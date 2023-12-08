"الأستاذ" الفلسطيني يحصل على جائزتين في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي انطلق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حضورا فلسطينيا قويا، حيث فاز فيلم "الأستاذ" بجائزتين، ذهبت أولاهما، وهي أحسن ممثل للفلسطيني صالح بكري، وتسلمتها عنه المخرجة فرح النابلسي، التي فازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن الفيلم نفسه. وحصلت الممثلة الفلسطينية منى حوا على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "إنشالله ولد" الذي يمثل الأردن في جوائز الأوسكار 2024.

وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم السينما في العالم، ومنهم نيكولاس كيدج الذي تم تكريمه، والممثل أدريان برودي وهالي بيري وعدد من المشاهير والفنانين في الوطن العربي.

أوقفوا الإبادة الجماعية

بعد صعودها لمسرح حفل الختام، أمس الخميس، لتسلم جائزتها وجائزة الممثل صالح بكري، عبرت المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي عن سعادتها لفوز بكري، وقالت إنه ممثل فلسطيني صريح جدا.

وأضافت أنه لو أتيح له الحضور وصعد إلى المسرح لتسلم جائزته لقال "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة وتوقفوا عن قتل أطفالنا في غزة" ثم وجهت الشكر لإدارة المهرجان، ويجسد بكري في فيلم "الأستاذ" دور مدرس يعمل في مدرسة فلسطينية يكافح بين التزامه المحفوف بالمخاطر بالمقاومة السياسية، ودعمه العاطفي لأحد طلابه.

وقدم المخرج والسيناريست الأسترالي باز لورمان الممثلة المصرية يسرا لتعلن عن جائزة أفضل فيلم، وبمجرد صعودها على المسرح، قالت: "فلسطين في القلب"، وأعلن المخرج شوكير خوليكوف الفائز بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "الأحد" عن دعمه لفلسطين، ووجه كلمته للشعب الفلسطيني، مؤكدا قدرته على إحراز النصر.

أفلام عربية تستحوذ على الجوائز

واستحوذت الأفلام العربية على جوائز حفل الختام، فحصل فيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية على جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي، وذهبت جائزة اليسر الذهبية للفيلم القصير لفيلم "بتتذكري" للمخرجة داليا نمليش، وحصل فيلم "ما فوق الضريح" للكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي على جائزة أفضل سيناريو، وفازت الممثلة نور الخضراء بجائزة النجم الصاعد، في حين فاز فيلم "نورة" بجائزة أفضل فيلم سعودي.

وتضم قائمة الجوائز أيضا فيلم "حقيبة سفر" للمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، وحصل على جائزة "اليسر" الفضية للفيلم القصير، وحصل فيلم "فاقد الأمل" للمخرج كيم تشانغ على جائزة الجمهور، وفاز فيلم "نذير شؤم" على جائزة أفضل مساهمة سينمائية، و"عزيزتي جيسي" للمخرج تارسم سينج داندوار على الجائزة الفضية للفيلم الطويل.

تكريم نيكولاس كيدج

وشهد حفل الختام تكريم الممثل الهوليودي نيكولاس كيدج، وذلك بمنحه جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، وقد عبر عن سعادته بهذا التكريم، وأشاد بتطور السينمائيين من جيل الشباب في المملكة العربية السعودية، ومازح الحضور بأنه أرتدى بدلة حمراء لكي تتناسب مع مهرجان البحر الأحمر رغم أنه يفضل اللون الأسود، واختتم كلمته بأنه يعتبر السينما هي أهم وسيلة للتعبير عن الإنسانية.