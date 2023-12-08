ميزانية مضاعفة وأوهام مزدوجة.. خواكين فينكس وليدي غاغا بطلا "الجوكر 2"

يقدم النجم خواكين فينيكس الجزء الثاني من فيلم "الجوكر"، الذي حقق الجزء الأول منه إيرادات تجاوزت المليار دولار عند عرضه عام 2019، وفاز بجائزتي أوسكار لأفضل ممثل وأفضل موسيقى تصويرية.

ويستعين مخرج العمل تود فيليبس بفريق جديد من الممثلين باستثناء فينيكس، ويشارك المخرج في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، ومن المتوقع أن يصدر الجزء الثاني في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتجاوزت تكلفة إنتاج الجزء الثاني من "الجوكر" ضعف ميزانية الجزء الأول بميزانية قدرها 150 مليون دولار، وصورت أغلب المشاهد في لوس أنجلوس، ويشير طول المدة بين انتهاء إنتاج الفيلم وموعد صدوره إلى أنه قد يكون هناك الكثير من التأثيرات الرقمية التي ستضاف إلى الفيلم.

تستكمل أحداث الجزء الثاني من الفيلم قصة المهرج آرثر فليك، الذي يحلم بأن يكون نجما كوميديا كبيرا، لكنه يتعرض للسخرية والمضايقة، حتى نصل لمشهد النهاية، حين يتحول الجوكر إلى أمير للجريمة في منطقة جوثام بانتهاء الجزء الأول.

لم يعرف بعد متى ستدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم، بعد دقائق أم سنوات من المشهد الأخير للجزء الأول، لكن يبدو أن أغلب مشاهد الجزء الثاني تدور في مصحة "أركام"، حيث انتهى الجزء الأول بهروب آرثر بعد قتله للطبيبة، لكنه سيعود مجددا للمصحة في الجزء الثاني من الفيلم، ولا يظهر فينيكس خلال الصور الترويجية للفيلم في مرحلة عمرية متقدمة، مما يعني أنه ليس هناك قفزة زمنية كبيرة بين الجزئين.

"الجنون المشترك"

اختار تود فيليبس للفيلم عنوان "الجنون المشترك" (Folie à Deux)، وذلك في إشارة إلى أحد الاضطرابات الذهانية، وفيه يتوهم شخصان الأوهام نفسها معا ويتقبل كل منهما أوهام الآخر، وهو دليل على شدة القرب بين الشخصين.

رغم أن شخصية هارلي كوين وشخصية الجوكر لم يرتبطا معا في علاقة رومانسية على صفحات دي سي كوميكس، فإن الجزء الجديد من الفيلم سيعيد رواية علاقتهما معا بسرد جديد يملأ فجوات الحكاية الأصلية.

ليدي غاغا

بعد اختيار ليدي غاغا لمشاركة فينيكس بطولة الجزء القادم، أكد صناع الفيلم أنه سيكون فيلما غنائيا موسيقيا، وستؤلف موسيقاه التصويرية الموسيقية هيلدور غونادوتير صاحبة الموسيقى التصويرية الخاصة بالجزء الأول، وتلعب غاغا في الفيلم دور هارلي كوين بطلة دي سي كومكس، التي ابتكرها بول ديني وبروس تيم وظهرت لأول مرة عام 1992 كخصم لباتمان.

شوهدت ليدي غاغا في أماكن تصوير الجزء الثاني من الفيلم في مانهاتن بنيويورك، وهي ترتدي ملابس هارلي كوين الشهيرة المكونة من سترة حمراء وبلوزة منقوشة باللونين الأبيض والأسود، مع تنورة سوداء، كما وضعت مكياجا أسود يشبه مكياج المهرج حول عينيها.

يعد وجود ليدي غاغا في الجزء الثاني من الفيلم بمثابة تغيير جذري، فهو ما منح فيليبس الجرأة لتحويل الجزء الثاني إلى فيلم غنائي موسيقي، ونظرا لأن معظم أحداث الفيلم تدور في مصحة "أركام"، فربما تدور كل الأحداث الموسيقية المسرحية داخل عقل آرثر تماما، كما كانت علاقته مع صوفي في الجزء الأول تدور فقط داخل عقله.

يمكن أن يكون التحول الذي طرأ على الفيلم من الاتجاه التراجيدي الكئيب إلى الاتجاه المسرحي الموسيقي مثيرا للخلاف، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون مفاجأة للجمهور وطريقة مبتكرة في التسويق للفيلم، بالإضافة إلى أن شخصية الجوكر كانت دائما شخصية موسيقية مسرحية، لذا فإن هذا التحول يتماشى إلى حد كبير مع شخصية بطل الفيلم.