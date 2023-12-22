التونسي "بنات ألفة" والمغربي "كذب أبيض" في القائمة القصيرة للأوسكار 2024

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة عن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار التي تعلن نتائجها في مارس/ آذار 2024. وضمت القائمة فيلمين من الوطن العربي، وهما الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، و"كذب أبيض" لأسماء المدير.

وعبر حسابها على منصة فيسبوك أعلنت كوثر بن هنية عن وصول فيلمها "بنات ألفة" للقائمة القصيرة للأوسكار، وقالت إن تونس وصلت للقائمة القصيرة مرتين.

حيث وصل فيلمها "الرجل الذي باع ظهره" إلى القائمة القصيرة للأوسكار في عام 2021، بعد عرضه في مهرجان كان وعدد من المهرجانات الدولية، كما حصل "بنات ألفة" على جائزة أفضل وثائقي من مهرجان البحر الأحمر قبل أسابيع.

وتمزج بن هنية في "بنات ألفة" بين الوثائقي والدرامي من خلال قصة واقعية لفتاتين من تونس انضمتا إلى إحدى الجماعات المسلحة في ليبيا.

وأكدت كوثر بن هنية للجزيرة نت أن فكرة المزج بين التوثيق والدراما تطلبت وقتا طويلا، فقد بدأت العمل على الفيلم عام 2016، ولكنها لم ترض عما صورته وشعرت بأنه بلا معنى وليس بمستوى القصة التي تحمل أبعادا إنسانية مختلفة، ومتداخلة بالسياسية والمجتمع، لكنها عادت للمشروع بعد أن قررت العمل عليه بشكل مختلف.

كما أعلنت المخرجة المغربية أسماء المدير عن وصول فيلمها "كذب أبيض" للقائمة القصيرة للأوسكار، ومن خلال فيسبوك، وجهت الشكر لفريق الفيلم، ووزارة الثقافة والمركز السينمائي في المغرب، والجزيرة الوثائقية.

وعرض فيلم "كذب أبيض" لأول مرة في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي ضمن أفلام فئة "نظرة خاصة".

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فاز الفيلم بالنجمة الذهبية في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وعرض مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويمزج الفيلم بين البعدين الشخصي والسياسي، فمن خلال بحث المخرجة عن ماضي عائلتها التي تزورها في الدار البيضاء، توثق فترة تاريخية عرفت بانتفاضة الخبز في عام 1981، وغيرها من الأحداث في المغرب. فالبطلة التي تعمل في مجال السينما تحاول أن تكتشف تفاصيل طفولتها من خلال علاقتها بأسرتها وأصدقائها.