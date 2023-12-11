فيلم "أمنية".. استعادة سحر الماضي بروح تقدمية

تأسست واحدة من أشهر المؤسسات السينمائية حول العالم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1923، فقدمت استوديوهات "ديزني" على مدار القرن عشرات الأفلام، وتفرعت هذه المؤسسة لأقسام مختلفة، من الرسوم المتحركة إلى سلسلة ستار وورز، وحتى عالم مارفل الممتد.

وفي خضم الاحتفال بمئوية ديزني تم عرض أحدث أفلامها من الرسوم المتحركة تحت عنوان "أمنية" (Wish)، والذي رغب صناعه في جعله حلقة وصل بين ماضي عريق، ومستقبل مجهول وسريع التغير.

فيلم "أمنية" من إخراج "كريس باك" صاحب "ملكة الثلج" (Frozen) بجزأيه الأول والثاني، وقام بالأداءات الصوتية فيه كل من "أريانا ديبوز" -الفائزة بالأوسكار عام 2022- و"كريس باين" و"ألان توديك"، وحتى الآن لم تغط إيرادات الفيلم ميزانيته التي تعدت الـ200 مليون دولار، فهل تحتاج ديزني لتغيير إستراتيجية أفلامها لإثارة إعجاب الأجيال الحالية من الأطفال؟

"أمنية" عودة السحر الغائب

وُلدت "أشا" بطلة فيلم "أمنية" في مملكة نائية تُدعى "روساس" أقامها الملك والساحر "ماغنيفيسو"، الذي وضع كذلك قوانينها، وأهمها أن كل مواطن تعدى عمره الـ18 عليه أن يعطي الملك أمنية حياته، ليحفظها الأخير، وكل شهر يحقق واحدة من هذه الأماني، ويترافق عيد ميلاد جد "أشا" المائة -والذي لم تتحقق أمنيته بعد- مع أحد احتفالات تحقيق الأحلام.

تتقدم "أشا" لوظيفة متدربة لدى الملك لمساعدة جدها في تحقيق أمنيته، وفي مقابلتها الأولى مع "ماغنيفيسو" يتآلفان سريعا، ولكن بعد دقائق يكشف لها عن مئات الأماني التي لن يحققها أبدا، فهي من وجهة نظره خطرة على أمن المملكة، ولن يعيدها حتى لأصحابها حتى لا يحاولون تحقيقها بأنفسهم.

تصدم هذه الدكتاتورية روح "أشا" التواقة للحرية، وعندما تعبر عن رأيها للملك يعاملها كمتمردة يجب معاقبتها بعدم تحقيق أي من أماني عائلتها بالكامل، وتحت تأثير يأسها تطلب الفتاة المساعدة من السماء، لتأتي نجمة ذهبية تغير من مصيرها ومصير المملكة.

يمثل فيلم "أمنية" جسر بين ماضي ديزني وحاضرها، فقد استحضر صناعه أشهر أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجتها الاستوديوهات على مر السنوات، وحاولوا وضعها في إطار حديث.

يبدأ هذا الاستحضار في تقنيات الرسم والتحريك المستخدمة، والتي دمجت بين الرسم ثنائي الأبعاد من أوائل أفلام الاستوديو، والتحريك عبر الحاسوب الذي ظهر لاحقا في أفلام ديزني الحديثة، وتحمل البطلة "أشا" الملامح الجسدية والشخصية الشهيرة لبطلات ديزني، مثل السن الصغيرة، والجسد الرشيق، والتوق لتغيير العالم والبحث عن العدالة، فتبدو كحفيدة لـ"بوكاهنتس" و"بل" و"تيانا". أيضا على مدار الأحداث ظهرت بعض شخصيات الأفلام القديمة مثل الغزال "بامبي" أو "بيتر بان" وتم ذكر بعض الشخصيات الأخرى.

كذلك تأسست حبكة الفيلم على أهمية "التمني" وقوة "الأمنيات"، الأمر الذي يحيل بالضرورة لفيلم "بينوكيو" (Pinocchio) أحد أشهر أفلام ديزني، والذي بدأت أحداثه بأغنية "عندما تتمنى نجمة"، بعدها تحققت أمنية "جيبوتو" وتحولت الدمية الخشبية إلى ولد حقيقي، بينما افتتان الملك "ماغنيفيسو" بصورته الوسيمة في المرآة ونهايته تحيلنا إلى شريرة فيلم "سنو وايت" وعلاقتها المعقدة بالمرآة.

