بوراك أوزجيفيت داعما غزة: لا أقبل عالما يقتلون فيه الأطفال

أكد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية أثناء تسلمه جائزة الأيقونة "رجل العام" لسنة 2023 في حفل توزيع جوائز مجلة "جي كيو" بنسختها التركية.

وقال أوزجيفيت "باسمي، وكوني أباً لطفلين، شخصياً لا أقبل بأي شكل من الأشكال عالماً يقتل فيه الأطفال، لذلك آمل أن نلتقي في عالم آخر لا يتم فيه قتل الأطفال".

ورحبت وسائل الإعلام التركية بكلمات أوزجيفيت الداعمة لغزة ضد العدوان الإسرائيلي منذ اندلاع "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعن الجائزة، قال أوزجيفيت إنه لا يحب الحصول على جوائز فردية، بل يفضل الجوائز الجماعية، لأن المجهود في أي عمل نتاج جهد فريق كامل، ولذلك فهو يستلم الجائزة باسم فريق مسلسل "المؤسس عثمان".

وشهد حفل "رجال العام" حضور عدد كبير من الفنانين الأتراك، منهم الممثل صلاح الدين باشالي الفائز بجائزة أفضل ممثل عام 2023، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة إلى شفاء نور غول، وأفضل ممثل صاعد ليغيت كوتشاك.

دعم غزة

وكان الممثل التركي أعلن عن موقفه الداعم للشعب الفلسطيني في مناسبات عدة، كان أبرزها تفاعله مع أحداث غزة من خلال منشورات عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام.

وألقى أوزجيفيت الضوء على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في غزة، إذ نشر صورة للحريق الضخم الذي تعرض له المستشفى، معلقا "ليس هناك أي تفسير لقصف المستشفى، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ القلب لا يتحمل هذه الصور".

كما أعاد نشر ما كتبته زوجته الممثلة فخرية إفجان عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي على إنستغرام "فلسطين حرة".

وكان أوزجيفيت انضم لمجموعة من الممثلين الأتراك الداعمين للقضية الفلسطينية عام 2021، فكتب عبر إنستغرام "ليس من حق أحد المساس بالأبرياء وخاصة الأطفال. دعوا فلسطين تتنفس مرة أخرى".