ممثل عالمي من أصول مصرية يتضامن مع غزة خلال الترويج لمسلسل "التاج"

عبر الممثل البريطاني، خالد عبد الله، عن تضامنه مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، وذلك خلال مشاركته في حفل بالعاصمة البريطانية لندن للترويج لآخر مواسم مسلسل "التاج" The Crown، الذي يعرض على منصة نتفليكس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أمس الأربعاء، للفنان الذي ينحدر من أصول مصرية، وهو يقوم بالتلويح إلى المصورين بكلتا يديه اللتين كتب عليهما "أوقفوا إطلاق النار"، "حرروا الرهائن"، و"أنهوا الاحتلال".

وعلق عبد الله، عبر حسابه على إنستغرام على مقطع الفيديو المتداول قائلا "يجب علينا أن نحمل حزن بعضنا البعض، من خلال الحقيقة والعدالة. يجب علينا أن ندخل إلى منطقة صعبة. لأن كل الأرواح مقدسة. ولن ينتهي هذا أبداً حتى ينتهي الاحتلال. يجب أن يكون لدينا السلام داخل هذا الجيل. ونحن مدينون بذلك لأطفالنا، ولآلاف الأطفال والأشخاص الذين ماتوا بالفعل".

We must hold each other’s grief, through truth and justice.

We must step into difficult territory.

Because all lives are sacred.

This will never end until the occupation is over.

We must have peace within this generation. We owe it to our children, and to the thousands of… pic.twitter.com/aJwGBq7n71

— Khalid Abdalla (@khalidabdalla) December 6, 2023