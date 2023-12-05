وفاة المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي

رحلت -اليوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2023- المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت ابنتها الممثلة ناهد السباعي خبر الوفاة على حسابها عبر منصة إنستغرام وكتبت "البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي".

وقد شهدت جنازتها التي أقيمت اليوم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد حضورا كبيرا، حيث حضرت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، بينما لم تتمكن ابنتها ناهد السباعي من الحضور حيث تتواجد في لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية، ومن الحضور أيضا نجلها المنتج والمخرج محمد السباعي وزوجته الممثلة آية سماحة، ودنيا سمير غانم وداليا البحيري وابنتها قسمت حفيدة المنتجة الراحلة، والمخرجة كاملة أبو زكري والسيناريست عمرو محمود ياسين والمنتج محمد العدل.

مسيرة إنتاجية هامة

وتنتمي ناهد فريد شوقي المولودة في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1950 لعائلة فنية، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي ووالدتها هى الفنانة هدى سلطان، وخالها المطرب محمد فوزي، وأختها لأبيها رانيا فريد شوقي وتعمل ابنتها ناهد السباعي أيضا كممثلة.

وبدأت ناهد فريد شوقي رحلتها في المجال الفني كمنتجة منفذة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي مع والدها فريد شوقي في فيلم "البؤساء"، ثم مسلسل "حكمت المحكمة"، وتنقلت بعدها في أعمال عدة، وشاركت في إنتاج عدد من الأعمال أو الإشراف عليها، وحظيت بشهرة واسعة.

قدمت المنتجة الراحلة فيلم "هيستريا" للمخرج عادل أديب وبطولة أحمد زكي وعبلة كامل، وفيلم "من نظرة عين" بطولة منى زكي وعمرو واكد، وفي الدراما التلفزيونية يعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ومسلسل "حديث الصباح والمساء"، أما آخر تجاربها الإنتاجية، فكان فيلم "اللعبة أمريكاني" في عام 2019.

وكُرمت ناهد فريد شوقي في عدد من الفعاليات والمهرجانات، آخرها مهرجان أسوان للمرأة عام 2020، وصرحت خلال ندوتها التي أقيمت بمناسبة هذا التكريم أن السبب وراء غيابها الفني هو أن الوسط السينمائي اختلف عن الماضي والمنافسة أصبحت صعبة، وأنها كانت تفكر في إنتاج أفلام قصيرة من أجل العودة.

نعي الممثلين

ونعتها نقابة المهن التمثيلية عبر الحساب الرسمي على منصة الفيسبوك من خلال منشور جاء فيه "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، وتتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون".

ودعا الفنان كريم عبد العزيز لأسرتها بالصبر والسلوان من خلال منشور له على حسابه على الفيسبوك وكتب : "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، انتقلت إلي رحمه الله المنتجه ناهد فريد شوقي.. نسألكم الدعاء وللأسرة الصبر والسلوان".

ووجه الممثل أحمد أمين العزاء لأسرتها وكتب عبر حسابه على الفيسبوك "إنا لله وانا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.. خالص التعازي لأسرتها ومحبيها.. ربنا يرحمها ويصبركم"

ووصفها الناقد الفني طارق الشناوي بأنها سيدة عظيمة راهنت على الإبداع، ووقفت دائما على حافة الخطر وكتب عبر حسابه على الفيسبوك بأنها أنفقت كل ما لديها على الفن.

وتعرضت ناهد فريد شوقي مؤخرا إلى أزمة صحية شديدة، تلقت على أثرها العلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة، لكنها توفيت بعد تدهور وضعها الصحي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.