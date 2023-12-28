دراما "القارة العجوز" تكسب.. أفضل 5 مسلسلات غير أميركية في 2023

لم تعد الدراما تقتصر على ما تصدره هوليود خلال السنوات الأخيرة، فمع انتشار المنصات وتضاعف معدل الإنتاج الدرامي سنويا، صار هناك الكثير جدا من الأعمال المتاحة والقليل من الوقت للمتابعة مما استدعى التدقيق والانتقاء.

ولأن الجمهور بات أكثر وعيا وانفتاحا على مسلسلات من جنسيات مختلفة تفوَّق الكثير منها على مثيلها الأميركي، نستعرض فيما يلي أبرز المسلسلات غير الأميركية التي صدرت في عام 2023:

1- انتقال (Moving) – كوريا الجنوبية

في حين صنف البعض مسلسل "انتقال" (Moving) على أنه الأفضل ضمن الدراما الكورية الجنوبية في عام 2023، وجده آخرون الأفضل على مستوى الأعمال الدرامية على اختلاف جنسياتها.

يحكي العمل عن 3 طلاب في المدرسة الثانوية، يتمتع كل منهم بقوى خارقة من نوع خاص ورثها عن أحد ذويه، ومع ذلك فإنهم يخفونها حتى عن المقربين لما في ذلك من تهديد لسلامتهم وحياتهم مثلما جرى سابقا مع آبائهم أو أمهاتهم.

وهي المعضلة التي فرضت عليهم الانعزال تارة، والانبطاح تارة أخرى كي لا ينفضح أمرهم، وجعلتهم يحظون بصراعات محتدمة بعضها داخلي وبعضها مع الأهل أو حتى قدراتهم ذاتها.

هذا بالضبط ما صنع من "انتقال" عملا مختلفا عن دراما الأبطال الخارقين الأخرى، كونه ناقش المسألة من منظور جمع بين الإنسانية والرومانسية والكثير من الحركة والخيال العلمي، وقدّمها عبر سرد درامي انتقل بسلاسة بين الماضي والحاضر دون أن يُصيب المشاهدين بالملل أو الارتباك.

2- لوبين (Lupin) – فرنسا

أما من الدراما الفرنسية، فبرز مسلسل "لوبين" (Lupin) الذي عاد أخيرا بموسم ثالث بعد غياب عامين منذ الضجة الهائلة التي أحدثها الموسمان الأول والثاني في 2021.

في هذا الموسم، يُقرر البطل العودة إلى فرنسا للقيام بسرقة كبرى أخيرة والاختفاء بعدها برفقة أسرته للأبد.

لكن الرياح لا تأتي بما تشتهيه السفن، وبالرغم من نجاحه في مسعاه الأول يجد نفسه مضطرا للبقاء في فرنسا وارتكاب المزيد من الجرائم لصالح عصابة مجهولة تُجبره على فعل ذلك وإلا قتلت فردا من عائلته، وهو ما يجري بالتزامن مع استرجاعه الكثير من الذكريات التي تُعرفنا أكثر إليه وإلى الماضي الذي أسهم بأن يصبح ما هو عليه.

وقد اتسم هذا الموسم بمزيد من التشويق، إذ اعتمدت الخدع على سرعة البديهة وخفة اليد، مما صبغ المغامرات بمزيد من الإثارة والمتعة خاصة مع ما تفرّد به الممثل عمر سي/البطل من سحر وجاذبية أمام الكاميرا.

3- حياة البالغين الكاذبة (The Lying Life of Adults) – إيطاليا

إذا كنت من عشاق الدراما المقتبسة عن أعمال أدبية، قد ترغبون بمشاهدة المسلسل الإيطالي "حياة البالغين الكاذبة" (The Lying Life of Adults)، المُقتبس عن رواية بالاسم نفسه للكاتبة إيلينا فيرانتي.

العمل يحكي عن ابنة مراهقة تعيش بين أبوين ينتميان إلى الطبقة فوق المتوسطة ويعيشان في منطقة راقية اجتماعيا من نابولي. تبدو الحياة جيدة إلى أن تستمع ذات يوم مصادفة إلى والدها بينما يصفها لأمها بالقبيحة مثل عمتها، وهنا تُقرر الابنة الذهاب إلى تلك العمة في أحد الأحياء المتدنية من المدينة نفسها والتقرّب منها لفهم المسألة وكنوع من التمرد والانتقام.

تلك الاختلافات البارزة بين الحي الأول والثاني من حيث البيئة واللهجة وحتى طرق التعبير والانفعالات والمكانة الاجتماعية التي تحظى بها الشخوص النسائية تترك أثرها بوضوح على الأبطال وما يُقدمون عليه من اختيارات أو تنازلات.

4- استثنائي (Extraordinary) – بريطانيا

"استثنائي" (Extraordinary) مسلسل بريطاني كوميدي، تناول ظاهرة الأبطال الخارقين بشكل خفيف ومع ذلك أحبه النقاد واستمتع به الجمهور، حتى أنه تم تجديده لموسم ثان.

بطلة الحكاية هي جين البالغة من العمر 25 عاما، والتي تعيش في عالم اعتاد أن يتمتع فيه الجميع بقوى خارقة فور بلوغ الثامنة عشرة من العمر، ومع ذلك هاهي دون قوى، الأمر الذي يُعرّضها لمواقف كوميدية بجانب الكثير من الضغوط والتأرجح بين الارتباك واليأس مع قليل من الأمل يدفعها لخوض رحلة للعثور على قوتها الخارقة الخاصة.

5- برلين (Berlin) – إسبانيا

المسلسل الأخير بالقائمة لم يطرح، إذ من المقرر عرضه 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أحد أكثر المسلسلات المنتظرة طوال عام 2023. "برلين" (Berlin) مسلسل تدور أحداثه بأكملها حول "برلين"، شقيق "البروفيسور" بطل المسلسل الإسباني الأشهر "لا كاسا دي بابيل" (La Casa De Papel)، والذي توفي في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول.

وأمام تأثيره الهائل سواء على الأحداث أو الجمهور، الذي نتج بدوره عن الأداء المتميز الذي قدمه والكيمياء التي تمتع بها مع معظم فريق العمل، ظل موجودا بالمواسم التالية ضمن لقطات جرت أحداثها في الماضي، قبل أن تقرر منصة "نتفليكس" منحه فرصة استثنائية عبر مسلسل مشتق لاستغلال النجاح الذي حققه مع ضمان حبكة لا تخلو من الإثارة والتشويق.

تدور قصة المسلسل حول عملية سطو كبرى تجري بوقت سابق، حين يجتمع برلين برفقة إحدى العصابات في باريس من أجل سرقة مجوهرات تصل قيمتها إلى 44 مليون يورو.