أقيم أمس الأحد في قاعة رويال فيستفال بلندن حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، واستطاعت نسخة ألمانية من الفيلم الكلاسيكي المناهض للحرب "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" (All Quiet on the Western Front) الفوز بعدد من جوائز الأكاديمية، وعلى رأسها جائزة أفضل فيلم.

وحضر الحفل -الذي قدم فقراته كل من أليسون هاموند وريتشارد إي غرانت- دوقا ويلز الأمير ويليام وكيت ميدلتنون، كما حضر أيضا عدد كبير من النجوم؛ أبرزهم جيمي لي كورتيس وفيولا ديفيس وميشيل يوه؛ المرشحة لجائزة أفضل ممثلة.

أبرز الأحداث

وحصد فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" 7 جوائز من أصل 14 ترشيحا، إذ حصد جوائز: أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل فيلم غير مكتوب باللغة الإنجليزية وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت وأفضل موسيقى تصويرية.

الفيلم من إنتاج نتفليكس، ومقتبس من رواية منشورة عام 1928 من تأليف الكاتب الألماني إيريش ماريا ريمارك عن أهوال الحرب العالمية الأولى من منظور جندي ألماني شاب.

ونال النجم أوستن باتلر جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي في بطولة فيلم "إلفيس" (Elvis)، الذي يجسد حياة الموسيقي الأميركي الراحل "إلفيس بريسلي"، كما نالت النجمة كيت بلانشت جائزة أفضل ممثلة لدور رئيسي في فيلم "تار" (Tár).

وخلال الحفل، بدا التأثر واضحا على الأمير ويليام وزوجته عندما أشادت النجمة البريطانية هيلين ميرين بجدته الملكة إليزابيث التي توفيت العام الماضي.

وقالت ميرين: جلالة الملكة كانت نجمة أمتنا.

وميرين (77 عاما) سبق أن جسدت دور الملكة إليزابيث وفازت بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة وجائزة البافتا عن دورها هذا عام 2006.

يذكر أن الأمير ويليام هو رئيس بافتا منذ عام 2010، وبدأت كيت ميدلتون حضور الحفل مع زوجها بداية من عام 2017.

الفائزة الخطأ

وفي لقطة غريبة، أعلن النجم تروي كوتسور اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة بالخطأ، إذ أعلن فوز كاري موليغان عن دورها في فيلم "هي قالت" (She Said)، في حين كانت الفائزة الحقيقية كيري كوندون عن دورها في فيلم "جنيات إينشرين" (The Banshees of Inisherin)، كما فاز الممثل باري كوغان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم نفسه.

وصعدت كيري على خشبة المسرح وتسلمت جائزتها بعد تصحيح الخطأ، وقالت "شكرا مارتن ماكدونا (كاتب ومخرج الفيلم) على كل ما قدمته لي طوال مسيرتي المهنية أنت تجعلني فخورة بكوني امرأة أيرلندية".

وفي ما يلى قائمة بأهم الجوائز:

أفضل فيلم

"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية".

أفضل مخرج

إدوارد بيرغر عن فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية".

أفضل ممثلة عن دور رئيسي

كيت بلانشيت عن فيلم "تار".

أفضل ممثل عن دور رئيسي

أوستن بتلر عن فيلم "إلفيس".

أفضل نجم صاعد

إيما ماكي.

أفضل فيلم بريطاني

"جنيات إينشرين".

تصميم الأزياء

"إلفيس"

المكياج والشعر

"إلفيس".

تصميم الإنتاج

"بابل".

السيناريو الأصلي

"جنيات إينشرين".

المؤثرات البصرية الخاصة

"أفاتار".

تصوير سينمائي

"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية".

مونتاج

"كل شيء في كل مكان في وقت واحد"

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"

أفضل ممثلة مساعدة

كيري كوندون عن دورها في فيلم "جنيات إينشرين".

أفضل ممثل مساعد

باري كيوجان عن دوره في فيلم "جنيات إينشرين".

أفضل سيناريو مقتبس

"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية".

صفعة ويل سميث حاضرة

وخلال الافتتاح، أشار مقدم الحفل ريتشارد غرانت إلى صفعة ويل سميث لكريس روك في مارس/آذار الماضي أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقال غرانت "خلال تقديمي للجائزة لم يُصفع أحد اليوم".