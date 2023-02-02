عُرف بدور "العريف نوري".. الفنان السوري هاني شاهين يصدم جمهوره ويتصدر مواقع التواصل

أثارت تصريحات الفنان السوري هاني شاهين -المعرف بشخصية "نوري" في مسلسل باب الحارة- بشأن ظروفه المعيشية والإنسانية الصعبة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم معه، وسط حالة من الأسف والأسى لما آلت إليه أوضاع غالبية الشعب السوري.

وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان الثمانيني هاني شاهين المنصات الرقمية، ولم تكن أدواره التي قدمها على مدى عقود طويلة على خشبة المسرح أو شاشة التلفزيون موضوع الحديث، بل ظروفه الحالية.

إذ بدا "العريف نوري" -كما يعرفه جمهوره العريض في الوطن العربي- مكسورا خلال مقابلة تلفزيونية، تحدث فيها بمرارة عما يعيشه من صعوبات لتأمين أبسط ضروريات الحياة، فضلا عن عدم قدرته على تأمين مصاريف علاجه المكلفة، حسب تعبيره.

"الفواكه لا نعرفها منذ سنة".. الفنان السوري هاني شاهين يقول إنه يعيش هو وزوجته "على الزيت الأبيض والزعتر" منذ 20 يومًا pic.twitter.com/BZD9TxC6kj — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) February 2, 2023

حزن وصدمة

ولم يخل الحديث من الحزن والشجن، إذ صدم الفنان السوري جمهوره بقوله إنه يعيش وزوجته على الزيت النباتي والزعتر منذ 20 يوما، مشيرا إلى أنه لم يتذوق أي نوع من الفواكه منذ سنة، وأنه نسي طعمها.

وأشار الفنان السوري -الذي قدم أدوارا تلفزيونية معروفة منها دوره في سلسلة "مرايا"- إلى أن أول راتب تقاضاه من نقابة الفنانين السوريين لم يكن كافيا، فالمرتب حينها كان 25 ألف ليرة سورية (9.95 دولارات) وسعر كيلوغرام اللحم بنحو 15 ألف ليرة.

الفنان السوري هاني شاهين: من عشرين يوم انا وزوجتي عايشين عالزعتر والزيت!!!! *لسان حالو مسؤولي سوريا: الزعتر والزيت هو جزء من الهوية والتراث *بعد عرض اللقاء توالت عروض العمل واتصالات من رجال اعمال وفنانين سوريين لمساعدة #هاني_شاهين pic.twitter.com/Lpg7jNOWQW — ReemaNaisseh ريما نعيسه (@RNaisseh) February 2, 2023

ولم يخف شاهين -في حواره التلفزيوني- أنه كان يلجأ للاستدانة من أجل توفير مصاريفه، لدرجة دفعته إلى بيع سيارته، وتساءل بكل حسرة "هذا جزائي في آخر عمري أن أموت شحاذا".

الفنان السوري هاني شاهين : راتبي التقاعدي حوالي ٨ دولار وغذائي الوحيد أنا وزوجتي صبح مساء هو الزيت والزعتر منذ أسابيع اللهم عليك بكل من دعم الإرهاب وحرض على خراب سوريا 🤲🏼 pic.twitter.com/1MpsPFmOHM — مش عزمي (@notazmiqtr) February 2, 2023

وأضاف شاهين في حواره "ما بخفيك كنت عم أتدين (أقترض)، ووصلت لدرجة ما عاد أقدر، لأنه كثرت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته ببلاش، وجزائي بآخر عمري أموت شحاذا".

ممثل سوري وصل به الفقر إلى أن يعيش 20 يوماً على الزيت والزعتر فقط ويقول لم تدخل الفاكهة بيته منذ سنة، وللمفارقة فإن هذا الفنان كان يأخذ أدوار الشخصيات المهمة والميسورة المرفهة في معظم أعماله

عمل مع ياسر العظمة الذي بدأ مؤخراً بتصوير حلقات يكرم فيها أسرة مسلسل مرايا#هاني_شاهين pic.twitter.com/BPfxf833Bt — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 2, 2023

تفاعل وتعاطف

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد الناشطون نشر الفيديو وتفاعلوا بالتعليق عليه، معتبرين أن ما وصل إليه الفنان هاني شاهين يدل على أن الممثل في سوريا لا يمكنه العيش إذا توقف عن العمل وليس له أي مصدر دخل ثان.

الفنان #هاني_شاهين الشهير بشخصية نوري ب #باب_الحارة :" عايشين أنا ومرتي عالزيت الأبيض والزعتر من عشرين يوم غدا وعشا والفواكه مامنعرفها من سنة

أنا كبرت بالعمر وملحوش بالبيت وراتبي التقاعدي 50 ألف"

هيدا لأنو شخصيىة معروفة وأجتو فرصة يحكي عرفنا وضعو الصعب ..أديش في متلو كتار💔 pic.twitter.com/1fAPfAlg1A — Sukina Ghalawinji (@sukianghlawinji) February 1, 2023

وأكد عدد من النشطاء أن شاهين ليس الوحيد في محنته، فالسوريون يعيشون منذ سنوات أياما سوداء بسبب الحرب والنزوح والتشريد، وبعضهم لا يستطيع حتى توفير الزيت والزعتر.

وفي مقال بعنوان "هاني شاهين وصل صوته… ماذا عن بقية الشعب؟!" بجريدة الأخبار اللبنانية، قال الكاتب وسام كنعان: إن شاهين صار حديث الشارع السوري اليوم، لكن مع حسرة صريحة وواضحة تقول: هذا فنان استطاع أن يوصل صوته، لكن نحن من يوصل صوتنا وظروفنا أصعب منه، ولا نملك أصلا سيارة لنبيعها ونوفي ديوننا".

وفي مقطع ثان للفيديو نشرته نقابة الفنانين بسوريا، خرج شاهين ليؤكد أن حديثه كان موجها للمخرجين والمنتجين الذين لم يقدموا له أدوارا رغم مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 6 عقود، مشيرا إلى أن النقابة لم تقصر في القيام بدورها معه وقدمت له كل التسهيلات.

وفي تعليقاتهم على هذه التصريحات، قال نشطاء إن هذا الرد ليس عفويا، بل جاء لتبييض وجه مسؤولي النقابة، وبضغط منهم.