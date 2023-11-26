تضامنا مع فلسطين.. دورة استثنائية لمهرجان الجونة دون أجواء احتفالية

حددت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الموعد الجديد للدورة السادسة، التي ستقام بين 14 و21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء في بيان -أصدرته إدارة المهرجان- أنه تم استحداث برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، يتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، "لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية التي تشهدها غزة".

كما تقرر تنظيم عشاء يهدف لجمع تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، الذي سيقام من دون أي مظاهر احتفالية تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكان الناقد السينمائي طارق الشناوي تحدث الأسبوع الماضي، عبر حسابه على فيسبوك، عن تحضيرات لعودة مهرجان الجونة من خلال تظاهرة للسينما الفلسطينية، وأشاد بموقف المهرجان ووصفه بالإيجابي، معتبرا أن الإلغاء تحت شعار التعاطف "موقف سلبي، ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الأجانب يلعبون دورا في إيصال الرسالة وفضح المذابح الإسرائيلية في غزة".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أجلت موعد الدورة السادسة مرتين، إذ تم التأجيل للمرة الأولى ليقام في الفترة بين 27 أكتوبر/تشرين الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بسبب "الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

ومع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، أعلنت إدارة المهرجان التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتأجيل المهرجان مرة أخرى، وأشار بيان المهرجان إلى أن التأجيل جاء ليعكس "تضامن المهرجان مع الشعب الفلسطيني والتعاطف مع أهالي قطاع غزة".

وكانت إدارة المهرجان أعلنت تفاصيل دورته السادسة خلال مؤتمر صحفي، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحضور مؤسسيه، رجُلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، وجرى الإعلان عن تكريم المخرج المصري مروان حامد ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وخلال المؤتمر أكد انتشال التميمي أن هناك أيضا تكريما لإحدى صانعات السينما العربية من دون الكشف عن الاسم.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة للمهرجان شهدت تأجيلا لمدة عام كامل، إذ كان من المفترض أن تقام العام الماضي 2022.