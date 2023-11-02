بطلة "أوبنهايمر" فلورنس بوغ تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت الممثلة البريطانية فلورنس بوغ موقفها الواضح ضد استهداف المدنيين الفلسطينيين، مطالبةً بوقف إطلاق النار.

كما تشارك الممثلة البالغة 27 عاماً -بشكل منتظم في صفحاتها على مواقع التواصل- قصصا وآراء لتعريف العالم ببشاعة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وكانت بوغ -التي قدمت دور عالمة النفس جين تاتلوك بفيلم "أوبنهايمر"- من ضمن 60 من مشاهير هوليود، بمن فيهم كيت بلانشيت وخواكين فينيكس ورامي يوسف، من وقعوا على رسالة للرئيس الأميركي لحثه على الدعوة لوقف النار بغزة.

وطالبت مع العشرات من الأسماء البارزة في عالم الترفيه بمن في ذلك شخصيات يهودية مثل ماندي باتينكين وإيلانا غليزر وأندرو غارفيلد -في بيان أصدرته منظمة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار"- من بايدن العمل على تحقيق "وقف فوري للتصعيد قبل فقدان حياة أخرى".

وجاء في الرسالة "إننا نحث إدارتكم، وجميع زعماء العالم، على تكريم جميع الأرواح بالأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

ورغم المخاوف التي تمنع الكثير من نجوم هوليود من التعبير عن آرائهم، فإن باغ واصلت التعبير عن موقفها، فشاركت على وسمي #GazaUnderAttack و #FreePalestine بمنشورات توعية ضد الجرائم الإسرائيلية وإحصائيات لأعداد الشهداء والجرحى.

ووقعت أكثر من 3 آلاف شخصية في مجال الفن والثقافة بالمملكة المتحدة على رسالة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي على غزة، واصفين الوضع بـ"الجريمة" و"الكارثة".

وجاء في الرسالة "حولت إسرائيل جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني".

ومن بين الموقعين نجوم التمثيل تيلدا سوينتون، تشارلز دانس، بيتر مولان، ستيف كوجان، ميريام مارغوليس، خالد عبد الله، ماكسين بيك.

وكما وقع على الرسالة المخرجان مايكل وينتربوتوم، مايك لي واصف كاباديا، والكوميديان فرانكي بويل وجوزي لونغ، الكاتبان المسرحيان تانيكا غوبتا وأبي سبالين، الشاعر أنتوني أناكساغورو، بالإضافة إلى الفنانين التشكيليين تاي شاني، أوريت عشري، لاريسا صنصور، روزاليند النشاشيبي، فلورنس بيك، جورجينا ستار، والمؤلفون مارينا وارنر، جاكلين روز، جيليان سلوفو، كورتيا نيولاند.

وذكرت الرسالة بتصريح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن "شبح الموت" يخيم على المنطقة.

وكان أكثر من ألفي فنان حول العالم أصدروا بيانا، اتهموا من خلاله الحكومات الغربية بمساعدة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم حرب في غزة، وطالبوا بإنهاء الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

ومن بين هؤلاء الفنانين تيلدا سوينتون، تشارلز دانس، ستيف كوغان، بيتر مولان، ماكسين بيك، ميريام مارغوليسومن بين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب الإيرلندي ليام كونينغهام -أحد أبطال مسلسل "صراع العروش" – وسزان ساراندون وجون جوزاك.

يشار إلى أن بوغ سبق أن ترشحت لجوائز البافتا والأوسكار، واشتهرت من خلال أفلام "الملك الخارج على القانون" (Outlaw King) عام 2018، و"نساء صغيرات" (Little Women) عام 2019.