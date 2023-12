مغني "راب" فرنسي في مسيرة بباريس: دفنت الشمس نفسها تحت غزة

فاجأ مغني الراب الفرنسي، كيري جيمس، المشاركين في مسيرة داعمة لفلسطين، في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، بأداء أغنية منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، مداخلة مغني الراب كيري جيمس، التي أدى فيها أغنية بطابع الأسلوب الحر أو "فري ستايل" المعروف في فن الراب، وندد فيها بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ويصف كيري جيمس الحال عبر أغنيته قائلا: "لقد دفنت الشمس نفسها.. فقدت النجوم انحرافها وتسألني عن حالي، أريد أرقام الموتى المجهولين.. عندما تسكت شفاه العالم ويغلق الباب في وجهك.. حتى المهرجون لا يفقدون ابتسامتهم أبدا ويجدون ألف سبب للموت والشمس مدفونة تحت الركام والقمر محتضن بين ذراعيه لكن أنت يا والدي تسألني كيف تسير الأمور؟ عندما تكون العدالة خجولة والسلام موجود في القش نحن نخلق سعادة مزيفة".

وختم أغنيته قائلا: "المستشفيات أصبحت مقابر، والدماء تحوّل الأنهار إلى اللون الأحمر، رأيت السلام على نقالة، ووجهه أبيض من الغبار. تائهين في المقابر الجماعية، ولم يعد العقل يجد منبرا، رأيت الدم على الحمامة الضائعة، وسمعت أصوات (أحبك) تحت القنابل. دفنت الشمس نفسها تحت غزة، واحتضن القمر بين ذراعيها، فقدت النجوم بريقها، وتسألني "كيف حالك؟".

ويعتبر كيري جيمس، أحد أشهر فناني الراب في فرنسا حيث اشتهر بأغانيه المنددة بالعنصرية في البلاد، والممجدة لنضال السود وتعظيم النضال التحرري ضد الاستعمار.

ولم يكن جيمس هو فنان الراب الوحيد الذي أعلن دعمه لغزة ورفضه لمذابح إسرائيل في القطاع فقد سبقه مغني الراب الأميركي ريد فيل، الذي قرأ مجموعة أسماء الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة خلال حفله ضمن مهرجان كامب فلوج جناو.

وتوشح "ريد فيل" بالكوفية الفلسطينية خلال الحفل الذي أقيم في 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحضره آلاف الشباب في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، وعلق على الأسماء قائلا: "ورائي قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ومع الأسف لم يصل أحد في هذه القائمة السوداء إلى سن الرابعة".

November 13, 2023

pic.twitter.com/fEq32zTSTc

وحث مغني الراب ذو الـ19 عاما الجمهور على الاتصال بممثليهم والمطالبة والتوقيع على مدونة وقف إطلاق النار عبر موقعها الإلكتروني، وقال في الفيديو: "وقف إطلاق النار ليس أمرا معقدا، لا تدع أحد يخبرك بهذا الهراء"، وهتف ومعه الحشود مرددين "فلسطين حرة"، ورفع العازف خلفه علم فلسطين بينما يعزف موسيقى جنائزية.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كتب مغني الروك الإنجليزي روجر ووترز، تدوينة على منصة "إكس"، طالب فيها بوقف المجازر المرتكبة بحق الأطفال في فلسطين وقال: "بحق محبة اللّه! توقفوا عن قتل الأطفال!".

pic.twitter.com/K7Nho6jg7H

October 30, 2023