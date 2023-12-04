رحيل الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير

رحل الممثل المصري أشرف عبد الغفور عن 81 عاما، بعد ظهر الأحد الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وذلك إثر حادث سيارة وقع على الطريق الصحراوي بين مدينتي القاهرة والإسكندرية بمصر.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاته، ونعت نقيبها الأسبق من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك وكتبت: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

ونُقل الممثل المصري وزوجته إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة "6 أكتوبر"، شرقي القاهرة، في محاولة لإنقاذه، لكنها باءت بالفشل، نتيجة توقف عضلة القلب، بينما لا تزال زوجته تتلقى العلاج في المستشفى.

وكتب الناقد محمود عبد الشكور على حسابه على الفيسبوك أن عبد الغفور يمثل علامة هامة في تاريخ المسرح والأعمال الدرامية، وهو من جيل الأساتذة المعدودين.

وكتبت الإعلامية شافكي المنيرة في منشور على حسابها في الفيسبوك "التقيته في لقاء جميل إنساني بعد تكريمه في المسرح القومي في برنامج التاسعة منذ 3 شهور".

ونعى الفنان أحمد وفيق الفنان الراحل على صفحته على موقع فيسبوك قائلا "رحل الأستاذ.. ننعى أستاذنا الكبير أشرف عبد الغفور.. خالص العزاء لكل الأسرة الفنية العربية".

أشرف عبد الغفور الذي ولد عام 1942، بدأ العمل الفني في ستينيات القرن الماضي من خلال العرض المسرحي "جلفدان هانم"، ومن أبرز المسرحيات التي شارك فيها "سليمان الحلبي" و"ثلاث ليال" و"موتى بلا قبور" و"مصرع جيفارا"، ورغم شهرته الواسعة في المسرح والدراما التلفزيونية، جاءت مشاركاته السينمائية محدودة في أفلام مثل "رجال في المصيدة" و"الشوارع الخلفية" و"صوت الحب".

وحصل على فرصته الأكبر في التلفزيون، واشتهر بتقديم الأعمال التاريخية والدينية، فقدم شخصية ورقة بن نوفل في مسلسل "ساعة ولد الهدى"، والوليد بن عبد الملك في مسلسل "عمر بن عبد العزيز"، وموسى الهادي في "هارون الرشيد"، وجسّد الشخصية الرئيسية في "الليث بن سعد"، والحاكم تاندلا في "رياح الشرق".

ومن أعماله الاجتماعية مشاركته بشخصية الطوبجي في "زيزينيا"، واستمر عطاؤه الفني مع بداية الألفية، فقدم شخصية الشيخ حسن السداوي في مسلسل "فارس بلا جواد"، والإمام محمد عبده في "مصر الجديدة"، ومحمد نجيب في "أوراق مصرية"، و"غلوستر" في مسرحية "الملك لير"، والشيخ الحفني في "شيخ العرب همام".

وكانت آخر مشاركاته في مسلسل "رشيد"، الذي عرض في رمضان الماضي وقامت ببطولته ابنته الممثلة ريهام عبد الغفور، وانتهى من تصوير دوره في مسلسل "السر" والمنتظر عرضه.

وقد تقلد أشرف عبد الغفور منصب نقيب الممثلين مدة 3 سنوات من 2012 وحتى 2015.