المخرج جاستن لين وحسب، بل تسبّبت تصرفاته وسلوكه بمغادرة النجم دوين جونسون الذي أخبر الجميع بأنه لن يعود إلى السلسلة مجددا، لكنه في الوقت ذاته سيكون دائم الدعم لطاقم العمل وأبطال الفيلم.

وكان جونسون لجأ سابقًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد ديزل، موضحًا أن غضبه كان انعكاسًا لأفعال الأخير. غير أن ديزل يدعي أنه فقط لفت نظر جونسون إلى بعض الملاحظات.

نجوم جدد ينضمون إلى العائلة القديمة

على الرغم من التكتم على تفاصيل الجزء الجديد من السلسلة، فإنه بات معروفًا أن النجم جيسون موموا سينضم إلى الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة في دور الشرير المسمى دانتي، وسيكون خصما غامضا لدومينيك توريتو وعائلته.

وكشف موموا بعض التفاصيل الخاصة بدوره الجديد، واصفا إياه بأنه سادي وغريب الأطوار، وهي شخصية غريبة عما اعتاده الجمهور من موموا الذي اختار أن يكون الرجل الطيب لفترة من الوقت.