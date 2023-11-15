الممثل الأسترالي ستريك: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية ووحشية"

وصف الممثل والمذيع التلفزيوني الأسترالي رشاد ستريك الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بـ "الإبادة الجماعية والوحشية"، مشيرا إلى ضرورة منح القضايا الإنسانية المزيد من الاهتمام.

الممثل ذو الأصول البوسنية قال إن معالجة الأزمات الإنسانية "ممكنة عبر الأفلام التي تشكل فرصة كبيرة لمن لا تُسمع أصواتهم، إنها تتيح لنا أن نكون صوتهم"، معتبرا أنها "لا تحظى بالاهتمام الكافي في وسائل الإعلام الدولية".

وتابع، "على سبيل المثال لم نكن لنعرف ما يحدث في غزة دون وسائل التواصل الاجتماعي، ما يحدث في غزة اليوم هو حرفيا إبادة جماعية ووحشية. لقد فقد العالم حساسيته تجاه ما يجري، حيث تجاهلت وسائل الإعلام المشاكل في المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية".

"العالم لا يبالي"

ويرى ستريك أن "العالم أصبح غير مبال بمأساة الشعب الفلسطيني، فعندما يموت كلب في الشارع في دولة غربية اليوم يتم الاعتناء به أكثر من شخص يموت في غزة أو الضفة الغربية، للأسف وصل العالم إلى هذه النقطة، إنه وضع محزن للغاية".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 10 آلاف شهيد وعشرات آلاف المصابين، في حين يعيش السكان أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.2 مليون من منازلهم جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.

مسلسل عن التاريخ الإسلامي

أما عن مشاريعه الفنية، فقال ستريك إن "الفيلم الوثائقي (عضو جديد في العائلة)، الذي عرض لمدة 4 سنوات على قناة "تي آر تي" الوثائقية التركية، كان بمثابة صفحة ناصعة للغاية في مسيرتي الفنية".

وأضاف، "نستعد لبث برنامج آخر اسمه (أعمال صعبة) على المنصة نفسها، حيث سنزور القرى في تركيا ونكتشف أصعب الوظائف التي يتم القيام بها، وكيف تمارس المهنة، والمهام التي يجب القيام بها والحياة اليومية للحرفيين، سيستمتع المشاهدون بكل هذا".

وتابع، "هذا البرنامج أضاف إلي الكثير، وكانت فرصة جيدة لي لتعلم المهن المختلفة"، مضيفا "سأؤدي قريبا دورا فنيا بمسلسل عن التاريخ الإسلامي أجسّد فيه شخصية صحابي (لم يكشف عنه)".

أعمال ستريك فنية

جدير بالذكر أن ستريك شارك في أعمال فنية تركية عدة مثل فيلمي "الطريق الثالث" و"القافلة 1915″، ومسلسلي "قيامة أرطغرل" و"فيلينتا".

كما شارك الممثل المعروف في الفيلم القصير "الثواب/ ميتزفاه" المنتج في الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

وولد ستريك في أستراليا في العام 1981 لعائلة ذات أصول بوسنية، وبدأ مسيرته التمثيلية عام 2005 مع المسلسل البوليسي الأسترالي "بلو هيلرز" (Blue Heelers).

وأصبح بعدها معروفا بدور آندي لويلين في المسلسل التلفزيوني "هيد لاند" (Head Land) في العام 2006، قبل أن يقرر مواصلة مسيرته التمثيلية في تركيا في العام 2013.