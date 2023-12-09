بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" لضحايا غزة: قتلاكم قتلانا وبيوتكم المدمرة بيوتنا

وصفت الممثلة إيتزيار إيتونيو، بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" (La Casa de Papel)، ما يحدث في غزة بحملة إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية، خلال احتجاج حاشد وسط بلدة غرنيكا شمالي إسبانيا، دعما لفلسطين.

وقالت في كلمتها "من غرنيكا، من شرعيتها المؤسفة لكونها المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا".

Itziar Ituño, renowned actress from "La Casa de Papel," describes what’s going on in #Gaza as a genocide campaign perpetrated by Israeli forces, during a massive protest in the center of the town of Gernica, northern Spain, in support of Palestine. pic.twitter.com/BCrQHoXkwN — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 8, 2023

وأضافت "من غرنيكا إلى فلسطين.. من غرنيكا إلى العالم، نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به، منذ القصف الأول الذي تعرضنا له وحتى اليوم، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل دمار شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا غرنيكا جديدة".

وتابعت "من غرنيكا تلك البلدة التي تحتل مكانة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".

واختتمت كلمتها قائلة "سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كانوا، قتلانا قتلاكم.. بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتنا وأبناؤكم هم أبناؤنا".

وإيتزيار إيتونيو ممثلة إسبانية من مواليد إقليم الباسك شمال إسبانيا (18 يونيو/حزيران 1974) اشتهرت بدور محققة الشرطة "راكيل موريللو" أو "لشبونة" في المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

قصف غرنيكا

وقع قصف غرنيكا الجوي في 26 أبريل/نيسان 1937 على قرية غرنيكا الواقعة في إقليم الباسك خلال الحرب الأهلية الإسبانية. نفذ القصف فيلق كوندور التابع لسلاح الجو الألماني وفيلق التدخل السريع من سلاح الجو الإيطالي، بناء على طلب من الجبهة القومية الإسبانية. وأُطلق على العملية اسم "عملية روغن". ويعتبر هذا القصف إحدى الغارات الأولى على سكان مدنيين عزل ينفذها سلاح جو حديث، وما زال عدد ضحايا قصف غرنيكا غير محدد إلى اليوم، ويقدر بين 800 و1654 قتيلا.