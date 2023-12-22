روبرت دي نيرو: ترامب خطر يجب إبعاده عن الانتخابات الرئاسية الأميركية

أكد الممثل روبرت دي نيرو أنه ينبغي إبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، حتى لو تطلب الأمر إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن دون أن يكون قادرا على الحركة.

وأضاف دي نيرو في حوار مع مجلة "رولنغ ستون" الأربعاء الماضي، "هذا الشخص أصبح أكثر من مجرد خطر على الرئاسة الأميركية، وأتمنى أن يدرك الناس ذلك وأن يكونوا حذرين، لأن إعادة انتخابه سوف تكون خطأ ليس من السهل معالجته".

وقال الممثل الأميركي الحاصل على الأوسكار إنه اعتقد في البداية أن ترامب سوف يصحح مواقفه حين يتم انتخابه رئيسا، وهو ما لم يحدث.

وأوضح دي نيرو، الذي دأب على انتقاد ترامب منذ ظهوره في عالم السياسة، سبب تفضيله الرئيس جو بايدن على ترامب قائلا "أعتقد أنه إذا كان بايدن على نقالة ولا يستطيع تحريك أي شيء سوى عينيه ليومئ بعينه بنعم أو لا فهو الأفضل". وتابع "نحن بحاجة إلى أي شيء للتخلص من ترامب، ويمكن للمرشحة نيكي هيلي أن تكون مرشحة جيدة أيضا، فهي إذا جاءت يمكنها على الأقل طرده من السباق الرئاسي، لكن بايدن هو أفضل شخص في هذه المرحلة".

وتأتي تعليقات الممثل بعد أقل من شهر من تصريحاته في حفل توزيع جوائز غوثام، حيث استهدف الرئيس السابق أثناء تقديم جائزة لفيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon)، وشاركه بطولته كل من ليوناردو دي كابريو وليلي غلادستون.

رقابة الملقن

وندد دي نيرو بعد حفل توزيع جوائز غوثام بالرقابة على كلمته، مؤكدا أن سطورًا من خطابه الذي ألقاه في الحفل كانت "مقطوعة" من قبل الملقن في ذلك الوقت. وجاء رد فعل ترامب سريعا، إذ وصف دي نيرو بأنه "لا يمكن مشاهدته سواء في الأفلام أو مع الحمقى الذين دمروا جوائز الأوسكار".

وقال الممثل لمجلة رولينغ ستون "إن كلمته في حفل جوائز غوثام تم تعديلها بعد أن عمل عليها مع الكاتب لويس فريدمان"، مضيفًا أن أحد المستشارين "وضع شيئًا في مسودة الكلمة" بشأن المخاوف من تدريس كتاب "قتلة زهرة القمر" في أوكلاهوما.

وعلق مارتن سكورسيزي مخرج "قتلة زهرة القمر"، في تصريح لعدة وسائل إعلام حول خطاب دي نيرو، قائلا: كرمت جوائز غوثام صانعي الأفلام والممثلين بتكريم الأيقونة التاريخية والمبدع روبرت دي نيرو، وكان خطاب قبول الجائزة مساحة لتكريم المتعاونين معنا من قبيلة السكان الأصليين "أوسيدج"(Osage)، ولكن حدث سوء فهم مؤسف فيما يتعلق بالنسخة النهائية من خطاب دي نيرو.