ممثل عالمي من أصول مصرية يتضامن مع غزة خلال الترويج لمسلسل "التاج"

عبر الممثل البريطاني، خالد عبد الله، عن تضامنه مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، وذلك خلال مشاركته في حفل بالعاصمة البريطانية لندن للترويج لآخر مواسم مسلسل "التاج" The Crown، الذي يعرض على منصة نتفليكس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أمس الأربعاء، للفنان الذي ينحدر من أصول مصرية، وهو يقوم بالتلويح إلى المصورين بكلتا يديه اللتين كتب عليهما "أوقفوا إطلاق النار"، "حرروا الرهائن"، و"أنهوا الاحتلال".

وعلق عبد الله، عبر حسابه على إنستغرام على مقطع الفيديو المتداول قائلا "يجب علينا أن نحمل حزن بعضنا البعض، من خلال الحقيقة والعدالة. يجب علينا أن ندخل إلى منطقة صعبة. لأن كل الأرواح مقدسة. ولن ينتهي هذا أبداً حتى ينتهي الاحتلال. يجب أن يكون لدينا السلام داخل هذا الجيل. ونحن مدينون بذلك لأطفالنا، ولآلاف الأطفال والأشخاص الذين ماتوا بالفعل".

We must hold each other’s grief, through truth and justice. We must step into difficult territory. Because all lives are sacred. This will never end until the occupation is over. We must have peace within this generation. We owe it to our children, and to the thousands of… pic.twitter.com/aJwGBq7n71 — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) December 6, 2023

وقبل 4 أيام، أعاد الفنان البريطاني نشر مقطع صوتي لمتحدث من الجيش الإسرائيلي وهو يوجه رسالة صوتية إلى الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة يمهلهم فيها ثواني معدودة كي يتركوا منازلهم قبل أن يبدأ القصف.

وعلق الفنان خالد عبد الله على الرسالة الصوتية بمنشور على منصة "إكس" قائلا: "لا تحتاج إلى فهم الكلمات لسماع صوت نهاية العالم في هذه البادرة الواضحة من الجيش المهتم. إنه يقول بشكل أساسي، مع عدم وجود مكان تذهبون إليه، سنستمر في طمسكم والسيطرة عليكم".

You don’t need to understand the words to hear the voice of the apocalypse in this apparent gesture of a caring military. It essentially says, with nowhere to go we will continue to obliterate and dominate you. https://t.co/tKlwribNel — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) December 3, 2023

وأعاد عبد الله نشر تغريدة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تكشف حجم المعاناة التي يحياها نحو 1.3 مليون شخص في مراكز الإيواء داخل قطاع غزة وما يعانونه من اكتظاظ ومخاطر تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة.

1.3 million people are currently living in shelters in #Gaza. Overcrowding and lack of food, water, sanitation and basic hygiene, waste management and access to medication are resulting in a high number of cases of:

– acute respiratory infections: 111,000

– scabies: 12,000

-… pic.twitter.com/ZhiRDodqWL — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 29, 2023

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام عبد الله بتثبيت صورة له على منصة "إكس" وهو يقف كاشفا عن كف يده الأيمن وكتب عليه "أوقفوا إطلاق النار"، ودون منشورا قال فيه: "لأن كل الأرواح مقدسة. لأنني أؤمن بقوة قلب الإنسان. لأننا بحاجة إلى أن نكون واضحين ومنفتحين وأن نفعل كل ما في وسعنا من أجل عالم أفضل".

Because all lives are sacred. Because I believe in the power of the human heart. Because we need to be clear and open and do everything we can for a better world. #CeasefireNow pic.twitter.com/Pp7Z6iTqjn — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) November 13, 2023

وخالد عبد الله من مواليد 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1980 في غلاسكو بأسكتلندا وتخرج في جامعة كامبريدج.

جسد عبد الله أدوار البطولة في عدة أفلام عالمية من بينها "يونايتد 93″ (United 93)، و"المنطقة الخضراء" (Green Zone)، و"الميدان" (The square).

ومن أبرز أعماله أيضا الفيلم الدرامي الأميركي "عداء الطائرة الورقية" (The Kite Runner) الذي جسد فيه دور أسامة بن لادن.

وشارك خالد بطولة الفيلم مع أناند ديساي باروتشيا، وكارثيك سرينيفاسان وهو من إخراج مارك فورستر وسيناريو لديفيد بينيوف، وتم ترشيحه لجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2007.