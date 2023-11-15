وفاة الممثل المغربي عبد الرحمان برادي بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأربعاء الممثل المغربي عبد الرحمن برادي الشهير فنيا بـ"عسيلة" عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض ومروره بوعكة صحية نُقل على إثرها قبل أيام لإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

وأكدت ابنة الراحل خبر وفاة والدها لوسائل إعلام محلية قائلة "توفي والدي هذا الصباح بعد تدهور حالته الصحية وخضوعه للتنفس الاصطناعي جراء عدم استقرار حالته الصحية مساء أمس الثلاثاء".

ونعاه أسامة التونسي نجل صديق عمره ورفيق دربه الفنان الراحل عبد الرحيم التونسي الشهير بـ"عبد الرؤوف" على صفحته بمنصة فيسبوك، مقدما التعازي لأسرته.

وقبل أيام تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا للفنان الراحل وهو يرقد في غرفة العناية المركزة، وناشدوا وزارة الثقافة والجهات المسؤولة التدخل من أجل تسديد مصاريف علاجه، نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

ونعى الفنان الراحل عدد من الممثلين والمطربين والمخرجين المغاربة، أبرزهم إدريس الروخ ويوسف الجندي ومحمد الحسيني.

كما نعته نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون (مستقلة) بقولها "غادر الفنان الأصيل عبد الرحمان برادي الحياة وهو طريح الفراش دون التفاتة إنسانية لرجل أعطى المسرح والدراما، اشتغل مع العديد من التجارب الفنية الكبيرة في المغرب في حين لم يتقاض شيئا طوال حياته".

وقبل رحيله بـ3 أيام تحدث مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن الراحل، مشيرا إلى وجوده بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وقال بوحسين إن "الفنان عبد الرحمان برادي مر بظروف صحية واجتماعية صعبة خلال الفترة الأخيرة، ربما نتيجة لتقصير الجهات الوصية على القطاع الفني، التي يفترض أن تقدم الدعم الكامل للفنانين المغاربة".

ويعد الفنان عبد الرحمان برادي من جيل الرواد المغاربة، حيث ولج عالم الفن منذ عام 1962، وكان عمره حينها 14 سنة، والتحق بفرقة "النجمة الذهبية" المسرحية وعمره 17 عاما.

وفي عام 1970، التحق برادي بفرقة الكوميدي والممثل الراحل محمد بن إبراهيم، كما عمل مع المخرج المسرحي الراحل محمد سعيد عفيفي بالمسرح البلدي بالجديدة.

وشارك برادي على مدار 60 عاما من مسيرته الفنية في عدد من الأعمال الكوميدية والمسرحية والسينمائية، من بينها "رشمون" و"لافار" و"موليير" و"عطيل"، "أدب وطرب"، "شوف واسمع تعرف"، "حكايات من الفلكلور"، "ألف ليلة وليلة"، ومن أواخر أعماله مسلسل "شوك السدرة" للمخرج شفيق السحيمي.

كما جمعته العديد من الأعمال الفنية بالفنان الكوميدي الراحل عبد الرحيم التونسي المعروف بـ"عبد الرؤوف" والفنان الراحل عمر الشنبوط، وشكل مع الفنان محمد بن إبراهيم ثنائيا كوميديا مبدعا.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد عام 1949 وكان متزوجا وله 3 من الأبناء، وعاش سنواته الأخيرة التي أصيب فيها بمرض السل في منزل ابنته.