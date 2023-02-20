خيّم الحزن على الوسط الفني والثقافي التونسي برحيل الممثلة والإعلامية الشابة ريم الحمروني الأحد 19 فبراير/شباط الجاري، حيث تم نقل جثمانها من منزلها الكائن في حي الخضراء للدفن يوم الاثنين في مدينة قابس.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الفنانة الشابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وجاء في البيان "تنعى وزارة الشؤون الثقافية ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الممثلة والإعلامية ريم الحمروني التي وافاها الأجل المحتوم اليوم الأحد 19 فيفري (فبراير) 2023".

أزمة مرضية

وكانت الحمروني مرّت بأزمة صحية قبل أيام، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالتها لم تتحسن.

وكتبت ريم الحمروني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها "بلا صوت وبلا قوة"، في إشارة إلى تمكن المرض منها وتأثرها بالأزمة الصحية التي تعرّضت لها، وكانت آخر كلماتها "سامحوني منجمش (لا أستطيع) نجاوب، راني بلا صوت وبلا قوة.. شكرا لتفهمكم".

تجارب مهمة

وريم الحمروني هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها مع المخرج المسرحي التونسي الراحل عز الدين قنون، فشاركت في العديد من أعماله مثل: "رهائن" و"غيلان" إلى جانب مسرحية "الشقف" و"ربع وقت" لسيرين قنون، و"نوار الملح" للبحري الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية، ومنها "الشقف" و"النهاية" و"الجوهرة والأسد".

وعلى الشاشة الصغيرة قدمت تجارب مع مخرجين كبار، فشاركت في مسلسل "طوق" مع المخرج الراحل شوقي الماجري، و"الحرقة" للسعد الوسلاتي، وسيت كوم "الحجامة" و"الخياطة" لزياد ليتيم.

كما كان لها مشاركات سينمائية منها "صندوق الدنيا" مع المخرج التونسي الكبير رضا الباهي، و"تالة مون آمور" مع المخرج مهدي الهميلي، و"فترية" لوليد الطايع.

ولم تكتف الحمروني بالتمثيل فقط، بل عملت إعلامية في إذاعات "راديو كلمة"، و"موازييك إف إم"، و"شمس إف إم" التونسية.

جوائز ومهرجانات

وكانت الفنانة والإعلامية التونسية الراحلة شاركت مؤخرا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمسرحية "الشقف"، وذلك قبل أشهر قليلة، وحصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة أحسن ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية "النهاية" لعز الدين قنون.