كاظم الساهر يطلق أغنية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

طرح الفنان كاظم الساهر أغنية "أوقفوا نيرانكم" (Hold Your Fire) باللغة الإنجليزية، موجها من خلالها رسالةً لوقف إطلاق النار في غزة.

وتضمنت الأغنية المصورة بعض مشاهد الدمار والخراب التي تعرض لها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المطرب العراقي كشف كواليس الأغنية أثناء وجوده في معرض الشارقة للكتاب قبل أسابيع، وقال إنه اتفق مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية -التي شاركت في الإنتاج- على بدء في تجهيز الأغنية، فكتب الكلمات باللغة العربية في البداية، قبل أن تتم ترجمتها إلى الإنجليزية.

وقال الساهر إنه يتمنى السلام والأمان لأهالي غزة وأن تنتهي الأزمة التي يدفع ثمنها الأبرياء.

وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن الساهر أن الأغنية تهدف لمنح الموسيقى بعدا إنسانيا عمليا يتخطى الترفيه، لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصا، مشيرا إلى أنه سيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية من خلال وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

و"أوقفوا نيرانكم" فكرة وألحان كاظم الساهر، وكتب كلماتها الإنكليزية توم لو، وقام بتوزيعها ميشال فاضل، في حين تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بيريندا فونجوفا.

وكان الساهر علّق على الأغنية من خلال حسابه على فيسبوك، مشيرا إلى أنها تهدف لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة، وأكد تقديمها باللغة الإنجليزية بهدف إيصال الرسالة إلى العالم لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء.

وسبق أن وجّه المغني العراقي رسالة إلى أهالي قطاع غزة، قال فيها "إخواننا في غزة قلوبنا معكم، وأتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأن يعم السلام والأمل".

كما ألغى حفلاته الغنائية في قطر وعمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكتب عبر إنستغرام "بسبب الظروف المأساوية التي تشهدها غزة نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى. وستتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".