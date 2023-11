غال غادوت تقود جهود دعم إسرائيل في هوليود

في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الممثلين بالتملّص من سردية إسرائيل حول الحرب على غزة، تتصدى الممثلة غال غادوت -بطلة فيلم "المرأة الخارقة" (Wonder Woman)- للترويج لموقف تل أبيب في هوليود رغم تعرضها للانتقادات.

غادوت نظمت عرضا يمتد نحو 47 دقيقة مصورة من معارك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ودعت 120 من كبار مشاهير هوليود من ممثلين وممثلات ومنتجين ومديرين تنفيذيين للحضور.

وكشف المخرج الحائز على جائزة الأوسكار غاي ناتيف، والذي قاد هذه المبادرة، أن "غال غادوت وزوجها يارون فارسانو ساعدا في تحقيق ذلك".

ولم تحضر غادوت الحدث الذي نظمته بحسب "هوليود ريبورتر"، فقد شهدت الساحة خارج متحف التسامح الذي شهد العرض اشتباكات بين مجموعات مختلفة، بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم سفير تل أبيب في أميركا مايكل هرتسوغ.

#BREAKING: Two groups clash outside L.A.'s Museum of Tolerance as the center screens a film on Hamas atrocities. LAPD officers move in as several people appear to have been punched and pepper-sprayed. Eyewitness News is live with the tense situation. Tonight at 11 from ABC7 pic.twitter.com/JJSpV6MmXi

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 9, 2023