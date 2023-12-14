ثنائي "باربي" يتبنى جورج كولوني في الجزء الجديد من "أوشن 11"

رحب الممثل الأميركي جورج كولوني الذي تجاوز عمره الستين عاما، بقيام الممثلة مارغوت روبي (33 عاما) والممثل وريان جوسلينغ (43 عاما) بدور والديه في الجزء الجديد من سلسلة "أوشن 11″، والذي يأتي تحت اسم "أوشن 11.. البداية" (Prequel ‘Ocean’s 11’)، ويبدأ تصويره في مارس/آذار المقبل.

وقال كولوني ضاحكا لمجلة "فارايتي": "مارغوت روبي هي والدتي، لقد اعتقدت ذلك دائما، ووريان جوسلينغ هو والدي، وعندما أفكر في الأمر أشعر أنه منطقي". ويجسد كولوني في "أوشن 11" دور "داني أوشن" النصّاب المحترف الذي خرج من السجن، ليبدأ في التجهيز لعمليات سرقة لمجموعة كازينوهات مقامرة ضخمة يمتلكها رجل أعمال خطير لا يرحم.

أمجاد اللصوص

ومن المقرر أن يقوم غاي ريتشي بإخراج الجزء الجديد، على أن يكتب السيناريو كاري سولومون. وكانت ثلاثية "أوشن" من بطولة كلوني قد أُنتجت وعرضت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وجرت أحداثها في لاس فيغاس، أما الجزء الجديد فتدور أحداثه في أوروبا في ستينيات القرن الماضي. واقتُبست السلسلة عن فيلم أنتج عام 1960 من بطولة فرانك سيناترا ودين مارتن.

وكان فيلم "أوشن 8" أحدث أجزاء السلسلة صدر عام 2018 من بطولة ساندرا بولوك في دور ديبي شقيقة داني أوشن، والتي تجمع فريقا نسائيا من المحترفات لتنفيذ سرقة شبه مستحيلة في نيويورك.

وفي "أوشن 12" يقرر الفريق استكمال مهمته بعد أن قام بواحدة من أكبر عمليات السطو على الإطلاق. وتتكون المجموعة من داني أوشن (كلوني) وروستي رايان (بيت) ولينوس كالدويل (دامون) وآخرين. وتعتقد هذه المجموعة أنها ستتمكن من الاستمتاع بأموالها، لكن شخصا ما لديه خطط أخرى وهو تيري بنديكت (غارسيا) الغاضب بعد خسارة أمواله ويريد استعادتها. ويتولى الفريق الآن مهمة استرداد كل الأموال التي أنفقوها أو المخاطرة بدخول السجن، ثم تظهر لديهم خطة شيطانية أخرى.

وتبدأ أحداث "أوشن 13" عندما يقوم واحد من فريق "أوشن" -وهو روبن تيشكوف- ببناء فندق بالمشاركة مع مالك كازينو آخرهو ويلي بانك، لكن تشيكوف يتعرض اللاحتيال والسخرية، فيقرر داني وفريقه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، فاتحدوا مع عدو لهم وخرجوا لتنفيذ خطة رئيسية واحدة يُكشف عنها في الليلة التي يُفتتح فيها أحدث قسم في البنك. وهذه المرة لا يفعلون ذلك من أجل المال، وإنما بدافع الانتقام.

جزء رومانسي

يوصف الجزء الجديد أنه "قصة حب ملحمية قديمة الطراز ومغامرة متخفية في شكل فيلم سرقة". وكشف المخرج غاي ريتشي لـ"فارايتي" عن تفاصيل العمل قائلا: "في الأصل، كانت هناك بعض الأسئلة عما إذا كان سيكون من الغريب أن يكون مارغوت روبي ووريان جوسلينغ معا مرة أخرى بعد باربي، لكنني أعتقد أن هناك بعض الثنائيات التي تريد رؤيتها مرارا وتكرارا". وأضاف: "إنه ثنائي قوي جدا، هل سيثقون ببعضهم البعض بما يكفي للعمل كفريق واحد؟ هذا رومانسي".

ولم تتضمن السلسلة الناجحة الكثير من الملامح الرومانسية، حيث شهد الفيلم الأصلي تعاون كلوني مع شريكه القديم في الجريمة رستي (براد بيت) في مخطط مستحيل لسرقة الملايين من كازينوهات لاس فيغاس.

وضمت السلسلة أفلام "أوشن 11 و12 و13، إلى جانب أوشن 8″، وشارك في بطولتها كل من براد بيت وجوليا روبرتس ومات دايمون. وحققت الأفلام الأربعة إيرادات تزيد عن 560 مليون دولار حول العالم.

ولعب وريان جوسلينغ وروبي دور البطولة في فيلم "باربي" الذي بلغت كلفته مليار دولار هذا العام، والذي أصبح ظاهرة بحد ذاتها ومنافسا كبيرا على الجوائز. ويتقن الممثلان أعمال السرقة، وقد تعلماها في أفلام مثل "تركيز" (Focus) عام 2015 من بطولة روبي وويل سميث وآخرين.

ويراهن الكثير من المنتجين في هوليود على الثنائي جوسلينغ و مارغوت روبي بعد النجاح المذهل لفيلم "باربي"، خاصة في ظل ترشح الممثلين لأكثر من جائزة خلال الفترة المقبلة بينها جوائز الأوسكار لأفضل ممثل وممثلة.