يمثل فيلم "أمنية" احتفاء ديزني بأفلامها القديمة التي جعلتها من أهم كيانات صناعة الأفلام بالعالم، ولكنه أيضا نظرة للأمام، فتركيبة شخصية "أشا" قدمت أهم هذه التغييرات، "أشا" الفتاة قوية الشخصية لم تستعن مثل أميرات ديزني القدامى بفارس مغوار يعاونها على الوصول لحلمها، ثم تستقر معه في النهاية، بل قامت بمهمتها في إنقاذ المملكة بمعاونة أصدقائها وعائلتها.

كذلك حاول صنّاع الفيلم عدم تحديد العرق الذي تنتمي له الشخصية أو المملكة بالكامل التي لم يتم تحديد موقعها على الخريطة وتم وصفها بأنها جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وحملت الشخصيات أسماء متنوعة عرقيا وإثنيا، مثل الأم "سكينة" والصديقة "داليا" اللذين يشيران إلى لمسات من الثقافة الشرقية.

روح تقدمية في قالب كلاسيكي

يبدو فيلم "أمنية" من الناحية البصرية شديد الكلاسيكية، بداية من شكل الشخصيات وقلعة الملك، والملابس، ولكن قلب صناع الفيلم هذه التقليدية رأسا على عقب بالسردية التي تبنوها، والتي تعادي بشكل واضح السلطوية والاستسلام للدكتاتورية حتى لو كانت تبدو في حلة شديدة البهاء، ومحملة بالنوايا الحسنة.

يمثل الملك "ماغنيفيسو" عدة أنواع من السلطة الغاشمة التي تبدو من الخارج أنها تقدم الكثير من الخير، ولكنها في باطنها تتحكم بالأشخاص، مثل السلطة السياسية على سبيل المثال، فهذه السلطة تقدم الوعود إلى الناخبين، بهدف الحصول على أصواتهم (معادل للأمنيات)، ثم بعد ذلك تتحكم في صناعة القرار، وأي محاولة للتمرد على هذه القرارات والتحرك الفردي تعتبر خروج عن السلطة يستوجب عقابه.

على الجانب الآخر لدينا شخصية "الجد" الذي يكمل 100 عام، وأمنيته تتمثل في استخدام الفن والغناء لإلهام الأشخاص من حوله لحياة أفضل، ويرى الملك أن هذا الإلهام خطر على تحكمه في شعبه، وبسهولة يمكن الربط بين "الجد" كمعادل لكيان "ديزني" نفسه، الذي على مدار الـ100 عام قدم أفلاما ألهمت أجيالا بقيم يرغب صناع الفيلم بالتأكيد على نبلها ومثاليتها.

وتكمل هذا المثلث شخصية "أشا" التي تمثل الشباب المتمرد بطبيعته على أنواع السلطة المختلفة، ويقف في صف المثل عليا كالحرية والعدالة والفردانية التي تؤكد على القيمة المعنوية للفرد.

توقفت ديزني في السنوات الـ10 الأخيرة عن تقديم قصص صراع مجرد بين الخير والشر، واتجهت لمثل أكثر عمومية، على رأسها "الفردانية" (Individualism)، والتي تؤكد على حق الفرد في الحرية وتحقيق الذات، ويمكن إيجاد ذلك بوضوح في أفلام "ملكة الثلج" و"موانا" (Moana) و"إنكانتو" (Encanto) على سبيل المثال، فكلها أعمال تدعو الأطفال والكبار إلى الاحتفاء باختلافهم عن محيط المجتمع، بل تجعل هذا الاختلاف سبيلا للقضاء على الشر، مثلما فعلت "موانا" عندما تمردت على سلطة والدها الذي يحبسها لحمايتها من الشر فأنقذت شعب جزيرتها، أو"ماربيل" التي لم تمتلك قدرة سحرية مثل باقي أفراد أسرتها ولكنها الوحيدة التي استطاعت حماية سحر العائلة.

ولكن هذه المثل التي جذبت المشاهدين في الأفلام السابقة لم تستطع تحقيق معادلة النجاح -التجاري على الأقل- في فيلم "أمنية"، ويرجع ذلك بصورة كبيرة بسبب القالب البصري التقليدي للغاية التي حاول صناع الفيلم عبره الاحتفاء بالعيد المئوي لديزني.

وسينافس فيلم "أمنية" بالتأكيد في موسم الجوائز القادم، سواء كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام، أو في فئات أفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية، ولكنها منافسة شرسة في ظل مواجهته واحد من أهم أفلام الرسوم المتحركة في الألفية الثالثة "سبايدر مان: عبر عالم العنكبوت" (Spider-Man: Across the Spider-Verse).