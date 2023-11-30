أفلام 2024.. جيل جديد من الأبطال في "غلادياتر" وعودة "الجوكر" و"الفتيان الأشقياء"

ينتظر عشاق السينما في العالم طرح أجزاء ثانية في عام 2024 من بعض الأفلام التي حققت نجاحا استثنائيا خلال الأعوام الـ20 الماضية. ويعد تقديم أجزاء ثانية من الأفلام الناجحة استثمارا ناجحا للجزء الأول الذي بنى صورة ذهنية جيدة لدى الجمهور، وبالتالي فإن الإعلان عن جزء ثان منه كفيل بدفع الجمهور إلى الانتظار دون الحاجة إلى حملات دعائية بكلفة إضافية تتجاوز الملايين.

وفي الجولة التالية مجموعة من الأعمال التي يضيف إليها صناعها اللمسات النهائية تمهيدا لعرضها العام المقبل.

"غلادياتر" 2

يعرض الجزء الثاني من الفيلم الملحمي "غلادياتر" (Gladiator) في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على طرح جزئه الأول الذي يعد واحدا من أيقونات السينما العالمية الراسخة في ذاكرة المشاهد.

قرر مخرج الفيلم ريدلي سكوت أن يبدأ أحداث الجزء الثاني مع جيل جديد من المحاربين بعيدا عن معركة "ماكسيموس" و"كومودوس"، لذلك لم يشارك بطلا الفيلم "راسل كرو" و"خواكين فينيكس" في التجربة الجديدة، وكان دور شخصية "ماكسيموس" قد انتهى بوفاته في نهاية أحداث الجزء الأول.

وتسند بطولة الفيلم الجديد إلى فريق عمل لم يشارك في الجزء السابق، أبرزهم بول ميسكال، وبيدرو باسكال، وجوزيف كوين إلى جانب دينزل واشنطن والممثلة الأميركية ذات الأصول المصرية مي قلماوي.

وأسند سكوت مهمة كتابة القصة والسيناريو الخاص بـ"غلاديايتر 2″ إلى ديفيد سكاربا، الذي سبق وتعاون معه في فيلمه "نابليون"، وتخلى سكوت عن الكتاب الثلاثة الذين قدموا الجزء الأول من الفيلم.

ةيذكر أن "غلادياتر 2" تم تصويره ما بين المملكة المتحدة البريطانية ومالطا والمغرب، وواجه الكثير من الأزمات خلال فترة إنتاجه، بداية من الحوادث المتكررة في مواقع التصوير، التي وصلت في إحدى المرات إلى حريق هائل أدى إلى إصابات لفريق العمل، وصولا إلى توقف تصويره بسبب أزمة إضراب ممثلي وكتاب السيناريو في هوليود.

"فتيان أشقياء"

والجمهور على موعد آخر مع واحد من أيقونات السينما العالمية في 2024، وذلك مع عرض الجزء الرابع من فيلم "فتيان أشقياء" (Bad Boys) للمخرجين البلجيكيين ذوي الأصول المغربية بلال فلاح وعادل العربي، ومن المقرر عرضه في يونيو/حزيران.

الفيلم بطولة الثنائي ويل سميث ومارتين لورانس اللذين يخوضان مغامرة جديدة مع شخصيتي ماركوس بورنيت ومايك لوري، وهذا الجزء يشهد أول غياب لشخصية كابتن كونراد هورد، التي يجسدها الممثل الأميركي "جو بانتوليانو"، ويضم نجوما جددا مثل إريك دان وريا سيهورن وميلاني ليبورد.

وجاءت خطوة تقديم الجزء الرابع من الفيلم بعد النجاح الذي حققه الجزء السابق الذي عرض عام 2020 في ظل الأوضاع السيئة التي عاشتها صناعة السينما نتيجة تفشي فيروس كورونا.

"الكثبان الرملية"

يعود النجوم زيندايا وتيموثي شالاميت وأستون باتلر لتقديم جزء ثان من فيلم الخيال العلمي والمغامرة "الكثبان الرملية" (Dune) بعد الصدى الواسع الذي حققه عند طرح جزئه الأول عام 2021 .

ويخرج الجزء الجديد المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب الأميركي "فرانك هربرت"، المخرج الكندي دينيس فيلنوف. يعرض الفيلم في مطلع شهر مارس/آذار من عام 2024 بعد عدة تأجيلات، حيث كان من المفترض عرضه في موسم صيف 2023.

والفيلم صُور بين إيطاليا وبودابيست والأردن وأبو ظبي .

"ديدبول"

يشهد العام القادم عودة عدة أفلام للأبطال الخارقين من بينهم الجزء الثالث من فيلم "ديدبول" (Deadpool) للمخرج الكندي الأميركي "شون ليفي"، ويعرض قبل نهاية النصف الأول من 2024.

وجمعت شركة مارفل لأول مرة اثنين من أبطالها الخارقين المفضلين عند الجمهور، وهما "ديدبول" الذي يجسده رايان رينولدز، و"ولفرين"، الذي يجسده هيو جاكمان، وهما صديقان مقربان على الصعيد الشخصي.

والجزء الثالث من فيلم فينوم (Venom) للمخرجة البريطانية كيلي مارسيل ضمن لائحة أفلام العام، حيث أعلنت شركة سوني بيكتشيرز عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب أزمة إضراب ممثلي وكتاب السيناريو في هوليوود. وهذا الجزء بطولة توم هاردي الذي شارك مارسيل في كتابة النص أيضا.

"جوكر.. ذهان مشترك"

بعد تجاوز إيرادات الجزء الأول من فيلم "جوكر" (Joker) للمخرج الأميركي "تود فيليبس" المليار دولار أميركي في شباك التذاكر العالمي عند طرحه عام 2019 واستحقاقه لجائزتي أوسكار، رأت شركتا وارنر برذرز ودي سي كوميكس أن شخصية "جوكر" قادرة على المنافسة بشكل منفرد أمام أفلام الأبطال الخارقين والجريمة والأكشن، لذلك قررتا تقديم جزء جديد من العمل، يطرح تحت عنوان "جوكر.. ذهان مشترك" (Joker: Folie a Deux) الذي من المفترض عرضه في أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم.

الفيلم من بطولة نجم الجزء الأول خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة المغنية والممثلة الأميركية "ليدي غاغا" التي ستجسد شخصية "هارلي كوين" لأول مرة في ثالث تجاربها السينمائية بعد "مولد نجمة" (A Star is Born) عام 2018 و"بيت غوتشي" عام 2021، وشخصية "هارلي كوين" سبق وأن قدمتها النجمة الأسترالية مارجو روبي في 3 أعمال سينمائية.

وينتمي الجزء الثاني من "جوكر" إلى السينما الموسيقية، وتدور أحداثه حول علاقة الشرير الأشهر في العالم وطبيبته المتخصصة في الأمراض العقلية، التي تقع في حبه وتتخلى عن كل شيء وتشاركه في جرائمه.