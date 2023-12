سيطرة نسائية في ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2024

لم تشمل ترشيحات جوائز غولدن غلوب لعام 2024 سوى مفاجآت قليلة، لكن النظام الجديد للجوائز نفسها هو المفاجأة الحقيقية، الذي يشير إلى أمل كبير في استعادة الجوائز العريقة لمكانتها بعد أن تعرضت لانتقادات واتهامات بالتمييز العنصري والمحاباة وقوطعت من قبل أغلب نجوم هوليود، وخاصة في حفل 2022.

وكانت منظمة غولدن غلوب الجديدة التابعة لرابطة الصحافة الأجنبية في هوليود قد قررت زيادة عدد أعضاء لجان التحكيم من 100 عضو فقط -يقيمون في لوس أنجلوس بكاليفورنيا- إلى 302، من جميع أنحاء العالم، كما اختارت شريكا جديدا للبث التليفزيوني هو قناة "سي بي إس" التي تنقل حفل توزيع الجوائز مساء السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتضمن ترشيحات جوائز غولدن غلوب لهذا العام 27 فئة جوائز من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت فيه فئتان جديدتان، إحداهما للإنجازات السينمائية وشباك التذاكر، والأخرى لأفضل ممثل كوميدي (ستاند أب) على شاشة التلفزيون.

سمات جديدة

وأدى التنوع في عضوية لجان التحكيم إلى سمات جديدة، بدت واضحة على الترشيحات الجديدة لعام 2024، أولها لصالح المرأة، حيث إن نصف المتنافسين على السيناريو من النساء، واثنتان من المتنافسات الست على جائزة الممثلة الرئيسية في فيلم درامي لأفلام غير إنجليزية، وهن ساندرا هولر عن فيلم" تشريح السقوط" (Anatomy of a Fall)، وغريتا لي عن فيلم "حيوات ماضية" (Past Lives)، وتم ترشيح امرأتين لجائزة أفضل مخرجة، هن غريتا جيرويج عن فيلم" باربي"(Barbie)، وسيلين سونغ عن "حيوات ماضية"، وبعد أن أصبحت الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية قادرة على التنافس على جائزة أفضل دراما، وصل فيلمان إلى القائمة، وهما "تشريح السقوط" و"حيوات ماشية".

وظهر التنوع العرقي والثقافي متمثلا في وجود أفلام مثل "خيال أميركي" (American Fiction)، و"قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon)، و"حيوات ماضية" (Past Lives)، والجزء الرابع من فيلم "جون ويك" (John Wick: Chapter 4)، و"سبيدرمان: آية سبيدرمان" (Spider-Man: Across The Spider-Verse)، ومن الأفلام التلفزيونية "مدرسة أبوت الابتدائية" (Abbott Elementary) و"الدب" (The Bear) و"لحم" (Beef) وغيرها.

وتصدر فيلم "باربي" قائمة الأفلام التي حصلت على 9 ترشيحات، يليه "أوبنهايمر" بـ8 ترشيحات، ونال كل من "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon) و"أشياء بائسة" (Poor Things) على 7 ترشيحات، وفي التلفزيون، سجل الموسم الأخير من مسلسل "خلافة" (Succession) أكبر عدد من الترشيحات بإجمالي 9، يليه فيلما "جرائم القتل فقط في المبنى" (Only Murders in the Building)، و"الدب" (The Bear) وكلاهما بـ5 ترشيحات.

الجوائز الفردية للأفلام

وينافس على جائزة أفضل ممثل درامي كل من برادلي كوبر عن فيلم "مايسترو"، وليوناردو دي كابريو عن فيلم " قتلة زهرة القمر"، وكولمان دومينغو عن فيلم "روستين"، وباري كيوغان عن فيلم "سالتبيرن" وكيليان ميرفي عن "أوبنهايمر"، وأندرو سكوت عن فيلم "كل الغرباء".

ورشح لجائزة أفضل ممثلة درامية أنيت بينينغ عن فيلم "نياد" و"ليلى غلادستون" عن "قتلة زهرة القمر" وساندرا هولر عن "تشريح السقوط" وغريتا لي عن "حيوات ماضية" وكاري موليغان عن "مايسترو" وكايلي سبانب عن فيلم "بريسيلا".

وفي فئة أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي-موسيقي أو كوميدي، رشحت الممثلة فانتازيا بارينو عن فيلم "اللون البنفسجي" وجينيفر لورانس عن فيلم "لا مشاعر صعبة" و"ناتالي بورتمان" عن فيلم "مايو ديسمبر" وألما بويستي عن فيلم "الأوراق المتساقطة"، ومارغوت روبي عن "باربي" وإيما ستون عن فيلم "أشياء بائسة".

