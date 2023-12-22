نصيب الأسد للأفلام العربية في ختام مهرجان الجونة السينمائي

اختتم مهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، دورته السادسة التي أقيمت من 14 وحتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي دورة استثنائية أهديت للشعب الفلسطيني.

وقال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان في كلمته على المسرح قبل إعلان الجوائز، "إن الدورة السادسة والاستثنائية مهداة لأهالينا في فلسطين، والأفلام التي عرضت ضمن البرامج المختلفة كانت داعمة للإنسانية".

وانطلق حفل توزيع الجوائز بأغنيتين لفريق كايروكي، وهما "تلك القضية" و"أنا نجم".

جوائز عربية

وحصد عدد من الأفلام العربية جوائز الدورة السادسة للمهرجان، حيث ذهبت جائزة الجونة لأفضل وثائقي عربي للفيلم التونسي "ماشطات" من إخراج سونيا بن سلامة.

وفاز فيلم "بوابة هوليود بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي للمخرج المصري إبراهيم نشأت، وحصل الفيلم أيضا على جائزة اتحاد النقاد "فيبريسي".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز الفيلم اللبناني "يرقة" بجائزة أفضل فيلم عربي قصير، والفيلم من إخراج ميشيل ونويل كسرواني.

كما حصل الفيلم الأردني "البحر الأحمر يبكي" للمخرج فارس الرجوب على نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير.

وذهبت جائزة الجمهور (سينما من أجل الإنسانية) للفيلم السوداني "وداعا جوليا"، وكان بطل الفيلم جمعة نزار قد تسلم قبلها بأيام جائزة مجلة "فارايتي" لأفضل فيلم ضمن فعاليات الجونة السينمائي، نيابة عن المخرج محمد كردفاني.

وحصد جائز فيلم "من عبدول إلى ليلى" جائزة نيتباك لأفضل فيلم آسيوي، والفيلم للمخرجة عراقية الأصل ليلى البياتي.

كما حصلت باروين راجابي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سعادة عابرة" للمخرج سينا محمد من العراق، وهو الفائز أيضا بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي.

جوائز لأفلام عالمية

وإلى جانب الحضور العربي القوي في الجوائز، حصدت أفلام من جنسيات مختلفة على جوائز المهرجان، فذهبت جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي إلى "في يومنا" من إخراج هونغ سانغ سو من كوريا الجنوبية.

وفاز الفيلم الروائي "كلب سلوقي وفتاة" بجائزة نجمة الجونة الفضية، وهو فيلم رسوم متحركة للمخرج إنزو دالو من إيطاليا.

كما حصد الفيلم الروائي إلى "درب غريب" بجائزة نجمة الجونة البرونزية من إخراج غوتو بارنتيه من البرازيل.

وحصل الفيلم الوثائقي "كرورا" من إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر ميسورا من البرازيل على جائزة نجمة الجونة الخضراء، وذهبت جائزة الجونة النجمة البرونزية للسينما الوثائقية إلى "على قارب أدامان" من إخراج نيكولا فيليبير من فرنسا.

وقررت لجنة التحكيم منح فيلمين مميزين جائزة نجمة الجونة الفضية مناصفة، وهما "عدم الانحياز: مشاهد من سجلات لابودوفيتش" من إخراج ميلا توراغليتش من صربيا، و"سبعة أشتية في طهران" للمخرجة الألمانية شتيفي نيدرزول.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة حصل فيلم "أخيرا، اليوم الموعود" من إخراج كارولينا فيرغارا من الأرجنتين على نجمة الجونة البرونزية، وذهبت نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير "أعدك" للمخرجة سام ماناكسا من الفلبين.

وفي فئة التمثيل، حصل الممثل باتسوج أورتسيخ بطل الفيلم المنغولي "لو أمكنني الغرق بسبات" على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل.

تكريمات

وخلال الختام تم تكريم الممثل الفرنسي كريستوفر لامبرت، الذي تحدث عن مسيرته، فلم يتخيل أن هناك كاميرا تستطيع أن تخرج مشاعر ممثل على الشاشة، وتحدث لامبرت عن شعار الجونة السينمائي "سينما من أجل الإنسانية" وقال إن المهرجان بالفعل موجه للإنسانية، والإنسانية أحد الأسباب التي دفعته للتمثيل.

كما وجه المهرجان تحية لروح الفنانين الذين رحلوا خلال العام الحالي وهم مصطفى درويش وأشرف عبد الغفور وناهد فريد شوقي وأشرف مصليحي وطارق عبد العزيز والمخرج أحمد البدري والمخرج أحمد سامي العدل.

وشهد الختام حضور كبير من صناع السينما على المستوى العربي والعالمي أيضا، حيث حضر الممثل العالمي تيريس جيبسون لتقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء.