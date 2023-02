بعد تغيير سوبرمان وباتمان.. عالم جديد للأبطال الخارقين

جاء تغيير مشرفي أستوديوهات "دي سي" (DC) المنتجة لأفلام الأبطال الخارقين، ليكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ السلسلة، والتي كانت تعاني من الفشل الجماهيري والنقدي على حد سواء.

وتولى كل من بيتر سافران وجيمس غن المسؤولية حديثا بعد التخلص من الحرس القديم، ليعلن المسؤولان الجديدان عن وقف تنفيذ عدد من مشروعات الأفلام، بينها "بلاك آدم" والجزء الثالث من "واندر مان". وفي المقابل قاما بعمل تغييرات جذرية وقدما وعودا تؤكد أن سلسلة الأبطال الخارقين سوف تتغير شكلا وموضوعا خلال الفترة المقبلة.

باتمان-2

محبو روبرت باتينسون ونسخته من شخصية باتمان سيسعدون بهذا الخبر، فعلى الرغم من موجات الكراهية السابقة للفيلم التي رأت أن اختياره غير منطقي، فقد حقق نجاحا كبيرا، ولذلك استمر العمل على الجزء الثاني من "باتمان" إخراج مات ريفز.

ويأتي الفيلم القادم بعنوان "ذا باتمان: الجزء الثاني" (The Batman: Part II) وقد رشح الجزء الأول للأوسكار هذا العام، وهو عمل له رؤية خاصة لمدينة جوثام ليست ضمن عالم "دي سي" السينمائي الممتد والمتشابك، ولكن في ذات الوقت تلتقي مع العالم البديل لفيلم "جوكر" (Joker) إنتاج 2019، ومن المنتظر عرض باتمان-2 خريف 2025.

الشجاع والجريء

بعيدا عن فيلم باتمان لمات ريفز، وهذا الخط الزمني والمكاني المختلف، ستنضم سلسلة أفلام باتمان إلى عالم "دي سي" الممتد بفيلم جديد تحت عنوان "الشجاع والجريء" (The Brave and the Bold) ليس من بطولة روبرت باتينسون، ولا بطل "دي سي" السابق في ذات الدور "بن أفليك".

فيلم "الشجاع والجريء" باتمان مستوحى من القصص المصورة التي كتبها غرانت موريسون، وفيها سيظهر فارس الظلام مع روبين لأول مرة على الشاشة منذ أفلام التسعينيات، ولكن هذه المرة شخصية روبين لن تعود إلى "ديك غريسون" فتى السيرك الذي يتبناه بروس واين أو باتمان بعد وفاة والديه في حادث بالسيرك، بل روبين هنا هو "داميان واين" ابن بروس المنفصل عنه ذو الغرائز القاتلة.

سوبرمان: إرث

تلقى محبو الفنان هنري كافيل صدمة كبيرة بإعلان "دي سي" عن توقف تقديمه لدور "سوبرمان". فعلى الرغم من ظهوره في المشاهد الختامية لفيلم "بلاك آدم" فإن الممثل البريطاني لن يصبح البطل الخارق الأشهر مرة أخرى. ومع ذلك، فإن الأخبار تفيد بأن غن يكتب رؤية جديدة للشخصية.

جوكر: جنون لشخصين

حقق فيلم "جوكر" (Joker) للمخرج تود فيليبس نجاحا كبيرا عند صدوره عام 2019، سواء من الناحية النقدية، أو التجارية بإيرادات تجاوزت المليار دولار، وحصل بسببه خواكين فينكس على جائزة الأوسكار لأول مرة، لذلك حتى مع التغييرات الكبيرة في الأستوديو استمر مشروع الجزء الثاني، وهكذا سنشاهد "جوكر: جنون لشخصين" (Joker: Folie à Deux) عام 2024.

ولم يتم الإفصاح بعد عن تفاصيل حبكة فيلم "جوكر" ولكن انضمت إلى فريق العمل ليدي غاغا لأداء دور هارلي كوين. ومن المتوقع أن تقدم رؤية مختلفة للشخصية بالمقارنة مع تلك التي قامت بها مارغو روبي في عالم "دي سي" الممتد في السابق.

كونستانتين-2

لم تظهر شخصية جون كونستانتين، أحد أغرب الشخصيات في "دي سي كوميكس" إلا في عدد قليل من الأعمال على الشاشة، بما في ذلك النسخة التي تغيرت خلالها الكثير من التفاصيل على نتفليكس تحت عنوان "رجل الرمل" (The Sandman). ولكن الظهور الأول والأكثر شهرة كان بفيلم "كونستانتين" (Constantine) عام 2005 بطولة كيانو ريفز والذي حظي بنجاح كبير للغاية واستمر في اكتساب الشعبية على مر السنوات.

وفي أكثر الأخبار إثارة للدهشة فيما يتعلق بأفلام "دي سي" القادمة تم الإعلان عن عودة ريفز لتقديم دور المخبر الغامض بفيلم كونستانتين-2، ولم يتحدد بعد موعد عرض الفيلم، ولكن الخبر وحده أثار حماس ملايين المشاهدين.

السلطة

في الوقت الحالي، لا يمكننا القول متى سنرى عودة "دوري العدالة" (Justice League) أو جمع الأبطال الخارقين معا مرة أخرى على الشاشة الكبيرة. ومع ذلك، يمكننا القول إن هناك خططا لجلب فريق مختلف من الأبطال الخارقين إلى هذا العالم الجديد في "دي سي".

ووصف غن فيلم "السلطة" (The Authority) القادم بأنه مشروع هو شغوف به، ويستند لقصص مصورة حول مجموعة من الحراس يتمتعون بحس مختلف من العدالة ينوون تنفيذها أيا كانت الطريقة، وسيكون هذا الفريق -بما في ذلك الشخصيات المسماة "ميد نايتر" (Midnighter) و"ديث بلو" (Deathblow) على سبيل المثال لا الحصر- الأساس المحوري لعالم "دي سي" القادم.

بالإضافة إلى الأعمال في هذه القائمة هناك أفلام أخرى قادمة في الطريق ممتدة على مدار العامين القادمين منها "ذا فلاش" (THE FLASH) المتوقع عرضه في يونيو/حزيران 2023، وبطل جديد هو "الخنفساء الزرقاء" (BLUE BEETLE) الذي سيظهر في فيلم بذات الاسم في أغسطس/آب 2023، و"أكوامان والمملكة المفقودة" (Aquaman and the Lost Kingdom) مع نهاية 2023، وغيرها من الأفلام التي قد تغير مصير هذا الأستوديو للأبد.