بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" لضحايا غزة: قتلاكم قتلانا وبيوتكم المدمرة بيوتنا

وصفت الممثلة إيتزيار إيتونيو، بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" (La Casa de Papel)، ما يحدث في غزة بحملة إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية، خلال احتجاج حاشد وسط بلدة غرنيكا شمالي إسبانيا، دعما لفلسطين.

وقالت في كلمتها "من غرنيكا، من شرعيتها المؤسفة لكونها المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا".

Itziar Ituño, renowned actress from "La Casa de Papel," describes what’s going on in #Gaza as a genocide campaign perpetrated by Israeli forces, during a massive protest in the center of the town of Gernica, northern Spain, in support of Palestine. pic.twitter.com/BCrQHoXkwN

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 8, 2023