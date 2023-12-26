رغم استبعادها من "الصرخة".. الممثلة ميليسا باريرا تواصل دعم غزة

رغم استبعادها من بطولة فيلم "الصرخة" (Scream 7) بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين، تواصل الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا التعبير عن مواقفها الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

لجأت الممثلة عشية عيد الميلاد، إلى قصصها على إنستغرام واستخدمت تاريخ عيد الميلاد للفت أنظار العالم إلى المشاكل التي تواجهها فلسطين حيث كتبت قائلة: "آمل أن يكون عيد الميلاد هذا… غريبًا".

وأضافت: "آمل ألا تتجاهل حقيقة أنك تحتفل بميلاد طفل (السيد المسيح) تعرض للاضطهاد والاستهداف واضطر أهله إلى الفرار إلى مصر، بينما يتعرض الآن ملايين الفلسطينيين من الجزء المحدد من العالم للاضطهاد وتم استهدافهم وإجبارهم على الفرار من منازلهم تحت قصف عشوائي وبلا هوادة".

وتسبب موقف ميليسا الداعم لفلسطين ومشاركتها منشورات داعمة لغزة عبر منصات التواصل الاجتماعي في استبعادها من بطولة سلسلة فيلم "الصرخة 7″ (Scream 7)، وهو ما اعترفت به شركة "سباي غلاس" المنتجة للفيلم قائلة في بيان "باريرا طُردت لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية".

وسرعان ما قطعت الشركة علاقاتها مع بطلة فيلم "في المرتفعات" (In the Heights) التي كانت تستعد لدور البطولة في الجزء الجديد من سلسلة "الصرخة" بعد أن جسدت بطولة الجزأين الخامس والسادس خلال العامين الماضيين.

وقبل 3 أيام، أعلن مخرج الفيلم كريستوفر لاندون انسحابه من الفيلم قائلا: "أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميا من (الصرخة 7)، وهذا سوف يخيب البعض ويسعد الآخرين. لقد كانت وظيفة الأحلام التي تحولت إلى كابوس. وقلبي انفطر لجميع المعنيين. ولكن حان الوقت للمضي قدما. ليس لدي أي شيء".

I guess now is as good a time as any to announce I formally exited Scream 7 weeks ago. This will disappoint some and delight others. It was a dream job that turned into a nightmare. And my heart did break for everyone involved. Everyone. But it’s time to move on. I have nothing — christopher landon (@creetureshow) December 23, 2023

وعلى الرغم من أن لاندون لم يربط بشكل مباشر رحيله عن الفيلم بقضية غزة، فإن نقادا يربطون بين انسحابه والفجوة التي أحدثها استبعاد باريرا من الفيلم حيث اعتبرها لاندون فجوة لا يمكن سدها وكان مصممًا على أن تكون باريرا هي بطلة الفيلم.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كتبت باريرا على منصة إنستغرام قائلة: "إننا نجتمع معًا كفنانين ومناصرين، ولكن الأهم من ذلك كبشر نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في فلسطين وإسرائيل".

وأضافت: "يرجى الانضمام إلينا في مطالبة الكونغرس ورئيس الولايات المتحدة وقادة العالم الآخرين بالدعوة إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى. ويتعين علينا أن ننهي قصف غزة، وأن نضمن إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن، وأن نطالب بوصول القدر الكافي من المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

وميليسا باريرا من مواليد 4 يوليو/تموز عام 1990، نشأت في مونتيري عاصمة ولاية نويفو ليون في شمال شرق المكسيك ودرست المسرح الموسيقي في مدرسة تيش للفنون بجامعة نيويورك.

التحقت بمؤسسة المدرسة الأميركية في مونتيري حيث ظهر حبها للموسيقى والغناء وكان ظهورها التلفزيوني الأول في برنامج "الواقع المكسيكي" عام 2011.

في عام 2013، كانت جزءًا من الثنائي ميليسا إي سيباستيان، الذي سجلت معه ألبومها الأول وجاءت أول أغنية إذاعية لها في قائمة العشرة الأوائل وهي أغنيتها المنفردة الأولى "ماما ماريا".

في عام 2014، حصلت على أول دور بطولة لها في فيلم "أوبرا الصابون"، و"دائما لك أكابولكو" في عام 2015، وفي العام نفسه سجلت الأغنية الرئيسية "للسقوط مرة أخرى" إلى جانب المغنية المكسيكية كاليمبا، من أجل مسلسلها التلفزيوني "الكثير من الحب".

واشتهرت باريرا بأدوارها في المسلسلات التلفزيونية مثل "زوجة يهوذا" و"الجانب الآخر من الروح"، و"الكثير من الحب"، وسلسلة نادي نتفليكس كرو.

وخارج المكسيك، اشتهرت بدورها في أفلام الصرخة (Scream) وبطولتها في سلسلة "ستارز لايف" والفيلم الموسيقي في "المرتفعات" و"استمر بالتنفس".