وفاة بطل فيلم "باراسايت" لي سون وسط شكوك حول انتحاره

عُثر على الممثل الكوري الجنوبي "لي سون كيون" الذي اشتهر بدوره في فيلم "باراسايت" (Parasite)، ميتا صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023 وسط شكوك حول انتحاره.

وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء قالت إن "لي سون" البالغ من 48 عاما "وُجد فاقدا للوعي في سيارة بحديقة وسط سول، بعد أن أبلغت زوجته الشرطة بأنه غادر المنزل، وعثرت على ما يبدو أنها رسالة انتحار".

وكانت الشرطة تحقق مع لي سون للاشتباه بتعاطيه الماريغوانا وغيرها من المخدرات غير المسموحة في منزل مضيفةٍ تعمل في حانة راقية في منطقة غانفنام بالعاصمة سيول في مناسبات عدة منذ بداية العام، كان آخرها السبت الماضي.

ووفق الوكالة، "ادعى الممثل أنه تعرض للخداع ومحاولة الابتزاز من قبل المضيفة وأنه لا يعرف ما الذي كان يتناوله".

ولدى كوريا الجنوبية قوانين صارمة تتعلق بالمخدرات، وعادة ما يعاقب على جرائم المخدرات بالسجن مدة 6 أشهر على الأقل أو ما يصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والاتجار.

من "لي سون كيون"؟

ولد لي سون كيون في الثاني من مارس/آذار عام 1975، وتخرج في جامعة كوريا الوطنية للفنون المرموقة في كوريا الجنوبية، وظهر على الساحة الفنية أول مرة عام 2001 عبر مسلسل تلفزيوني بعنوان "العشاق".

وفي عام 2009، حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان "لاس بالماس دي غران كناريا" السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "باجو".

اشتهر بأدواره في فيلم الإثارة "عاجز"، والكوميديا الرومانسية "كل شيء عن زوجتي"، والكوميديا السوداء والجريمة "يوم صعب"، في حين اشتهر عالميا بدوره في "البطريرك الثري"، و"هونغ ليل ونهار"، و"أوكي"، و"هايوون ابنة لا أحد".

فيلم الأوسكار "باراسايت"

وعام 2019، لعب لي سون دور البطولة في فيلم "باراسايت" للمخرج بونغ جون هو، والذي نجح في حصد 4 جوائز بحفل الأوسكار الذي أقيم في العاشر من فبراير/شباط 2020، متفوقا بذلك على فيلم "1917" وحتى فيلم "الجوكر" ومطيحا بهيمنة الأفلام الأميركية عامة والأفلام الناطقة بالإنجليزية خاصة.

ويتحدث الفيلم باختصار عن عائلة "كيم" التي تتألف من 4 أفراد وترزح تحت وطأة البطالة وتعيش في قبو هو أشبه بقبر لـ"أموات أحياء"، لا يرون من العالم الخارجي سوى أقدام المارّة والسكارى الذين يتوقفون أمام النافذة المطلة على الشارع لقضاء حاجتهم.

لكن قدرهم يتغير ذات يوم حين ينجح الابن في الحصول على وظيفة مدرس إنجليزية لابنة عائلة "بارك" الثرية المؤلفة أيضا من 4 أفراد. ومن هنا، تبدأ رحلة عائلة "كيم" في الاندساس بخبث ومكر تدريجيا داخل عائلة "بارك"، وينجح جميع أفرادها في اقتناص عمل لهم في منزل العائلة المُترفة.

ولعب "سون لي" لاحقا دور البطولة في أول مسلسل أصلي باللغة الكورية على منصة "+آبل تي في" (Apple TV+)، والذي تم إطلاقه في عام 2021، وهو مسلسل خيال علمي مثير مكون من 6 حلقات، جسد خلاله شخصية الدكتور برين طبيب الأعصاب بارد القلب الذي يبحث عن أدلة لحادث عائلي غامض من خلال تجارب على الدماغ.

ويعد "النوم" الفيلم الأخير للممثل الكوري الجنوبي الراحل، والذي لعب فيه دور زوج يؤدي سيره أثناء النوم في النهاية إلى ظروف مروعة والذي لاقى استحسان النقاد وظهر في قسم أسبوع النقاد في مهرجان كان.