وفي فئة أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي-موسيقي أو كوميدي، رشح نيكولاس كيدج عن فيلم "سيناريو الحلم" وتيموثي شالاميت عن فيلم "وانكا" ومات ديمون عن "هواء"، وبول جياماتي عن الباقيات" وخواكين فينيكس عن فيلم "بو الخائف" وجيفري رايت عن "أشياء بائسة".

ويتنافس على جائزة أفضل مخرج في جوائز غولدن غلوب لعام 2024 كل من برادلي كوبر عن "مايسترو"، والمخرجة غريتا غيرونغ عن فيلم "باربي"، واليوناني يورغوس لانثيموس عن فيلم "أشياء بائسة" وكريستوفر نولان عم "أوبنهايمر"، والمخرج مارتن سكورسيزي عن "قتلة زهرة القمر"، وسيلين سونغ عن فيلم "حيوات ماضية".

مسلسلات

يتنافس في فئة أفضل مسلسل تليفزيوني-دراما 6 أعمال، هي مسلسل "1923" ومسلسل "التاج" (The Crown) و"الدبلوماسي" (The Diplomat) و"آخرنا" (The Last of Us) و"العرض الصباحي" (The Morning Show) و"خلافة" (Succession).

كما تنافس على جائزة غولدن غلوب لأفضل مسلسل تليفزيوني-موسيقي أو كوميدي "مدرسة أبوت الابتدائية" (Abbott Elementary) و"باري" (Barry ) و"الدب" (The Bear) و"واجب هيئة المحلفين" (Jury Duty) و"جرائم القتل في المبنى فقط" (Only Murders in the Building) و"تيد لاسو" (Ted Lasso).

وفي فئة أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو مسلسل أنثولوجي (قصص مختلفة مع شخصيات مختلفة في كل حلقة أو موسم) أو فيلم تلفزيوني تتسابق أعمال "كل الضوء الذي لا يمكننا رؤيته" (All the Light We Cannot See) و"لحم" (Beef) و"ديسي جونز" (Daisy Jones) و"فارغو" (Fargo) و"الرفاق المسافرون" (Fellow Travelers) و"دروس الكيمياء" (Lessons in Chemistry).

وفي فئات الأداء الفردي للمسلسلات يخوض المنافسة لجائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني-موسيقي أو كوميدي، راشيل بروسناهان عن مسلسل "السيدة الرائعة مايزل" (The Marvelous Mrs. Maisel) وكوينتا برونسون عن مسلسل "مدرسة أبوت الابتدائية" وآيو إيديبيري عن مسلسل "الدب" وإيل فانينغ عن مسلسل "العظيم" (The Great)، وسيلينا غوميزعن "جرائم القتل في المبنى فقط"، وناتاشا ليون عن مسلسل "وجه محايد" (Poker Face)، أما جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني-موسيقي أو كوميدي، فيحاول الفوز بها كل من بيل هادر عن مسلسل "باري" وستيف مارتن عن "جرائم القتل في المبنى فقط" وجيسون سيغل عن مسلسل" تقلص"(Shrinking) ومارتن شورت عن "جرائم القتل في المبنى فقط"، وجيسون سوديكيس عن "تيد لاسو"، وجيريمي ألين وايت عن "الدب".

وفي منافسات أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود، مسلسل أنثولوجي، أو فيلم تليفزيوني، تشارك كل من رايلي كيو عن مسلسل "ديسي" وبري لارسون عن "دروس الكيمياء" وإليزابيث أولسن عن مسلسل "الحب والموت" وجونو تمبل عن "فارغو" وراشيل وايز عن مسلسل "الحراس الميتون" وألي وونغ عن "لحم"، أما أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني، فينافس كل من مات بومر "الزملاء المسافرون" وسام كلافلين عن "ديسي" وجون هام"فاغو" ووودي هارلسون عن مسلسل "سبكو البيت الأبيض" (White House Plumbers) وديفيد أوييلو عن مسلسل "رجال القانون: باس ريفيز" (Lawmen: Bass Reeves) وستيفن يون عن "لحم".

وفي فئة أفضل أداء لممثلة تلفزيونية مساعدة، تشارك كل من إليزابيث ديبيكي عن "التاج" وآبي إليوت عن "الدب" وكريستينا ريتشي عن مسلسل "سترات صفراء" (Yellow jackets) وجي سميث-كاميرون عن "خلافة" وميريل ستريب عن "القتل في المبنى فقط"، وهانا وادينغهام عن "تيد لاسو"، أما الممثلون المساعدون لفئة الرجل، فينافس فيها كل من بيلي كروب عن "العرض الصباحي" وماثيو ماكفادين عن "الخلافة" وجيمس مارسدن عن "واجب هيئة المحلفين" وإيبون موس باشراك عن الدب" وآلان روك وألكساندر سكارسغارد عن "الخلافة".