الرابر الأميركي ريدفيل يعلن دعمه لغزة بالكوفية الفلسطينية وقائمة الشهداء

بطريقة غير تقليدية، قام مغني الراب الأميركي ريدفيل بالدعوة إلى إيقاف إطلاق النار في غزة، مستغلا الحشد الهائل من الحضور الذين قدموا إلى "كرنفال المستقبل الغريب" أو كما يُعرف بـ (Camp Flog Gnaw Carnival).

ليسوا أرقاما

ملعب "دودجر" في لوس أنجلوس احتضن نسخة عام 2023 من المهرجان الذي يُقام كل خريف منذ عام 2012، وظهر ريدفيل خلاله مرتديا الكوفية الفلسطينية التقليدية، في حين عرض على شاشة كبيرة خلفه أسماء الأطفال الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وتجاوز عدد الأطفال الشهداء 4000، خلال ما يقارب من 40 يوما من الحرب وانتهاكات قوات الاحتلال خلال حربها على قطاع غزة، مما أسقط أكثر من 10 آلاف مدني، وعشرات آلاف الجرحى.

فلسطين حرة

وخلال الحفل، صاح ريدفيل "لم يصل أحد في هذه القائمة اللعينة إلى سن الرابعة"، قبل أن يستطرد، "إذا كنت إنسانا ستشعر بشيء ما تجاه ما أقول، الأمر ليس معقدا، لا تصدق من يقول لك غير ذلك".

وأمام حماس الحضور وانفعالهم الحي، طالبهم بالتوجه إلى موقع "وقف إطلاق النار اليوم" (Ceasefire Today) لمراسلة الكونغرس ومحاولة التواصل المباشر مع أعضائه لمطالبتهم بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، قبل أن يُنهي كلمته الحماسية بقيادة الجميع في هتاف "فلسطين حرة".

ردود الأفعال

وجاءت ردود الأفعال إيجابية سواء من قِبل جمهور الحفل أو رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحضور كان الأكبر عددا في تاريخ ريدفيل المهني.

ويأتي موقف ريدفيل في أعقاب تصاعد الاحتجاجات العالمية المطالبة بوقف إطلاق النار، خاصة بعد توقف مستشفيات غزة عن العمل ومحاصرة قوات الاحتلال لها، ناهيك عن موت كثير من الأطفال الخدّج جرّاء الحصار.

وكان أكثر من 250 من المشاهير والقائمين على صناعة الترفيه في هوليود، طالبو الرئيس الأميركي جو بايدن بالتصدي لما يجري والحث على إنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، رافضين أن يكونوا شاهدين على تلك الخسارة البشرية الفادحة، وذلك من خلال رسالة علنية نُشرت تحت عنوان "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" (Artists4Ceasefire).

وكان الرابر المصري ويجز قد بادر بمحاولات لدعم القضية الفلسطينية بأكثر من طريقة، آخرها مشاركته في مظاهرة سلمية في سان فرانسيسكو لمساندة أهالي غزة، حيث رفع كلا من العلم والوشاح الفلسطيني، قبل أن يُشارك جولته مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على إنستغرام.

وهو ما جرى في ختام جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، التي تبرّع بجزء من أرباحها لصالح فلسطين، كذلك استغل حفلاته في تعريف جمهوره بالقضية ومحاولة رفع الوعي بحقيقة ما جرى قبل سنوات وما يجري الآن.

وشارك 25 فنانا من الوطن العربي في طرح أوبريت "راجعين"، وهو أول أوبريت عربي شبابي يشارك به نجوم الراب من فلسطين ومصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا واليمن والكويت والسعودية والسودان والمغرب والإمارات.

علما أن العمل قُدم بشكل تطوعي دون مقابل ومع ذلك جرى إنتاجه وتصويره بتقنيات عالية، واستطاع جذب اهتمام العديدين من محبي هذا النوع من الموسيقى، حتى إن عدد مشاهداته تجاوز 3.7 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين.