بعد أشهر من إعلان إصابة بروس ويليس بالحبسة الكلامية (فقدان القدرة على الكلام)، أعلنت عائلة نجم هوليود تشخيصه بمرض "الخرف الجبهي الصدغي"، المعروف اختصارا بـ"إف تي دي" (FTD).

وأصدرت عائلة ويليس بيانا جديدا -الخميس الماضي- بشأن صحته، أكدت فيه أن صحته تتدهور وأنه يعاني الخرف الجبهي الصدغي، وهو ما يعوق قدرته على التواصل.

وتأتي هذه الأخبار بعد نحو عام من تأكيد عائلة ويليس (67 عاما) أنه سيعتزل التمثيل بسبب إصابته بالحبسة الكلامية.

وجاء في البيان، الذي يعزى إلى زوجته إيما هيمنغ ويليس وزوجته السابقة ديمي مور وأولاده رومر وسكاوت وتالوله ومابيل وإيفلين، "كعائلة، أردنا أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم جميعا على حبكم المتدفق وتعاطفكم مع بروس خلال الأشهر العشرة الماضية (…) ولأننا نعلم أنكم تحبون بروس بقدر ما نحبه، أردنا أن نقدم لكم تحديثا حول وضعه الصحي. منذ أن أعلنا تشخيص بروس بالحبسة الكلامية ربيع 2022، تقدمت حالة بروس، ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدا، الخرف الجبهي الصدغي. ولسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس".

وأضاف البيان "بالرغم من كونه (التشخيص الجديد) مؤلما، فإن التوصل أخيرا إلى تشخيص واضح لمرضه أمر يبعث على الارتياح. الخرف مرض قاس، لم يسبق لكثيرين منا أن سمعوا به، ويمكن أن يصيب أي شخص".

بداية تدهور الحالة الصحية

بدأ تدهور حالة ويليس الصحية نهاية مارس/آذار 2022، عندما أعلنت عائلته إصابته بمرض الحبسة الكلامية، وهو مرض يؤثر على قدراته المعرفية والإدراكية. وأكدت عائلته أنه نتيجة لهذا المرض، فإن ويليس اعتزل مهنة التمثيل التي يحبها كثيرا.

وفي السياق نفسه، أوضحت زوجته إيما "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا، ونحن نقدّر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم".

وأشارت إلى تعامل أسرة الفنان الهوليودي مع مرضه بقولها "نحن نتعامل مع هذا الأمر كعائلة متحدة قوية، وأردنا أن نخبر معجبيه ومحبيه، لأننا نعلم مكانته عندكم، كما نعلم مكانتكم عنده". وختمت رسالتها بما كان يقوله بروس دوما "عش حياتك"، وعقبت قائلة "ونحن نخطط معا للقيام بذلك".

وطبقا لموقع "مايو كلينيك" (Mayo Clinic)، فإن مرض "الحبسة الكلامية" يمنع من القدرة على التواصل، ويمكن أن يؤثر في القدرة على التحدث والكتابة وفهم اللغة، شفهيا وكتابيا، وهذه الحالة "تحدث عادة بشكل مفاجئ بعد السكتة الدماغية أو إصابة في الرأس، ولكن يمكن أيضا أن تأتي تدريجيا من ورم دماغي بطيء النمو أو مرض يسبب ضررا تدريجيا ودائما (تنكسيا)".

ويمكن أن تسبب الحبسة الكلامية عددا من المشكلات المؤثرة على الحياة اليومية للمريض، وربما تؤثر على الوظيفة والعلاقات بالآخرين والقدرة على أداء المهام اليومية.

وقد تؤدي صعوبة التعبير عن الرغبات والاحتياجات إلى الشعور بالإحراج والإحباط والعزلة والاكتئاب. وربما يحدث عدد من المشكلات معا، مثل وجود صعوبة أخرى في الحركة ومواجهة مشكلات في الذاكرة والتفكير.

توقف مسيرة ويليس الفنية

اشتهر بروس ويليس بمسيرة طويلة في هوليود، حيث أدى أدوار البطولة المطلقة في عديد من الأفلام مثل "موت قاس" (Die Hard)، و"أرماغودن" (Armageddon)، كما ظهر في العديد من الأفلام الأخرى مشاركا رئيسيا في البطولة مثل "بلب فيكشن" (Pulp Fiction)، و"العنصر الخامس" (The Fifth Element)، و"الحاسة السادسة" (The Sixth Sense)، و"12 قردا" (12 Monkeys)، و"مدينة الخطيئة" (Sin City)، ولعب الآونة الأخيرة دور البطولة في فيلم الإثارة "أمنية الموت" (Death Wish) إنتاج عام 2018 الذي أخرجه إيلي روث.

وكان آخر أفلام بروس ويليس "يوم للموت" (A Day to Die) الذي صدر عام 2022، كما من المنتظر أن تُعرض له 6 أفلام أخرى خلال العام الجاري أيضا، و3 أفلام أخرى لم يحدد موعد عرضها بعد.