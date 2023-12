الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا تواصل دعم غزة رغم استبعادها من "سكريم 7"

رغم استبعادها من بطولة فيلم "سكريم" (Scream 7) بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين، تواصل الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا التعبير عن مواقفها الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

لجأت الممثلة عشية عيد الميلاد، إلى قصصها على إنستغرام واستخدمت تاريخ عيد الميلاد للفت أنظار العالم إلى المشاكل التي تواجهها فلسطين حيث كتبت قائلة: "آمل أن يكون عيد الميلاد هذا… غريبًا".

وأضافت: "آمل ألا تتجاهل حقيقة أنك تحتفل بميلاد طفل (السيد المسيح) تعرض للاضطهاد والاستهداف واضطر أهله إلى الفرار إلى مصر، بينما يتعرض الآن ملايين الفلسطينيين من الجزء المحدد من العالم للاضطهاد وتم استهدافهم وإجبارهم على الفرار من منازلهم تحت قصف عشوائي وبلا هوادة".

وتسبب موقف ميليسا الداعم لفلسطين ومشاركتها منشورات داعمة لغزة عبر منصات التواصل الاجتماعي في استبعادها من بطولة سلسلة فيلم "سكريم 7″ (Scream 7)، وهو ما اعترفت به شركة "سباي غلاس" المنتجة للفيلم قائلة في بيان "باريرا طُردت لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية".

وسرعان ما قطعت الشركة علاقاتها مع بطلة فيلم "في المرتفعات" (In the Heights) التي كانت تستعد لدور البطولة في الجزء الجديد من سلسلة "سكريم" بعد أن جسدت بطولة الجزأين الخامس والسادس خلال العامين الماضيين.

وقبل 3 أيام، أعلن مخرج الفيلم كريستوفر لاندون انسحابه من الفيلم قائلا: "أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميا من (سكريم 7)، وهذا سوف يخيب البعض ويسعد الآخرين. لقد كانت وظيفة الأحلام التي تحولت إلى كابوس. وقلبي انفطر لجميع المعنيين. ولكن حان الوقت للمضي قدما. ليس لدي أي شيء".

I guess now is as good a time as any to announce I formally exited Scream 7 weeks ago. This will disappoint some and delight others. It was a dream job that turned into a nightmare. And my heart did break for everyone involved. Everyone. But it’s time to move on. I have nothing

— christopher landon (@creetureshow) December 23, 2023