وُجّهت إلى الممثل الأميركي أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن "راست" (Rust) عام 2021 بطلقة غير مقصودة من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير.

ويواجه بالدوين عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات في حال إدانته بتهمة الإهمال، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية أمس الثلاثاء.

وأوضحت ماري كارماك-ألتويس المدعية العامة في مقاطعة "سانتا في" أن التهمة نفسها وُجّهت أيضا إلى هانا غوتيريز ريد المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم. وقالت في بيان "ما مِن أحد فوق القانون وسيتم تحقيق العدالة".

ووقعت الحادثة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في موقع تصوير "راست" داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية (صوتية فارغة)، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، بينما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وخلّف هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

إدانة وعقوبات

وفي حال إدانة بالدوين وريد بتهمة القتل غير العمد فقد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهرًا، لكن إذا أُدينا بـ"الإهمال" قد يُعاقبان بالسجن 5 سنوات بحد أقصى.

وأشارت وثيقة نشرتها المدعية العامة الثلاثاء إلى أن الممثل بدا خلال تلقيه تدريبا على استخدام الأسلحة النارية "مشتتا وكان يتحدث عبر الهاتف مع أفراد عائلته". ولم تستغرق جلسة التدريب سوى 30 دقيقة فقط بينما يُفترض أن تستمر ساعة على الأقل، حسب ما قالت المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم للمحققين.

وكانت المدعية أعلنت نيتها ملاحقة الممثل في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، في المقابل ندّد محامي الممثل لوك نيكاس يومئذ بما وصفه بأنه "خطأ قضائي رهيب"، وقال إن "بالدوين لم يكن لديه أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر في موقع التصوير".

ودأب الممثل الذي حظي بشهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل "30 روك" على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن.

تهم ودعاوى

أما مساعد المخرج ديفيد هالز الذي أعطى السلاح لبالدوين وأكد له أنه آمن، فستوجه إليه تهمة الإهمال عند استخدام سلاح قاتل، في ملاحقات قرر عدم الاعتراض عليها.

وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون.

وكان النجم قد توقع في أغسطس/آب الماضي ألّا توجه اتهامات إلى أي شخص، مشيرا في حديث إلى محطة "سي إن إن" (CNN) إلى أنه استعان بمحقق خاص لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.

ونتجت عن القضية مجموعة دعاوى مدنية رفعها عدد من أعضاء فريق الفيلم.

وأعلن بالدوين في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة هالينا هاتشنز تُسقط بموجبه الدعوى المدنية التي رفعتها على النجم، بينما لم يُكشف عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأشار بيان يومئذ إلى أن إنتاج الفيلم سيُستأنف في يناير/كانون الثاني 2023.