ممثلون بالكوفية الفلسطينية.. لقاء تلفزيوني يعيد الجدل حول أزمة "النورس" بمسرح سيدني

عاد الجدل مرة أخرى في أستراليا بشأن الأزمة التي أثارها ارتداء 3 ممثلين للكوفية الفلسطينية في ختام مسرحية "النورس" للكاتب الروسي أنطون تشيخوف بمسرح سيدني.

وخلال لقاء تلفزيوني أجرته المذيعة لورا تينغل مع مديرة أسبوع أديلايد للكتاب لويز أدلر، سألت المذيعة هل على الفنانين أن يجلبوا معهم آراءهم السياسية ومعتقداتهم إلى المسرح؟ وأجابت لويز "بالتأكيد إن التاريخ الثقافي للفن يعج بفنانين حملوا عوالمهم الداخلية إلى أعمالهم على شاكلة بابلو بيكاسو والشاعر بيرسي شيلي".

The decision of three actors in the Sydney Theatre Company's new production of The Seagull to wear the keffiyeh during curtain call sparked a frenzy of condemnation from members of the Jewish community. @latingle spoke to @louiseadler. #abc730 pic.twitter.com/fwWevQtcoo

— ABC News (@abcnews) December 4, 2023