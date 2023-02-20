إلغاء حفل كيفن هارت بالقاهرة قبل ساعات من إقامته

أعلنت شركة "آر برودكشنز" (R Productions) المنظمة لحفل الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت إلغاء فاعليات حفلها الذي كان من المقرر إقامته غدا الثلاثاء في إستاد القاهرة.

جاء إلغاء الحفل لأسباب لوجيستية، حسبما ورد في بيان الشركة المنظمة، التي أكدت حرصها على استرداد جميع الحضور لقيمة التذاكر في أقرب وقت، من دون أن توضح الشركة أسبابا تفصيلية لإلغاء الحفل قبل ساعات من موعده.

وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر قد دشنوا حملة لرفض إقامة الحفل قبل شهر من الآن، وأطلقوا وسما بعنوان "إلغاء حفل كيفن هارت"، وسرعان ما لفت الوسم الانتباه، متصدرا منصات التواصل الاجتماعي.

وتحت شعارات مثل "غير مُرَحب به" و"تاريخ مصر خط أحمر" ووسم "إلغاء حفل كيفن هارت"، انطلقت الحملة المصرية التي تدعو لإلغاء حفل الـ"ستاند آب كوميدي" لهارت، مُعللين ذلك برفضهم تصريحات النجم السابقة عن أصل ملوك مصر القديمة وآراءه التي وصفوها بـ"العنصرية" و"المزورة للتاريخ المصري".

وأطلقت الحملة للتعبير عن رفض تصريحات "هارت" السابقة حول الحضارة المصرية التي جاء فيها "يجب أن نعلِّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية التي يتم ترسيخها بالتعليم في أميركا، هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا؟".

وعُرف عن هارت اعتناقه الأفكار التي تدعو لها حركة "أفرو سنتريك"، التي قامت بتأسيسها بها بعض الجماعات ذات الأصل الأفريقي في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف الحركة الجديدة إلى الوقوف بوجه الآراء السائدة في الدول الأجنبية بأن التفوق الحضاري الغربي الحديث هو الأصل، وتستعرض الإنجازات الأفريقية بعد كل ما عانته القارة السمراء من عنصرية واضطهاد لعقود.

وفي سياق ترويجهم لتلك الأفكار، أعلن رواد حركة "أفرو سنتريك" أن أصل الحضارة المصرية يعود للأفارقة فقط، بل إن ملوك مصر أنفسهم أفارقة ولا دخل للمصريين القدماء بالحضارة، وهو ما استشهدوا عليه ببعض التماثيل واللوحات الفرعونية لأشخاص داكني البشرة.

واشترى هارت دار نشر في أميركا من أجل إعادة سرد التاريخ للأطفال من وجهة نظر الحركة، خاصة أن الكثير من رجال الأعمال الأفارقة ومشاهير آخرين من أصل أفريقي يدعمون الفكرة ليس فقط سياسيا بل ماديا أيضا ومن بينهم المغنية ريهانا.

جولة هارت

كان كيفن هارت قد أعلن بحماس -عبر حسابه الشخصي على تويتر- عن أول عرض "ستاند آب كوميدي" يقدمه في مصر، ضمن جولته العالمية (Reality Check) التي سيزور خلالها العديد من العواصم والمدن الكبرى من بينها القاهرة وأبو ظبي ولندن وأمستردام وسياتل ولوس أنجلوس وغيرها.

الحفل الذي تشرف عليه شركة "آر برودكشنز"، حدد أسعار تذاكره بين 1200 وصولا إلى 5 آلاف جنيه مصري (أي ما يتراوح بين 50 و200 دولار).