يحاكي مأساة النكبة.. التبرع بعائدات تذاكر فيلم "فرحة" في الأردن لإغاثة غزة

أعلن القائمون على فيلم "فرحة" في الأردن، الذي يحاكي مأساة النكبة الفلسطينية، التبرع بعائدات تذاكر الفيلم لإغاثة أهالي قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

ونشر الحساب الخاص بفيلم فرحة عبر منصة فيسبوك، دعوة لمشاهدة الفيلم يوم غد الثلاثاء، في سينما الرينبو، بتذكرة تبدأ من دينار أردني واحد، إلى 50 دينارا، "التبرع بأي مبلغ"، مقابل مشاهدة الفيلم.

وأكد الحساب، أن كاتبة ومخرجة الفيلم، دارين سلام، ستناقش مع الحاضرين تفاصيل الفيلم وقصته عقب الانتهاء من العرض، لافتا إلى أن جميع عائدات التذاكر سيتم التبرع بها، لدعم وإغاثة أهالي قطاع غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية.

و"فرحة" هو فيلم روائي طويل، 92 دقيقة، استوحت المؤلفة والمخرجة الأردنية دارين سلّام أحداثه من قصص حقيقية عاشها اللاجئون الفلسطينيون خلال أحداث النكبة، سمعتها من أمها وجدتها وشهود النكبة من اللاجئين.

فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ12 من مهرجان مالمو للسينما العربية (Malmo Arab Film Festival) في السويد، إضافة لعدد من الجوائز العربية والدولية.

عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2021، وتعرض وقتها لهجوم عارم من مسؤولين في إسرائيل، كما نظمت ضده حملة تصويت إلكتروني لخفض تقييمه عبر الإنترنت، حيث عمدت مجموعة من الحسابات غير الموثقة إلى تسجيل مراجعات سلبية لفيلم "فرحة" على موقع تصنيف الأفلام "آي إم دي بي" (IMDb).

If y’all wanna do something good and have some fun in the process knowing you’re upsetting Zionists — go rate the movie “Farha” 10-stars.

Zionists have been review bombing the movie as it accurately depicts horrors endured by Palestinians during the Nakba in 1948. pic.twitter.com/KDiAujnmcu

— James Ray 🔻 (@GoodVibePolitik) December 2, 2022