إلغاء عقد إعلاني للفنانة الفلسطينية نعمة بسبب دعمها لغزة

قالت المطربة الفلسطينية نعمة إنها خسرت تعاقدها كوجه إعلاني لإحدى الشركات، بسبب إصرارها على طرح مقاطع غنائية داعمة للشعب الفلسطيني، ومنها أغنية "نعيش في مدن" (We Live in Cities) عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت نعمة التي تعيش في كندا عبر حسابها على منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- إنه تم إلغاء التعاقد من قبل الشركة بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي، وتابعت بأنها لم تستلم للضغوط للتخفيف من النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التوقف عن الكتابة، وختمت حديثها بأنها سعيدة لأنها لم تستسلم لهذه الضغوط وليس لديها ما يمكن خسارته.

after being dropped by my new label for speaking up against the occupation of my homeland Palestine i was insecure. it was suggested to cooling down the pro-Palestinian posts. i didn’t stop. i kept going. i had nothing left to lose & i’m so happy i didn’t give into the pressure. https://t.co/cQRQE8UTRu

— nemahsis (@nemahsis) November 3, 2023