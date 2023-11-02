أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جريمة تحويل غزة إلى مقبرة جماعية

قالت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه".

وأضافت في منشور أرفقته بصورة من الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، "لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى من الأطفال الأبرياء. عائلات بأكملها تُقتل".

وتابعت، "وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين -الأطفال والنساء والأسر- للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

المنشور حقق تفاعلا واسعا بين متابعي النجمة الأميركية، وتجاوز 2 مليون إعجابا، وعلق عدد من مشاهير العالم العربي على رسالة جولي، فكتبت المذيعة اللبنانية جويل ماردينيان "شكرا لك على قول الحقيقة حول هذه المجزرة في فلسطين".

كما نشرت جولي معلومات عن مخيم جباليا للاجئين، الأكبر في قطاع غزة من بين 8 مخيمات، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوضحت جولي التي تشغل منصب المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "بعد حرب 1948، استقر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، بعد نزوحهم من القرى بجنوب فلسطين، ويغطي المخيم مساحة 1.4 كيلو متر مربع، ويعيش فيه 116.011 لاجئا فلسطينيا مسجلا بالأونروا".

من جانبها، علقت الممثلة التونسية هند صبري "شكرا لك"، بينما علقت الممثلة التونسية درة زروق "شكرًا لك لكونك صوتًا لمن لا صوت لهم، شكرًا على قول الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية".

ودعت أغلبية التعليقات إلى وقف العدوان على قطاع غزة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي غزة، هي الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، بعد أن دمر بشكل كامل، الثلاثاء الماضي، مربعا سكنيا قرب المستشفى الإندونيسي مخلفا نحو 400 بين شهيد وجريح. معظمهم من الأطفال.