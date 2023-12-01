ويل سميث وجوني ديب وشارون ستون بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تحت شعار "قصتك بمهرجانك" انطلقت النسخة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة، التي تقام الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشهد حفل الافتتاح، الذي قدمته الإعلامية ريا أبي راشد بمشاركة السعودي إبراهيم الحجاج، وجودا عربيا وعالميا على السجادة الحمراء للمهرجان، فكان من أبرز الحضور الممثل العالمي ويل سميث وجوني ديب وشارون ستون، والمخرج الألماني فاتح أكين وهاندا أرتشيل، والممثلان التركيان بوراك أوزجيفيت ومريم أوزرلي.

مباشرةً من السجّادة الحمراء؛ ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة من #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي؛ الممثل والنجم جوني ديب.#قصتك_بمهرجانك pic.twitter.com/H7tMk2oxcr — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) November 30, 2023

ومن الوطن العربي حضر عدد من السينمائيين: المصريون الممثلات نبيلة عبيد وهند صبري وليلى علوي والمخرج يسري نصر الله، والممثل السوري قصى خولي، والمغنية داليا مبارك، والممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين.

مباشرةً من السجّادة الحمراء؛ ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة من #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي؛ النجم التركي بوراك أوزجيفيت.#قصتك_بمهرجانك pic.twitter.com/q7rAlwB1Z0 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) November 30, 2023

تكريمات عربية وعالمية

وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم 3 أسماء فنية على مستوى عالمي وعربي منها الممثلة الألمانية ديان كروغر، وقدم لها درع التكريم المخرج الألماني فاتح أكين.

وفي كلمتها، تحدثت كروغر عن أهمية عدم التوقف عن الحلم، وأضافت أنها تأمل أن يكون ما تقدمه حافزا للآخرين، ليستمروا في أحلامهم. وقدمت شارون ستون جائزة التكريم للممثل الهندي رانفير سينغ.

مباشرةً من السجّادة الحمراء؛ ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة من #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي؛ رمز السينما الهندية رانفير سينغ، وهو أحد اختياراتنا التكريميّة الثلاث لهذا العام؛ لجائزة اليُسر الفخريّة.#قصتك_بمهرجانك pic.twitter.com/SMN1pO8y0u — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) November 30, 2023

وقدم محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، درع التكريم للمؤلف والكاتب السعودي عبد الله السدحان ثالث الأسماء المكرمة بمهرجان هذا العام، والذي أهدى التكريم لكل من ساهم في الدراما السعودية سواء الموجودين حاليا أو من رحلوا.

رئيس لجنة التحكيم

وخلال الحفل، تم الإعلان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة برئاسة الكاتب والمخرج باز لورمان صاحب فيلما "إلفيس" و"مولان روج"، وتضم الممثل السويدي الأميركي جويل كينمان ومن أعماله فيلما "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية"، والممثلة فريدا بينتو ومن أعمالها فيلما "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل ومن أعمالها مسلسلا "غراند أوتيل" و"ليالي أوجيني" والممثلة الإسبانية باز فيغا ومن أعمالها مسلسل "أو أي".

وترأس لجنة التحكيم الكاتبة والمخرجة والناقدة السينمائية السعودية هناء العمير، وعضوية كل من الممثل الفرنسي المغربي أسعد بو آب والمخرج الألماني والمنتج أكين.

وعقب حفل الافتتاح عرض الفيلم السعودي "حوجن" من إخراج ياسر الياسري وبطولة براء عالم ونايف الظفيري ونور الخضراء والعنود سعود، وهو مستوحى من رواية إبراهيم عباس، التي تحمل نفس الاسم، وهو من أفلام الرعب، حيث تدور أحداثه حول الجني "حوجن" الذي يكسر الحاجز التقليدي الذي يعيش فيه عالمه بشكل غير مرئي للبشر، وتنقلب حياته بعد أن يقع في حب فتاة من الإنس.

والفيلم يشارك بمسابقة "روائع عربية" التي تضم 11 فيلما من الوطن العربي، وأبرزها التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية. و"وحشتيني" للمخرج تامر رغلي، وتؤدي دور البطولة فيه نادين لبكي، ومن الأعمال المشاركة أيضا "ناقة" للمخرج مشعل الجاسر، و"أحلام العصر" لفارس قدس، و"هجان" لأبو بكر شوقي.

احتفاء بالأبيض والأسود

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة برنامجه "كنوز عربية" الذي يهتم بترميم الأفلام العربية والمصرية القديمة، وبعد ترميم عدد من الأفلام السنوات الماضية ومنها "خلي بالك من زوزو" و"غرام في الكرنك" تم ترميم "انتصار الشباب" من بطولة فريد الأطرش وأسمهان، وسيعرض ضمن فعاليات المهرجان وضمن معرض أفيشات تحت عنوان "نورتُونا.. الإرث المضيء لأسمهان وفريد الأطرش" كما يتم ترميم فيلم "عفريت مراتي" بطولة شادية وصلاح ذو الفقار.

وتشهد الدورة الحالية عرض 135 فيلما متنوعا في المسابقات المختلفة، إلى جانب مشاركة 36 فيلما سعوديا.