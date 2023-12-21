بكى وأبكى الجمهور.. ممثل تركي يجسد شخصية بطل "روح الروح"

جسّد الممثل التركي إسماعيل حقي شخصية الجد الفلسطيني خالد نبهان صاحب المقولة الشهيرة "روح الروح" التي أطلقها على حفيدته الطفلة الشهيدة ريم التي تعد واحدة من أشهر ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

لحظات عاطفية تخيلها وعاشها الممثل التركي خلال الفعالية التي نظمتها "مبادرة فلسطين" في صالة طه أكغول الرياضية في العاصمة التركية أنقرة الاثنين.

كانت أصعب اللحظات تلك التي لعب فيها الممثل إسماعيل حقي دور الجد الفلسطيني خالد نبهان، وهو يتذكر وداع حفيدته ريم حيث بكى الممثل وبكى الجمهور أيضا، في مشهد مؤثر جاءت تفاصيله كالتالي:

ابنتي كانت روحي..

واليوم أصبحت روح الروح..

ريم قبل موتها طلبت تفاحا وموزا، لم يكن لها نصيب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل..

من المحزن أن أقول أنني عشت أصعب لحظات حياتي وأنا أقبل عيني ريم..

آه يا صغيرتي ريم آه..

آه يا روح الروح..

آه لو تعلمين كم اشتقت إليك..

هل أخبركم شيئا؟ أنا محظوظ بالنسبة للعائلات الأخرى التي فقدت أولادها..

حتى لو كانت ميتة فجسدها موجود وقطعة واحدة الحمد لله..

على الأقل سيكون لها قبر..

في الصباح سمعنا أصوات القذائف والانفجارات في منطقة سكن ابنتي..

كما يقولون أولا روحي أولا ومن ثم حياة بقية الناس..

ولكن عندما يتعلق الأمر بأحبائي فإنني أخرج بلا وعي إلى الشوارع..

وأنا أركض دخلت للشوارع المليئة بالدخان والغبار..

ومع بزوغ الشمس أدركت أنني أمام منزلي الذي أصبح عبارة عن كومة من الدمار..

بدأت برفع الأنقاض بيدي وبمساعدة من حولي من الأشخاص..

في البداية سمعت صوت أنين ابنتي وقلت آه الحمد لله في نفسي..

لأنه عادة ما ينام طارق وريم مع ابنتي..

لكن عندما سمعت صوت أنين طارق وريم قلت أيوه -أيوه (كناية عن تعجب وخوف) سألت ابنتي ميساء أين هم؟ قالت في الغرفة الثانية..

كانوا يريدون النوم وخائفين من القنابل ولم أستطع إقناعهم أن يناموا بجانبي، لحسن الحظ استطعنا إخراج ابنتي، ومن ثم بدأنا البحث بالقرب من الغرفة المجاورة..

بعد ذلك رأيت ريم وطارق بدآ وكأنهما نائمان بجانب بعضهما بعد القصف هكذا اعتقدت للوهلة الأولى..

معقول نايمين؟ ناديت ريم وهزت بكتفها هكذا بدا لي وكأنها فتحت عينيها وقالت لي جدي ماذا حدث؟..

حاولت مجددا على أمل أن ترد علي لكن لم تجب.. لم تجب..

ريم وطارق أصبحا من طيور الجنة..

عندما احتضنت ريم بين ذراعي التقط معظم الموجودين الفيديو بهواتفهم..

لا يمكنني التعبير عن كيف قبلتك وكيف شممت رائحتك..

أستطيع أن أقسم أنك لم تموتي.. تلك الرائحة الجميلة والطريقة التي تستلقي بها بين ذراعي بل أنتِ شهيدة وقلت ما أجمل الشهداء يا ربي..

ما أروع رائحتهما..

شعرها أنا قمت بتجديله..

لقد تركت طارق وريم لخير الأمناء وإنا لله وإنا إليه راجعون..

Filistin İnisiyatifi tarafından Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı. Oyuncu İsmail Hakkı'nın sahnede, torunu Rim'e olan vedasıyla hafızalara kazınan Halid Dede'yi canlandırdığı anlar izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. — Yeni Şafak (@yenisafak) December 18, 2023

"روح الروح"

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق وداع الجد الفلسطيني خالد نبهان لحفيدته ريم (5 سنوات)، وهو ما قوبل بتعاطف عالمي.

وأظهر الفيديو لحظات صعبة عاشها الجد خلال وداع حفيدته التي وصفها بـ"روح الروح"، إذ كان ممسكا بيدها ويضعها بين ذراعيه، ويحاول مداعبتها حتى بعد استشهادها عندما كان يضعها في الكفن.

وأصبح الجد الفلسطيني وحفيدته حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قام البعض برسم لوحات فنية تجسد الجد الفلسطيني وحفيدته وقد دُوّن عليها عبارة "روح الروح"، كما ظهر الجد الفلسطيني بعدها في مقطع فيديو وهو يتحدث عن احتفاظه بقرط حفيدته ذكرى للأبد.

أما الممثل التركي إسماعيل حقي الذي جسّد موقف الجد الفلسطيني، فقد ولد في إسطنبول عام 1976، وعمل في مسرح قونية الأناضول بين عامي 1986 و1989 ثم عمل كمنتج برامج في قناة "كون تي في" -أول قناة تلفزيونية محلية في تركيا- والتي أسهم في إنشائها بين عامي 1991 و1995.

درس حقي العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا بين عامي 1991 و1998، كما درس السينما الوثائقية في أكاديمية لودفيغسبورغ للسينما في ألمانيا بين عامي 1998 و1999.

شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية منها "الثمن"، و"الشيطان يكمن في التفاصيل"، و"غازي"، و"عائلة كبيرة"، و"ساكاريا الفرات"، و"قلب شجاع"، كما شارك في العديد من الأفلام من بينها "رجب إيفديك"، و"كلمة المرور"، و"رجل حر"، و"حكاية طويلة"، و"موسكو".