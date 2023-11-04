إلغاء عقد إعلاني للفنانة الفلسطينية نعمة بسبب دعمها لغزة

قالت المطربة الفلسطينية نعمة إنها خسرت تعاقدها كوجه إعلاني لإحدى الشركات، بسبب إصرارها على طرح مقاطع غنائية داعمة للشعب الفلسطيني، ومنها أغنية "نعيش في مدن" (We Live in Cities) عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت نعمة التي تعيش في كندا عبر حسابها على منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- إنه تم إلغاء التعاقد من قبل الشركة بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي، وتابعت بأنها لم تستلم للضغوط للتخفيف من النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التوقف عن الكتابة، وختمت حديثها بأنها سعيدة لأنها لم تستسلم لهذه الضغوط وليس لديها ما يمكن خسارته.

after being dropped by my new label for speaking up against the occupation of my homeland Palestine i was insecure. it was suggested to cooling down the pro-Palestinian posts. i didn’t stop. i kept going. i had nothing left to lose & i’m so happy i didn’t give into the pressure. https://t.co/cQRQE8UTRu — nemahsis (@nemahsis) November 3, 2023

وكانت نعمة قد نشرت أغنية "نعيش في مدن" (We Live in Cities) عبر حسابها على إنستغرام، وحققت تفاعلا كبيرا، خاصة بعد أن تضمن فيديو الأغنية مشاهد لفلسطين والمسجد الأقصى قبل الاحتلال، ومن ثم مشاهد القصف والمجازر التي تتعرض لها غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".

ووجهت نعمة خلال المنشور الشكر لكل من حاول أن يفهم حقيقة ما يجري في فلسطين بصورته الحقيقية.

من جانبها، شاركت عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد أغنية نعمة على حسابها على منصة إنستغرام، ضمن حملتها للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وكانت المطربة الفلسطينية خصصت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمناصرة أهل غزة، ونشرت بعدها مقطعا لأغنية أخرى هي "أين نحن؟ ما هذا الجحيم؟" (Where Are We? What the Hell)، والتي قامت من خلالها أيضا بنشر مقاطع فيديو لغزة ما قبل الاحتلال، ثم عقب المجازر، وعلقت عليها مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار.

ونعمة مغنية بوب فلسطينية محجبة، ولدت في ضاحية ميلتون في تورونتو بكندا. بدأت مشوارها المهني من منصة "تيك توك"، بنشر مقاطع فيديو عن الموضة، إلى جانب الغناء، ثم بدأت في التعاقد مع شركات لتكون الوجه الدعائي لها.

أصدرت أولى أغنياتها في يونيو/حزيران 2021، وبعدها أطلقت أغنية "ورقة رقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، و"علامات الدولار" في يناير/كانون الثاني 2022. وتم اختيارها ضمن أفضل 15 موسيقيا من مجلة "إكسكلايم" الكندية في عام 2022.

وتنضم نعمة بذلك إلى عدد من الفنانين الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر إثر دعمهم لغزة، إذ سبق أن تعرضت المطربة دلال أبو نعمة للاعتقال عقب إعلانها التضامن مع أهالي غزة.

كما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية قبل أيام استشهاد الممثلة إيناس السقا في القصف على غزة، وقبلها أيضا أعلن عن استشهاد الفلسطيني علي السمان في الأحداث الدموية التي يشهدها القطاع.